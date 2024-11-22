«Спартак» поможет «Зениту» уйти на паузу первым? Календарь топов на ближайшие туры – огонь

У команды Семака всё просто, а вот «Локомотиву» и «Краснодару» не позавидуешь.

В пятницу, 22 ноября, российский футбол вернётся с международной паузы. В РПЛ будет сыгран последний ноябрьский тур, а после, до зимней паузы, у каждой из команд останется всего по два матча. Они уже пройдут в декабре. Сейчас единоличный лидер – «Краснодар», который после ничьей с «Рубином» максимально близко подпустил к себе «Зенит». На третьем месте – «Локомотив», отстающий от «Краснодара» на три очка. Остальные – далеко.

Соответственно, сейчас мы фиксируем: в РПЛ — три главных кандидата на титул. Но, похоже, есть все предпосылки, что уже к зимней паузе лидер может поменяться.

У «Краснодара» самый сложный календарь: тяжёлый выезд в Химки и два топа на финише

Команда Мурада Мусаева, как это часто бывает, будет ждать своих сборников в Москве. Так что Кордоба, Кастаньо и остальные не будут совершать лишнюю остановку в Краснодаре – и сразу полетят в столицу. В этом плане команде чуть повезло с календарём, ведь первый матч после паузы у них с «Химками». Главной проблемой может стать погода – уже на ближайших выходных в Москве выпадет снег. А поле на стадионе соперника совсем не идеальное. Так что вопрос, насколько быстро удастся иностранным лидерам команды, на которых сейчас клуб делает основную ставку, адаптироваться к газону и оппоненту.

Сразу после команда полетит в Тюмень на кубковый матч, но зато потом – только домашние встречи. Правда, соперники будут очень статусные – два топа подряд. 1 декабря в Краснодар приедет «Спартак». Да, совсем недавно команда Станковича проиграла на своём поле «Краснодару» 0:3, однако ответная встреча наверняка будет другой – без странных экспериментов тренера с составом. Тем более на своем поле «Краснодару» непросто со «Спартаком»: за последние три матча – два поражения.

А 8 декабря на юг России приедет «Локомотив». Да, команда Мусаева разнесла соперника в первом круге, но если посмотрим на статистику, то увидим, что «быкам» в матчах с железнодорожниками совсем непросто. Да и в Москве всё во многом решили ошибки Лантратова. Так что нынешний «Локо» наверняка способен отобрать очки у лидера.

У «Зенита» простой календарь: ждём девять из девяти?

У петербуржцев чуть ли не идеальный календарь для того, чтобы классно завершить эту часть сезона. Сначала, правда, ждёт выезд в Оренбург – и это самая непростая история. Здесь всё тоже упирается в погоду – к концу недели в городе будет нулевая температура и возможны осадки. К этому добавляется искусственное поле, которое так не любят техничные игроки. Надо учитывать и то, что у «Оренбурга» сейчас сложная ситуация в таблице – побед при Слишковиче нет, а команда на последнем месте. И здесь хозяева будут сверхмотивированы набрать очки.

Потом нужно слетать на Кубок в Грозный, хотя петербуржцы всё решили уже в первом матче. Зато дальше – просто идеальная история. Два домашних матча с командами, которые не только играют сами, но и позволяют другим. 7 декабря в город на Неве приедут «Крылья Советов», которые в последний раз набирали очки в Санкт-Петербурге в 2015 году. А дальше – «Акрон», которому сине-бело-голубые закинули пять в Самаре. И вряд ли на своём поле у действующих чемпионов возникнут проблемы.

«Локомотиву» тоже непросто: два топ-матча и домашний с «Химками»

У «Локомотива» непростая ситуация, хоть больших переездов и не будет. Сначала гостевой матч со «Спартаком» – понятно, что пройдёт он в Москве, но тем не менее.

Дальше – Кубок России с «Динамо», а потом домашняя встреча с «Химками». И всё это за одну неделю. А потом – поездка к «Краснодару». И вот здесь уже труднее. Но хотя бы можно быть уверенными, что на юге не будет снегопадов и прочих природных аномалий.

Как вы думаете, кто уйдёт на зимнюю паузу лидером? Пишите в комментариях!