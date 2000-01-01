Клубы с наименьшим числом пропущенных голов
К концу ноября в национальных чемпионатах прошло немало матчей. А какие клубы из топ-5 лиг за это время пропустили меньше всего мячей?
3-5-е место — «Бавария»
В 10 матчах Бундеслиги мюнхенцы пропустили всего семь раз в свои ворота.
3-5-е место — «Ювентус»
На счету «бьянконерри» семь пропущенных голов в 12 турах.
3-5-е место — «Атлетико»
«Матрасники» пропустили в свои ворота семь мячей в 13 играх Ла Лиги.
2-е место — «Ливерпуль»
Мерсисайдцы в 11 встречах АПЛ пропустили всего шесть мячей в свои ворота.
1-е место — «РБ Лейпциг»
На счету «быков» пять пропущенных мячей в 10 встречах Бундеслиги.
Какие клубы из топ-5 лиг пропустили меньше всего голов в этом сезоне?
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