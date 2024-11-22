«Пересмотрел твой гол раз сто». Роналду порвал интернет встречей с главным блогером мира

Почему все обсуждают видео с мистером Бистом? 1,6 млн просмотров за один час!

Звёздный футболист Криштиану Роналду опубликовал важное сообщение для своих подписчиков. Португалец объявил, что проведёт совместный стрим с мистером Бистом (настоящее имя — Джимми Дональдсон), чтобы разорвать интернет. Тот носит звание самого популярного блогера в мире.

Кто такой мистер Бист?

Мистер Бист получил первый крупный заработок в 2017 году. Как он прославился в YouTube? Довольно необычным способом. Помогал незнакомым людям, раздавал деньги на благотворительность и рассказывал об этом в роликах.

«Первый рекламный контракт принёс мне $ 10 тыс. Я получил гонорар, вышел на улицу и отдал его бездомному человеку. Не хочу хвалиться, просто мне так захотелось. Изначально рекламодатели планировали выделить мне $ 5 тыс. Три часа уговаривал их увеличить сумму в два раза. Был уверен, что это принесёт больше просмотров. Так и вышло», — вспоминал блогер.

Мама Дональдсона удивилась, что сын отдал бездомному всю сумму, а не $ 8-9 тыс. Джимми объяснил, что цифра 10 лучше смотрится в названии ролика. По словам мистера Биста, он помогал людям ещё до того, как стал успешным. Дональдсон давал деньги тем, кто обращался к нему за помощью.

«Это просто весело. Когда что-то отдаёшь, то смотришь на реакцию людей. Их лица загораются. Есть немало способов набирать просмотры и не тратить столько денег, но процесс всегда доставляет мне удовольствие», — объяснил Джимми.

Мистер Бист в футболке «Интер Майами» Фото: Megan Briggs/Getty Images

Чем больше становились доходы Дональдсона, тем больше он тратил на благотворительность. В 2020 году (разгар пандемии коронавируса) Джимми отдал $ 1 млн на еду для малообеспеченных людей. За несколько месяцев до этого мистер Бист подарил дом доставщику пиццы. Изначально Дональдсон попросил мужчину помочь обставить жильё своего друга. За такую работу мистер Бист обещал заплатить $ 2 тыс. Курьер в течение дня помогал блогеру и его команде с выбором мебели, техники и предметов интерьера. Джоуи (так зовут доставщика) рассчитывал получить деньги за перенос мебели, а в конце дня не сдержал слёз, когда узнал, что получил в подарок дом.

А ещё мистер Бист собирал пожертвования на высадку миллионов деревьев и очистку океана. На последний пункт подписчики выделили суммарно около $ 20 млн. За каждый полученный донат Дональдсон давал себе пощёчину. Чем больше пожертвование, тем сильнее удар. Если донат превышал $ 1 тыс., то Джимми била роборука.

К концу 2022 года количество подписчиков на канале Джимми в YouTube превысило 120 млн человек. Это был рекордный показатель для блогеров. По данным Forbes, размер состояния мистера Биста достигает $ 500 млн. Правда, некоторые пользователи критикуют блогера. По их мнению, он привлекает внимание только тем, что тратит деньги. Некоторые люди после увольнения из команды блогера жаловались на токсичную атмосферу и мгновенный хейт за допущенные ошибки. Сам мистер Бист никак это не комментировал.

Мистер Бист на мероприятии в Нью-Джерси Фото: Dave Kotinsky/Getty Images

Имя блогера неоднократно фигурировало в скандальной сводке. В 2024-м участники созданного Дональдсоном реалити-шоу Beast Games подали иск. Они жаловались на тяжёлые условия, враждебное отношение команды проекта и создание неприятной атмосферы с сексуальными домогательствами. А позднее блогер Розанна Пансино сообщила, что отправила в ФБР полученные ею переписки мистера Биста с коллегами. По её словам, там обсуждаются такие темы, как сексуальное насилие и антисемитизм.

Кстати, в сентябре этого года Роналду заявил, что хотел бы обогнать мистера Биста по количеству подписчиков в YouTube. Португалец со смехом сообщил, что рассчитывает сделать это в течение пары лет. Как думаете, получится? Сейчас у Криштиану 66 млн подписчиков, у самого популярного блогера — 331 млн.

О чём говорили на стриме?

Видео с беседой Роналду и мистера Биста собрало более 1,6 млн просмотров за один час.

— Что ты чувствовал, когда я начал вести YouTube-канал?

— Если честно, думал, ты получишь примерно 20-30 млн подписчиков в первый месяц. Когда ты добрался до отметки в 60 млн, я подумал: «Боже мой!» Это ведь лучший результат в истории за один месяц. До тебя никто не набирал больше 20 млн. Это безумие!

— Сколько у тебя ушло времени, чтобы набрать 60 млн?

— Примерно 13 лет.

— Как думаешь, я обойду тебя по количеству подписчиков?

— Нет (смеётся). Всё зависит от того, каким будет контент. Если ты будешь привлекать других футболистов, вероятность станет выше. Если ты найдёшь ритм, то можешь создать убийственный контент.

— Но это твой рекорд. Если честно, не хочу его побить.

— А мне хотелось бы достичь отметки в миллиард подписчиков.

Мистер Бист и Роналду Фото: Кадр из видео

— Ты смотрел мой канал? Что думаешь?

— Конечно, смотрел. Думаю, ты ценный объект, если кто-то захочет оказаться с тобой на одном стриме. Ты мог бы создать много крутых коллабов. Люди хотят знать, что ты думаешь насчёт определённых вещей. Знаешь, этот твой гол «ножницами» в ворота «Ювентуса» — я пересмотрел его раз сто. Мне, к примеру, интересно знать, что ты думал в этот момент. А что ты испытал, когда достиг отметки в миллиард подписчиков во всех социальных сетях?

— Хорошее достижение. Если честно, я не был удивлён. Понимал, с каким интересом люди следят за мной и за моей карьерой. Я был счастлив. Как ты думаешь, где у тебя больше всего фанатов?

— Ты имеешь в виду какую-то страну? Когда мы находимся в Южной Америке, то там всегда происходит безумие. Как-то мы остановились в отеле в Чили, а болельщики окружили его и стучали в каждую дверь. Происходили странные вещи. Нам пришлось покинуть гостиницу. В Штатах люди более расслабленные.

— Где ты живёшь?

— В Северной Каролине. Я живу в своей студии. Там мы делаем видео, и я практически всегда нахожусь там.

— Какие виды спорта ты любишь, кроме футбола?

— Мне нравится баскетбол. Люблю, когда Стеф Карри кладёт трёхочковые со своей половины площадки. А ещё Леброн играет в одной команде с сыном. Это безумие. Ты представляешь подобное в современном футболе?

Криштиану Роналду с сыном Фото: Getty Images

— Может быть. Посмотрим. Моему сыну сейчас 14 лет.

— Предположим, он дебютирует в 17. Тебе нужно играть ещё три года.

— Посмотрим, как будут чувствовать себя ноги. Сын знает больше меня о мире YouTube. Он знает всё.

— А кто самый принципиальный соперник для твоего клуба в Саудовской Аравии?

— «Аль-Хиляль». Если у тебя есть желание посетить матч с этим соперником, я тебя приглашаю.

— Спасибо.