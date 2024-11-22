Дебют нового тренера «МЮ», Миранчук в плей-офф и классика Серии А. Главные матчи уикенда

Перерыв на игры сборных наконец-то завершён! Клубный футбол возвращается, а с ним — интересные афиши в топ-лигах. Самое время изучить лучшие и отсортировать их в порядке рейтинга, который полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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«Милан» — «Ювентус»: суббота, 23 ноября, 20:00
Интрига: как закончится один из наиболее статусных матчей в мире?
«Милан» против «Ювентуса» — одно из главных противостояний не только в Италии, но и во всём мире. Неважно, в каком клубы состоянии, какое место они занимают и насколько статусны футболисты в их составах — жёсткая заруба обеспечена. «Юве» — фаворит: отстаёт от лидирующего «Наполи» всего на два очка и ещё ни разу не проиграл в чемпионате — во всех пяти топ-лигах такое достижение только у него и «Баварии» с «ПСЖ». Но «Милан» только заводит статус андердога: вспомните, как красно-чёрные уверенно разобрались в Мадриде с «Реалом». Возможно, участь испанского гранда теперь постигнет и чёрно-белых?
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: суббота, 23 ноября, 20:30
Интрига: лондонцы продлят неудачную серию Пепа?
«Манчестер Сити» проиграл четыре матча подряд! И нет, это не новость из времён, когда в клуб ещё не вложились шейхи. А начал серию как раз «Тоттенхэм». В Кубке лиги «шпоры» уже огорчили команду Пепа Гвардиолы, почему бы не повторить в АПЛ? Да, тогда на поле были юнцы вроде Симпсона-Пьюзи, О'Райли и Макэйти, но, во-первых, были и игроки основы, во-вторых – у хозяев тоже был смешанный состав, а в-третьих, с «Борнмутом», «Спортингом» и «Брайтоном» выходила основа — результат оказался тем же. Если действующие чемпионы планируют сохранить звание, уступать больше нельзя. А то «Ливерпуль» уходит в отрыв. Пусть даже из травмированных можно формировать отдельную команду на 10 полевых: Стоунз, Диаш, Аканджи, Аке, Родри, Нунес, Доку, Грилиш, Бобб, Фоден.
«Орландо Сити» — «Атланта Юнайтед»: воскресенье, 24 ноября, 23:30
Интрига: команда Миранчука вновь всех удивит?
Регулярный сезон МЛС с подавляющим преимуществом забрал «Интер Майами» Месси и Суареса. «Атланта» же запрыгнула в плей-офф во многом благодаря осечкам конкурентов в последнем туре. Кто же из этих команд шагнул дальше после очного противостояния в 1/8 финала? Команда Алексея Миранчука! Теперь на её пути встал «Орландо», и нас ждёт американский аналог битвы «Сити» с «Юнайтед». За «Орландо», конечно, не выступают звёзды уровня «Интера» — такими вообще во всём мире мало кто похвастаться может. Тем не менее там есть и представитель сильной сборной Уругвая Факундо Торрес, и бывший нападающий «Аталанты» Луис Мурьель. Просто «Атланте» точно не будет.
«Наполи» — «Рома»: воскресенье, 24 ноября, 20:00
Интрига: Раньери остановит лидера Серии А?
«Рома» угодила в крупный кризис, и доставать из неё команду доверено весьма неожиданному кандидату — творцу главной сенсации в истории АПЛ и любимцу публики Клаудио Раньери, который вообще-то летом завершал клубную карьеру — сказал, что согласится возглавить разве что сборную. Новый вызов вынудил мистера забыть про пенсию, и на его долю сразу же выпало серьёзнейшее испытание — выезд в Неаполь к лидеру Серии А. Приход столь известного тренера вполне способен взбодрить римлян — и тогда «Наполи» придётся нелегко. К тому же в прошлом сезоне «Рома» набрала во встречах с ним четыре очка. Да, их добыли при совершенно других обстоятельствах, но победный опыт никуда не денешь.
«Сельта» — «Барселона»: суббота, 23 ноября, 23:00
Интрига: как лидер отреагирует на поражение в прошлом туре?
«Барселона» любит допускать осечки в Виго: за последние 10 лет она победила там лишь в трёх (!!!) случаях из 11. И речь, между прочим, про клуб, который взял за это время пять чемпионств и на всех парах мчится к шестому. Такой вот кусачий андердог «Сельта». И ведь за неё давно не выступают такие легенды, как Карпин, Мостовой и Смолов. Ладно, если без шуток, команда вышла из кризиса и не проигрывает вот уже в трёх подряд матчах, пусть и один из них — со скромным «Сан-Педро» в Кубке. «Барсу» же одолели травмы: в уже и так переполненный лазарет постучал лидер — Ямаль, только-только восстановится Левандовски, а ведь нужно ещё набрать форму. Почему бы не случиться ещё одной сенсации? Тем более недавно «Барса» уже уступила на выезде – в Сан-Себастьяне.
«Ипсвич Таун» — «Манчестер Юнайтед»: воскресенье, 24 ноября, 19:30
Интрига: дебют Аморима в АПЛ
Как же в Манчестере заждались дебютного матча Рубена Аморима! Особенно после того, как тот со «Спортингом» вынес «Манчестер Сити» в ЛЧ. «Ипсвич» — вроде бы подходящий соперник, чтобы португальцу стартовать на новом месте с победы. Вот только андердог ожил и одержал первую победу в сезоне — причём над «Тоттенхэмом». И ведь не сказать, что не по делу: «Ипсвич» хоть и заметно уступил по владению мячом (а как же), создал как минимум не меньше голевых моментов, плюс матч жизни провёл их вратарь Мурич. Команда Кирана Маккенны совсем не прочь огорчить ещё одного фаворита, так что матч обещает быть интересным.
«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: воскресенье, 24 ноября, 23:00
Интрига: баскское дерби и надежда на возвращение Захаряна
Мы уже писали, насколько круто баскское дерби — у него особые история и атмосфера. Ещё в таких матчах обычно залетает много голов: в последних пяти команды на двоих организовали суммарно 16 забитых мячей. Победители причём чередуются: победит «Атлетик», потом — «Сосьедад», затем — вновь «Атлетик» и так далее. Последний успех, если что, на счету парней из Бильбао. Следовательно, три очка теперь заберут сан-себастьянцы? Плюсом и возможное возвращение Захаряна после длительной травмы состоится. По сообщению его агента, Арсен тренируется с основой уже с начала ноября. Правда, в четверг он даже не попал в заявку на кубковый матч. А последний россиянин вообще провёл в мае! Наверняка и зрители по нему соскучились, и он сам — по футболу.
«Арсенал» — «Ноттингем Форест»: суббота, 23 ноября, 18:00
Интрига: сказка «лесников» продолжится?
Тот, кто в начале августа сказал бы, что к 12-му туру «Арсенал» и «Ноттингем Форест» наберут одинаковое количество очков, как минимум поймал бы на себе недоумевающие взгляды. А, вероятно, и вовсе был бы осмеян. Но нет: лондонцы пока не блещут, а вот «лесники» прыгают не то что выше головы — выше 10 голов. В предыдущих двух сезонах парни сражались за выживание. Теперь же идут в пятёрке лидеров. Спасибо в том числе феноменальному Крису Вуду (забил восемь раз), в котором к 33 годам вновь разыгрался бомбардирский талант. «Канонирам» явно стоит переживать, тем более сами они в последних шести матчах победили только скромные «Престон» и «Шахтёр».
«Саутгемптон» — «Ливерпуль»: воскресенье, 24 ноября, 17:00
Интрига: мерсисайдцы продолжат отрываться от преследователей?
«Ливерпуль» пользуется временными (временными же?) трудностями «Сити» и создал себе уже пятиочковый задел. Вдобавок конкуренту в этом туре бодаться с «Тоттенхэмом», а самой команде Арне Слота выпал выезд к слабейшим в АПЛ на данный момент. Есть прекрасный шанс не только сохранить отрыв, но и увеличить его. Четыре очка и всего семь голов в 11 матчах — явно не предел мечтаний для «Саутгемптона». Можно сколько угодно владеть мячом, а «святые» это ну очень любят, но толку, если замыкаешь таблицу? Ждём разгром? Или «Саутгемптон» назло всем и на радость «Сити» посопротивляется?
«Леганес» — «Реал» Мадрид: воскресенье, 24 ноября, 20:30
Интрига: обретут ли мадридцы стабильность?
В нынешнем сезоне вообще непонятно, чего ждать от «Реала»: ещё только ноябрь, а были и ничьи с «Лас-Пальмасом» и «Мальоркой», и разгром от «Барсы», и аж два поражения в Лиге чемпионов. И даже трансфер Мбаппе пока не особо спасает. Совсем не такой нестабильности ждали от лучшей команды мира. Причём дальше расписание не слишком-то щадящее: до клубного ЧМ, который пройдёт во второй половине декабря, есть выезды к «Ливерпулю» и «Аталанте» в ЛЧ плюс к «Атлетику» с «Жироной» в Ла Лиге. «Леганес» в этом ряду смотрится лёгкой мишенью, но мадридцы непредсказуемы и способны оступиться на ровном месте. Станет ли таким газон «Мунисипаль де Бутарке»?