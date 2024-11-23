«Я разуверился в Мусаеве». Как «Краснодар» закинул семь «Химкам», а его всё равно разнесли

В субботу «Краснодар» соберёт всех своих сборников в столице и поедет в подмосковье на матч с «Химками». В этом плане клубу даже повезло – встречи после паузы на сборные точно проще проводить в городе с открытым аэропортом. Это сильно снижает количество времени в дороге для иностранцев, которые сейчас определяют игру команды. Так что главной проблемой могут стать разве что погодные условия – в Москве будут околонулевая температура и осадки. Вопрос, как быстро игроки к этому адаптируются.

А что касается уровня команд, едва ли нынешние «Химки» способны соперничать с действующим лидером РПЛ. Да, не так давно команда Франка Артиги неожиданно взяла три очка у «Локо», но вряд ли это станет тенденцией. Тем более у «Краснодара» точно сохранились тёплые воспоминания об очных матчах, ведь в 2020-м самую крупную победу в своей истории они одержали как раз над «Химками» – 7:2.

Девять иностранцев и семь голов

Это был тот самый сезон, когда «быки» с Мурадом Мусаевым во второй раз готовились к борьбе за группу Лиги чемпионов. Из-за коронавируса расписание было переломано, поэтому последний раунд отбора в группу играли в сентябре. Параллельно шли матчи чемпионата. В 8-м туре «Краснодар» на своём поле ждал «Химки», а уже через четыре дня – историческая встреча с ПАОКом.

Ещё одно контекстное добавление – это был тот самый период, когда Минспорта представило новые нормы на легионеров, утвердив лимит 8+17 – то есть на поле могло одновременно быть восемь иностранных подданных. И «Краснодар» стал чуть ли не первой командой, которая начала этим активно пользоваться. Ведь после матча с «Химками» обсуждался не столько результат, сколько безмерная вера в легионеров.

Юридически на поле их было восемь – то есть полная заполняемость, а по факту – девять, ведь Александра Мартыновича нельзя назвать россиянином. Плюс – Сергей Петров и Матвей Сафонов. Понятно, что такой ростер можно оправдать подготовкой к Лиге чемпионов и другими факторами, но, как мы понимаем, с годами концепция не особо изменилась. А разговоры об 11 воспитанниках в стартовом составе остались где-то в прошлом.

«Химки» того периода – аутсайдер РПЛ. А Дмитрий Гунько, принявший кризисную команду, никак не мог исправить ситуацию. А тут ещё и выезд в Краснодар к сопернику, который в том сезоне сразу стал много забивать.

Оборону уничтожили уже к 23-й минуте, когда сначала Маркус Берг, потом Виктор Классон забили по мячу. Однако после этого «Химки» неожиданно воспряли и умудрились отыграть два гола. Но это только разозлило хозяев – снова вышли вперёд они уже в первом тайме, а во втором забросили ещё четыре мяча. Причём на любой вкус – Тонни де Вильена, Даниил Уткин и даже Магомед-Шапи Сулейманов – в этой вакханалии участвовали все. В ворота Ильи Лантратова (да, были в его карьере и такие полосы) летело всё, что только можно.

Гунько, который долго в команде не задержался, был краток.

Дмитрий Гунько бывший главный тренер «Химок» «Думаю, с нашей стороны комментировать особо нечего. На поле была одна команда, особенно ярко это проявилось во втором тайме. Замены не усилили игру. Болезненный удар. Перестали успевать, противодействовать комбинационному стилю. «Краснодар» поймал игру, за счёт коротких и средних передач по центру порвал нашу оборону».

Старший тренер «Краснодара» Артур Оленин сначала базовой цитатой оправдался за число иностранцев на поле («Мы смотрим не в паспорт, играет тот, кто лучше готов»), а потом ему наверняка рассказали о достижениях. «Краснодар» не только забил наибольшее количество мячей в официальном матче, но и установил рекорд по числу ударов в створ (16), числу явных голевых моментов (9), реализованных голевых моментов (6). Это был действительно вау-эффект, который, правда, не все оценили.

Уткин раскритиковал «Краснодар» за результат. Он считал, что «Химки» можно было победить, затратив меньше эмоций

Да, хоть и болельщики в своём большинстве и были в восторге, но настроение масс не поддержал Василий Уткин. В своём телеграм-канале он раскритиковал Мурада Мусаева и команду. Основной посыл – нельзя перед историческим матчем с ПАОКом в Лиге чемпионов так выкладываться.

Василий Уткин журналист «Не хочу говорить о резко упавших шансах «Краснодара» пройти ПАОК после сегодняшних семи голов «Химкам». Шансы бывают разные, мы имеем дело с игрой. Скажу иначе: это было непрофессионально. Важнейший матч у «Краснодара» не сегодня. Во вторник. Сегодня он выжег в себе совершенно ненужным избыточным образом тьму эмоций, которые не просто могут потребоваться, а будут жёстко необходимы в матче с прагматичным колючим греческим клубом. Мусаев обязан был управлять командой мудро и засушить игру, когда победа перестала вызывать сомнения. Считаю — именно обязан. Вообще, истории о непрофессионализме дико разнообразны. Это формула Льва Толстого из «Анны Карениной»: несчастные несчастны по-своему, счастливые похожи. Я разуверился в Мусаеве. Да, это не более чем факт моей жизни».

Уткин оказался прав. Но частично. Через четыре дня уже не было такого количества голов и ярких эмоций. «Краснодар» и вовсе проигрывал по ходу матча, но потом закамбэчил. Победил и в ответной встрече и впервые в истории попал в групповой этап ЛЧ.

Там – третье место в компании с «Челси», «Севильей» и «Ренном» – не так уж и плохо для дебюта. Выход в Лигу Европы, вылет в первом же раунде плей-офф и постепенное падение в чемпионате. Весной Мусаев уволился из «Краснодара» и взял полугодовую паузу в работе.

Однако спустя время конфигурация вернулась к прежним настройкам. Мурад – снова главный, его команда много забивает, а впереди – матч с «Химками», пусть и уже без разговоров о Лиге чемпионов. Повторят?