Как выглядела бы сборная из выступавших за «Спартак» и «Локо» игроков? Легендарно!

Сегодня в самом статусном матче 16-го тура РПЛ «Спартак» примет «Локомотив». Эти команды совсем не побратимы, как «Динамо» и ЦСКА, но и лютой вражды между ними нет — как у красно-белых с теми же армейцами. Так что многие футболисты за последние 40 лет примерили форму и одних, и других. Настолько, что их легко хватит для символической сборной. Это мы и сделали. Пишите в комментариях, если кого-то забыли или незаслуженно обделили.

Вратарь — Станислав Черчесов

Станислав Черчесов Фото: Из личного архива Черчесова

Статистика в «Спартаке» (1984-1987, 1989-1993, 1995, 2002): 200 матчей, 160 пропущенных голов и 97 «сухарей»

Статистика в «Локо» (1988): 31 матч, 29 пропущенных голов и 12 «сухарей»

У Черчесова здесь мощный конкурент — Руслан Нигматуллин. Но у него суммарно меньше матчей за обе команды (168 за «Локомотив» и 31 — за «Спартак»), так что в старт выбрали именно Станислава Саламовича. За «Локо» он провёл всего один сезон-1988, но был основным, отлично себя проявил и именно благодаря этому воскресил карьеру. Ту, которую чуть не погубил двумя жуткими «привозами» в игре «Спартака» с «Жальгирисом» (2:5).

Красно-белые отпустили Рината Дасаева в «Севилью» и вернули заматеревшего в другой команде Черчесова. Итог — Станислава два года подряд признавали лучшим вратарём СССР. Он стал капитаном и уверенной игрой помог «Спартаку» выйти в полуфиналы Кубка чемпионов и Кубка кубков.

Левый центральный защитник — Андрей Ещенко

Андрей Ещенко Фото: «Чемпионат»

Статистика в «Спартаке» (2016-2021): 109 матчей, 1 гол и 3 ассиста

Статистика в «Локо» (2012): 25 матчей, 1 гол и 2 ассиста

Вообще, Ещенко — правый защитник. Но часто бегал и слева, так что эта позиция ему совсем не чужая. Он отыграл в «Локомотиве» весь 2012 год, после чего его переманил богатый «Анжи» — далеко не каждый отказался бы от возможности поиграть в одной команде с Лассана Диарра (кто ж знал, что тот сам вскоре перейдёт в «Локо»), Самуэлем Это'О и другими звёздами. А вскоре клуб ещё и великий Гус Хиддинк возглавил.

В «Спартаке» же Андрей оказался уже в 30 лет — в 2016-м. Тогда тот трансфер казался сомнительным. Напрасно, потому что крайний защитник стал важной частью команды, провёл в ней свыше ста матчей и был одним их тех, кто вернул красно-белым чемпионство спустя 16 лет.

Центральный защитник — Сергей Горлукович

Сергей Горлукович Фото: spartak.com/Из личного архива Чугайнова

Статистика в «Спартаке» (1986-1989): 114 матчей, 5 голов, 1 ассист

Статистика в «Локо» (1996-1998): 121 матч, 12 голов

Легендарного Деда благодаря высокому авторитету, лидерским качествам, харизме и умению «завести» партнёров одинаково боготворят болельщики «Локомотива» и «Спартака». За первый он выступал три года ещё в чемпионате СССР, как раз в те времена став олимпийским чемпионом – с напором советских футболистов не совладала Бразилия с Ромарио и Бебето.

Во второй Горлукович зашёл уже в 33 года, став вожаком знаменитого «пионеротряда» Георгия Ярцева. Во многом благодаря его голу со штрафного «Ростсельмашу» в предпоследнем туре, когда красно-белые «горели» 0:1, команда устроилась на «золотой» матч с «Аланией» и взяла титул. А потом Сергей добавил в копилку ещё два чемпионства.

Правый центральный защитник — Вадим Евсеев

Вадим Евсеев Фото: РИА Новости

Статистика в «Спартаке» (1993-1999): 88 матчей, 5 голов, 4 ассиста

Статистика в «Локо» (2000-2006): 220 матчей, 25 голов, 17 ассистов

Амбассадор крылатых выкриков в телекамеру — как раз один из участников спартаковского «пионеротряда». С ним он взял четыре чемпионата России, но в поисках постоянной практики в 2000 году оказался в «Локомотиве». Каким же судьбоносным оказался тот переход!

Евсеев провёл в «Локо» семь лет и стал одним из главных звеньев, возможно, самой сильной команды красно-зелёных в истории. А если бы не конфликт с Анатолием Бышовцем, играл бы за них и дальше. Вадим был таким же характерным футболистом, как Горлукович, ещё и много забивал. В том числе решающие голы, как, например, «Галатасараю» во время лигочемпионского выезда (2:1). А помните два его ассиста, когда «Локомотив» разгромил «Интер» с Марко Матерацци и Фабио Каннаваро в обороне (3:0)? Два чемпионства — тоже в копилке.

Левый полузащитник — Илья Цымбаларь

Илья Цымбаларь Фото: РИА Новости/Из личного архива Чугайнова

Статистика в «Спартаке» (1993-1999): 204 матча, 54 гола, 42 ассиста

Статистика в «Локо» (2000): 14 матчей, 3 гола

В «Локомотиве» Цымбаларь уже заканчивал и из-за постоянных травм толком не заиграл. Тем не менее в 2000 году забил победный гол в овертайме финала Кубка России с ЦСКА (3:2), вписав своё имя в историю клуба. Ну а в «Спартаке» он стал настоящей легендой: шесть раз брал чемпионство, в 1995-м побеждал в номинации на лучшего футболиста страны, забивал «Алании» в «золотом» матче, «Реалу» Рауля и «Интеру» Роналдо в ЛЧ, был капитаном. Особенно всех поразил гол мадридцам — обводящим ударом поверх стенки.

В декабре 2013-го Илья ушёл из жизни в родной Одессе из-за болезни сердца. Ему было 44 года.

Центральный полузащитник — Дмитрий Аленичев

Дмитрий Аленичев Фото: РИА Новости/fclm.ru

Статистика в «Спартаке» (1994-1998, 2004-2006): 194 матча, 30 голов, 32 ассиста

Статистика в «Локо» (1991-1993): 80 матчей, 7 голов, 2 ассиста

Ещё один представитель «пионеротряда». В элите российского футбола, впрочем, Аленичев дебютировал за «Локомотив» и успешно выступал там в течение трёх сезонов. Как и Рахимов (а ещё Алексей Косолапов, который тоже засветился в «Спартаке»), играл в том самом матче с «Ювентусом».

В 1994-м Дмитрия подписали красно-белые, с которыми он и четыре чемпионства взял, и лучшим футболистом страны в 1997-м стал, и капитанскую повязку примерил, и в еврокубках постоянно сверкал. Чего только стоят голы «Баварии» и чемпиону Англии «Блэкберну» в ЛЧ плюс «Интеру» в полуфинале Кубка УЕФА — 1997/1998. В середине нулевых полузащитник возвращался в «Спартак» из «Порту», где ему покорились два еврокубка, и на фоне конфликта с Александром Старковым завершил карьеру.

Центральный полузащитник — Денис Глушаков

Денис Глушаков Фото: «Чемпионат»

Статистика в «Спартаке» (2013-2019): 173 матча, 23 гола, 10 ассистов

Статистика в «Локо» (2005-2013): 161 матч, 23 гола, 14 ассистов

Если Горлуковича любят болельщики обеих команд, то к Глушакову у них смешанные чувства. У поклонников «Спартака» — за вероятный «слив» Массимо Карреры, «Локомотива» — за то, что Денис уходил к красно-белым, как он сам признавался, за трофеями. Но сейчас — исключительно про футбол.

С «Локо» Глушаков ворвался в элиту и провёл в команде пять лет: носил капитанскую повязку, дважды входил в список 33 лучших игроков РПЛ, попал в сборную, оформлял 3+2 в Лиге Европы — 2011/2012. А со «Спартаком» за шесть лет стал чемпионом страны (тоже в роли капитана), брал Суперкубок, выступал в ЛЧ и забивал «Севилье». Вполне добротная карьера и за тех, и за других.

Атакующий полузащитник — Динияр Билялетдинов

Динияр Билялетдинов Фото: «Чемпионат»

Статистика в «Спартаке» (2012-2015): 30 матчей, 4 гола, 1 ассист

Статистика в «Локо» (2004-2009): 186 матчей, 38 голов, 28 ассистов

Динияр ярчайше ворвался в основу «Локо» из дубля: стал одним из лидеров клуба уже в 19 лет, оформил 5+5 в 25 матчах РПЛ (в том числе два гола «Спартаку») и сразу же завоевал чемпионство. В 22 года ему доверили капитанскую повязку. А вскоре и бронзовый для России Евро-2008 состоялся, после которого Билялетдинова за € 10 млн выкупил на тот момент пятый клуб Англии «Эвертон». Старт карьеры лучше придумать трудно.

«Спартак» забрал полузащитника из АПЛ, где на него уже не рассчитывали, зимой 2012-го. И там у него совсем не получилось. Билялетдинов не сработался с Валерием Карпиным («Он мне неприятен как человек, перед ним нужно показывать трепет») и потерял место в составе: его отправляли в молодёжку, «Анжи» и «Торпедо», чтобы потом по обоюдному согласию расторгнуть контракт.

Правый полузащитник — Александр Самедов

Александр Самедов Фото: «Чемпионат»

Статистика в «Спартаке» (2002-2005, 2017-2018): 113 матчей, 15 голов, 10 ассистов

Статистика в «Локо» (2005-2008, 2012-2016): 215 матчей, 37 голов, 40 ассистов

Самедова с таким же успехом можно было включить и в сборную тех, кто играл за «Локо» с «Динамо» или за «Спартак» — с «Москвой». Но именно красно-зелёные и красно-белые стали главными командами в его карьере. В составе «Спартака» он попал во взрослый футбол и бодро там стартовал: в 2004 году часто выходил в старте, забивал «Мальорке» в Кубке УЕФА и оформлял хет-трик в ворота «Амкара». Но потом Невио Скалу сменил Александр Старков: клуб подписал Владимира Быстрова, а Александра отдал в «Локомотив». Уже на финише карьеры он возвращался и взял чемпионство.

В «Локо» у Самедова тоже было два захода. Второй получился гораздо более успешным: Александра в 2012-м выкупили из «Динамо» за € 8 млн, и он провёл ударную пятилетку: оформлял по две голевые «Спартаку» и тому же «Динамо» в двух матчах подряд, настрелял пять голов в ЛЕ-2015/2016, угощал дублем «Краснодар», носил капитанскую повязку. И со скандалом вновь стал красно-белым.

Нападающий — Дмитрий Сычёв

Дмитрий Сычёв Фото: Из личного архива Сычёва/Getty Images

Статистика в «Спартаке» (2002): 19 матчей, 10 голов, 4 ассиста

Статистика в «Локо» (2004-2015): 267 матчей, 92 гола, 40 ассистов

Время Сычёва в «Спартаке» было вспышкой: очень яркой, но слишком короткой. Дмитрий забивал в среднем больше мяча за две игры. Сам Олег Романцев говорил, что команда «выезжает» только за счёт покупки 18-летнего гения. А потом нападающий съездил на ЧМ-2002, запомнившись там двумя ассистами в ворота Туниса, голом бельгийцам (ещё после его удара добил в пустые Владимир Бесчастных) и слезами после проигранного им матча и вылета с турнира.

Затем был скандальный переезд в «Марсель». В 2004-м Сычёв вернулся в Россию, но не в «Спартак», а в «Локо». Где и стал легендой. Он до сих пор остаётся вторым бомбардиром клуба после Дмитрия Лоськова, становился с ним чемпионом и футболистом года в России, забивал 15 мячей за сезон в РПЛ. А если бы не разрыв «крестов» летом 2005-го, после которого результативность нападающего заметно упала, его статистика была бы ещё успешнее.

Нападающий — Роман Павлюченко

Роман Павлюченко Фото: «Чемпионат»

Статистика в «Спартаке» (2003-2008): 189 матчей, 89 голов, 20 ассистов

Статистика в «Локо» (2012-2015): 78 матчей, 16 голов, 8 ассистов

Главные годы в карьере Павлюченко прошли в «Спартаке». Роман покинул команду в 2008-м — когда стал звездой чемпионата Европы. И всё равно до сих пор остаётся девятым страйкером в истории красно-белых. Были и два звания лучшего бомбардира РПЛ, и голы «Интеру» Деяна Станковича со «Спортингом» Нани в ЛЧ, и три серебра. Хотя в плюс последнее достижение нападающий едва ли отнесёт.

В «Локомотив» СуперПав заезжал в 30 лет, уже заметно подсдав. Хотя за него всё равно не пожалели € 9 млн. Главный момент тех времён — победный гол «Спартаку» в сентябре 2012-го. Но в целом за два с половиной года Роман не искрил, чаще всего выходя на замену. Клуб предложил ему понижение, он отказал — на том и расстались.

Тренер — Юрий Сёмин

Юрий Сёмин Фото: Из личного архива Сёмина/РИА Новости

Кому ещё доверить тренировать эту команду, если не Юрию Сёмину? Палыч не возглавлял «Спартак», зато провёл за него 48 матчей футболистом и забил девять раз. В том числе отметился уникальным достижением — оформил первый еврокубковый гол красно-белых: в сентябре 1966 года огорчил белградский ОФК в первом раунде Кубка обладателей кубков. По сумме двух встреч москвичи победили 6:1, но дальше споткнулись о венский «Рапид» (1:2).

Тогда Сёмина ещё не звали Палычем — его нарекли Шилом. Геннадий Логофет вспоминал: «Он был худющим, очень острым и бесстрашным, всё время лез в самое пекло. Вот и прозвали его Шилом. Говорили: «Ну давай, иди «коли» впереди. И он «колол», — вспоминал легендарный ветеран.

Сборная футболистов, игравших за «Спартак» и «Локомотив» Фото: «Чемпионат»

Запасные: Руслан Нигматуллин, Георгий Джикия (за основу «Локо» не играл, но является его воспитанником), Роман Шишкин, Рашид Рахимов, Мацей Рыбус, Дмитрий Торбинский, Олег Кузьмин, Алексей Косолапов, Александр Шешуков, Дмитрий Тарасов, Максим Глушенков, Ари, Максим Бузникин.

Также в советские времена за оба клуба играли: Владимир Маслаченко, Юрий Сёмин, Георгий Ярцев, Юрий Гаврилов, Михаил Русяев и Сергей Базулев.