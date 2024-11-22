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Фёдор Чалов в чемпионате Греции: статистика, почему мало забивает, что будет зимой, подробности, трансферы, мнение эксперта

«Чалов чувствует давление. Он потерял уверенность». Почему у Фёдора не идёт в Греции
Дмитрий Зимин
Как дела у Фёдора Чалова в Греции?
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Почти не забивает, однако в него всё равно верят.

Фёдор Чалов напомнил о себе в матче с Брунеем (11:0). Вряд ли широкая общественность активно следит за его делами в Греции, зато в сборной появилась возможность посмотреть на форму и настроение футболиста. Обошлось без восторга. Пока сопернику забивали все подряд, Фёдор упускал моменты. И выглядел слегка потерянным.

В принципе, эти 60 минут с Брунеем – отражение его сезона в Греции. Где тоже всё не очень. ПАОК заплатил за форварда € 3 млн – это самый затратный летний трансфер клуба. А Фёдор автоматически вошёл в тройку самых дорогих нападающих лиги. Конечно, ожидания были высоки. Но пока – 1+2 за 17 матчей. Реальность оказалась чуть другой.

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Что не получается у нападающего?

Чалов приехал в Салоники к третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов. Грекам достался шведский «Мальмё», но в первой встрече россиянин не сыграл. Зато вышел на замену в ответной. Остался без результативных действий и вместе с командой скатился в Лигу Европы. А параллельно начался чемпионат Греции. И вот уже там Фёдор на старте стал основным – в таком статусе выходил в четырёх турах подряд. И даже сделал голевую в первой же игре. Однако потом – тишина. При этом команда набрала девять очков из 12 – не так уж и плохо.

В Лиге Европы Чалов тоже начал в основе. Однако там всё пошло не так идеально – поражения от «Галатасарая» и «Стяуа». В конце сентября нападающий присел на скамейку в чемпионате. Парадоксально, что первый же выход на замену – гол. Пусть и курьёзный, когда вратарь, выбивая мяч, попал в Фёдора. И это не убедило Рэзвана Луческу вернуть его в старт.

Вот что говорит «Чемпионату» греческий журналист Костас Петротос:

– От Чалова были огромные ожидания. Потому что у него очень громкое имя в российском футболе. Однако с первых дней он чувствовал давление — как в России, так и в Греции. И очень хотел сразу забить несколько голов. Но футбол в Греции отличается от российского. У него не получился старт мечты, Фёдор не реализовал несколько хороших возможностей и, полагаю, потерял уверенность. Плюс не надо забывать, что у ПАОКа четыре нападающих. И довольно высокая конкуренция.

Визуально кажется, что он действительно стал испытывать небольшой стресс. У него слишком много целей в голове. Если бы он забил несколько голов, менталитет и психология уже были бы другими. Плюс ему не хватает удачи. Не хватает простых моментов, когда у нападающего включается инстинкт. Надеюсь, после того как придут голы, негативная энергия трансформируется в положительную. И мы увидим другого Чалова, – сказал Петротос.

Фёдор Чалов

Фёдор Чалов

Фото: Getty Images

С 21 сентября у Чалова только два матча в стартовом составе (один — в чемпионате, второй – в Кубке Греции, где игрок сделал голевую). И шесть выходов на замену. Но свидетели его игры призывают обратить внимание на несколько моментов: Чалов оказался не готов к плотному графику греческого чемпионата с матчами каждые три дня. Плюс Фёдор утратил скилл завершителя, который ярко использовал в ЦСКА в сезоне-2022/2023. Теперь он долго возится с мячом, вместо того чтобы решать эпизоды в касание, и словно не чувствует темпа команды. Другой момент, не играющий на пользу, – конкуренция. Помимо россиянина, на место в основе претендует 31-летний Тарик Тиссудали, 29-летний Брэндон Томас, также в атаке может сыграть кто-то из вингеров.

«Луческу заявил, что поддерживает Чалова, – продолжил Петротос. – И связал низкую результативность с адаптацией. Посыл тренера – игроку нужно дать больше времени. Потому что, например, Тиссудали до переезда в ПАОК играл в Бельгии. Та лига больше похожа на греческую и, на мой взгляд, сейчас довольно сильная. Но если говорить в целом, то не только Чалов в такой ситуации. Из всех игроков, пришедших летом, только Мади Камара и Тиссудали хоть как-то оправдывают вложенные деньги. С остальными – дела не очень. И это большой диссонанс по сравнению с прошлогодним трансферным окном».

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Могут ли Чалова убрать уже зимой?

Вероятность этого почти исключена. Несмотря на неплохой выбор в атаке, клуб вряд ли отправит одного из самых дорогих нападающих лиги в аренду. И будет пытаться делать всё для его адаптации. Плюс надо каким-то образом возвращаться на первое место. Сейчас ПАОК на четвёртой строчке, пусть и в одном очке от лидера. А ещё – Фёдора точно поддерживает руководство клуба. Ведь не надо забывать, кто владеет ПАОКом.

«Отношение руководства к Чалову очень тёплое, – говорит Петротос. – Иван Саввиди ведёт бизнес в России и, конечно, хорошо знает возможности Фёдора. Думаю, боссы больше всех остальных заинтересованы в том, чтобы Чалов как можно быстрее заиграл. Не знаю планов клуба на зимнее трансферное окно, но вряд ли можно говорить об уходе Фёдора куда-либо. Он останется. У ПАОКа сейчас четыре нападающих, так что не думаю, что возможна покупка ещё кого-то. Только в случае продажи одного из нынешних. Однако не думаю, что эти процессы затронут Чалова».

Конечно, для самого Чалова игра в Греции – крутой опыт. Но когда получаешь его, выходя на замену, вряд ли это трансформируется в серьёзное развитие. Фёдор наверняка получит ещё не одну возможность снова стать основным нападающим. Однако пора уже воспользоваться шансом. Иначе европейская карьера может закончиться очень быстро.

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