Нейросеть создала крутые стадионы топ-сборных
Портал 433 попросил искусственный интеллект создать стадионы сборных из топ-10 рейтинга ФИФА. У нейросети вышло действительно круто!
№ 1 — Аргентина
№ 2 — Франция
№3 — Испания
№4 — Англия
№5 — Бразилия
№6 — Бельгия
№7 — Португалия
№8 — Нидерланды
№9 — Италия
№10 — Колумбия
Нейросеть создала необычные стадионы сборных из топ-10 рейтинга ФИФА. Фото
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