А ещё выезд по-прежнему лидирующего «Краснодара». Следим за чемпионатом России вместе!

Шанс для «Зенита», Карпин против ЦСКА и дерби «Спартака» с «Локо». РПЛ вернулась! LIVE

Друзья, всем привет! Последняя международная пауза в этом году позади, а это значит, что возвращается клубный футбол. И вместе с ним — наша РПЛ! 16-й тур стартовал накануне, а сегодня, 23 ноября, получит мощнейшее продолжение.

Откроют игровой день «Оренбург» и «Зенит». Команда Слишковича погрузилась на самое дно и остро нуждается хоть в каких-то очках, чтобы оттуда выбраться. Плохая новость: в гости приезжает мотивированный «Зенит», который продолжает погоню за «Краснодаром». Будет сенсация или команда Семака всё же не отпустит конкурента?

ЦСКА с Николичем против «Ростова» с Карпиным — отличная вывеска. Самый удивительный факт: первые занимают шестое место в таблице РПЛ, вторые — восьмое. Казалось бы, прямые конкуренты. Но между ними натуральная пропасть — 10 очков. Сократится ли разрыв сегодня?

«Химки» — удивительная команда. Результаты у неё крайне нестабильные, обитает она в зоне вылета. Но при этом никто и никогда с уверенностью не скажет, что она не выдаст сенсацию. И это тревожный момент для «Краснодара», который как раз сыграет в Подмосковье. А очки команде Мусаева терять нельзя — иначе можно потерять первое место. Должно быть горячо!

А самое вкусное — вечером. «Спартак» против «Локомотива», Станкович против Галактионова и другие внутренние противостояния. Одним словом — дерби. Не так давно эти команды уже встречались, и тогда всё завершилось убедительнейшей победой «Локо». Теперь же играть придётся на поле «Спартака», и у хозяев, очевидно, будет полно мотивации отомстить. Но удастся ли?

За всеми матчами дня в РПЛ «Чемпионат» будет следить в режиме онлайн. Присоединяйтесь!

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