«Реал» продаёт шкафчики из раздевалки на аукционе
«Реал» решил подзаработать на реконструкции «Сантьяго Бернабеу». Клуб выставил на аукцион шкафчики и другую мебель из раздевалки!
Уникальная коллекция
На аукцион «Реал» выставил 37 предметов: шкафчики игроков, мозаику с пола, таблички с логотипами и входные двери в раздевалку.
Дорогие лоты
Сейчас самые дорогие лоты — мозаика с логотипом с пола и шкафчик Карима Бензема. За них уже предложили £ 5500 (около 709 тысяч рублей по текущему курсу).
«Реал» продаёт шкафчики Модрича, Бензема и Винисиуса на аукционе
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