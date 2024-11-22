Топ-события субботы: бой Петра Яна в UFC, «Спартак» — «Локо» в РПЛ плюс хоккей и волейбол

За чем следить 23 ноября: Карпин против ЦСКА, «Милан» — «Ювентус», АПЛ, квалификация в Ф-1, НБА и фигурное катание. Собрали лучшее!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Виннипег Джетс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 23 ноября 2024, суббота. 03:00 МСК Питтсбург Пингвинз Питтсбург Не начался Виннипег Джетс Виннипег Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: забьёт ли Сидни Кросби 600-й гол в карьере?

Малыш Сид в нынешнем сезоне – едва ли не единственное светлое пятно в игре «Питтсбурга». Капитан уже набрал 20 (7+13) очков в 21 матче и готовится отпраздновать юбилей – 600 голов в НХЛ. До этой отметки ему не хватает всего одной шайбы. Тем не менее в соперниках — лидер чемпионата «Виннипег». «Реактивные» в этом сезоне показывают один из лучших стартов в истории НХЛ. За 19 матчей «Джетс» одержали 16 побед и теперь охотятся за 17-й. В последних трёх встречах «Виннипег» дважды проиграл, поэтому «Питтсбург» может попасть под горячую руку.

🏀 6:00: «Денвер Наггетс» — «Даллас Маверикс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 23 ноября 2024, суббота. 06:00 МСК Денвер Наггетс Денвер Не начался Даллас Маверикс Даллас Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: клубы без лидеров — кто победит?

Никола Йокич пропустил три матча регулярного чемпионата НБА по личным причинам. У сербского центрового родился второй ребёнок, поэтому «Денвер Наггетс» дал MVP лиги время провести с семьёй. «Даллас Маверикс» же настигли плохие новости: команда только набрала приличный ход – три победы кряду, но Лука Дончич получил травму запястья, выбыв как минимум на неделю. В отсутствии Йокича Расселл Уэстбрук оформил 200-й трипл-дабл в карьере. Может быть, Черепашка снова приведёт команду к победе?

🏎 9:00: Формула-1, Гран-при Лас-Вегаса, квалификация

Интрига: кто справится со странными условиями в Вегасе?

Формула-1 второй раз приезжает на уличную трассу в Лас-Вегасе, и по итогам пятничных тренировок назвать фаворита этапа практически невозможно. Заезды проходят в крайне непростых условиях: трасса, разумеется, грязная и при этом очень холодная. Заставить работать болиды, а самое главное, резину при температуре условно в 10 градусов крайне сложно, и в такой ситуации пока неясно, кто же окажется быстрее всех в квалификации — «Макларен», «Феррари» или «Мерседес». Ну а по «Ред Булл» вопрос – как высоко смогут подняться «быки» после откровенно провальной пятницы?

⚽️ 12:00: «Оренбург» — «Зенит», РПЛ, 16-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: повторит ли «Оренбург» подвиг прошлого года?

В 2023-м «Зенит» приехал в гости к сопернику в статусе фаворита. Однако в ворота Александра Васютина неожиданно стало лететь всё подряд. В итоге петербуржцы уступили 1:3 – это случилось впервые в истории. Уже после зенитовцы дважды обыгрывали соперника с минимальным счётом, но сейчас «Оренбургу» некуда отступать. Они на последнем месте, а каждая следующая игра может стать для Слишковича последней. Так что пора снова совершить подвиг. Шансы на это точно не нулевые.

⛸️ 13:30: Фигурное катание, пятый этап Гран-при России, короткая программа у мужчин, женщин, спортивных пар и ритм-танец

Интрига: вернёт ли Акатьева четверной?

На заключительном этапе серии Гран-при России интрига ожидается в каждой дисциплине. В женском одиночном катании Софья Акатьева поборется с Софьей Муравьёвой. А Алина Горбачёва попытается вклиниться между ними.

В мужском турнире — состав, достойный маленькой репетиции чемпионата России: на победу могут претендовать и Дмитрий Алиев, и Пётр Гуменник, и Владислав Дикиджи, и Глеб Лутфуллин. Навязать борьбу могут и Макар Игнатов, и Андрей Мозалёв.

В парном катании столкнулся лидеры: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и Анастасия Мишина/Александр Галлямов. А в танцах на льду ожидается настоящая битва за медали.

🏒 14:00: «Спартак» — «Витязь», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 ноября 2024, суббота. 14:00 МСК Спартак Москва Не начался Витязь Московская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продолжат ли москвичи победную серию?

«Спартак» одержал победы в последних трёх встречах – теперь красно-белые вторые на Западе. Москвичи отстают от лидирующего «Локомотива» на 11 очков, но имеют два матча в запасе. У них есть все шансы побороться за первое место в конференции. В соперниках – «Витязь», который в последнее время находит свою игру. Подмосковная команда находится в трёх очках от зоны плей-офф, поэтому будет явно мотивированной.

⚽️ 14:15: ЦСКА — «Ростов», РПЛ, 16-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: прервёт ли «Ростов» кошмарную серию?

Пять поражений подряд – именно такая статистика у «Ростова» в матчах с ЦСКА в Москве. По голам тоже всё грустно – всего один забитый за всё это время. Так что самое время нарушить эту пугающую тенденцию. Тем более шаг к возвращению в середину таблицы был сделан уже в прошлом туре, когда команда Карпина победила «Химки». Теперь нужно цепляться всеми возможными способами за результат с ЦСКА, который явно не захочет терять очки в противостоянии с командой второй восьмёрки.

⚽️ 16:30: «Химки» — «Краснодар», РПЛ, 16-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Краснодар» останется первым?

«Краснодар» ждёт непростая поездка в «Химки». Дело даже не в уровне соперника (понятно, что он ниже), а в климатической атмосфере. Говорят, что на Москву завтра обрушится неприятный циклон. Так что неизвестно, что ждать от и без того непростого поля в Химках. Зато у «Краснодара» есть один приятный повод вспомнить прошлое: именно с «Химками» была одержана самая крупная победа в истории клуба – в 2020-м году со счётом 7:2. Для клуба идеально будет повторить если не количество голов, то результат, и остаться первым.

👊 16:30: Пётр Ян (Россия) — Дейвисон Фигейреду (Бразилия), UFC Fight Night 248

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: Пётр Ян сделает важный шаг к титульнику?

Кажется, ещё совсем недавно Пётр Ян был чемпионом UFC, но сейчас россиянин далеко не первый в очереди за возвращением титула. Продвинуться вперёд должен помочь бой с Дейвисоном Фигейреду, опасным экс-чемпионом наилегчайшей весовой категории. У Фигейреду хорошая борьба, что может стать проблемой для нашего соотечественника. Тем не менее Пётр закономерно считается фаворитом поединка: если россиянин правильно подготовился и обойдётся без травм, то Дейвисону придётся плохо.

🏐 17:00: «Динамо» Москва — «Ленинградка», Кубок России, 1/2 финала, первый матч

Интрига: сможет ли «Динамо» дать бой?

Команда Александра Кошкина никак не может набрать форму. Если аутсайдеров москвички всё же побеждают, то даже с середняками возникают трудности, а о матчах с лидерами вообще нечего говорить. С такими проблемами в чемпионате будет сложно зацепиться за победу. Возможно, стоит сделать ставку на Кубок? Тем более что команда в полуфинале избежала встречи с казанским «Динамо-Ак Барс». Но и «Ленинградка» — очень серьёзный соперник, который уже обыгрывал столичный клуб в этом сезоне.

🏒 17:00: «Нефтехимик» — «Салават Юлаев», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК Нефтехимик Нижнекамск Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: выйдут ли уфимцы на второе место на Востоке?

«Салават» неоднозначно начал сезон, но тихо-мирно уже забрался на третью строчку в конференции и теперь отстаёт от «Автомобилиста» всего на одно очко. Хотя у юлаевцев ещё и матч в запасе. «Нефтехимик» же смог создать отрыв от идущей девятой «Сибири», но у новосибирцев сразу на четыре встречи меньше – и на пять очков. «Лада», находящаяся на восьмой строчке, также поджимает. Очки важны и «Салавату», и «Нефтехимику».

⚽️ 18:00: «Спартак» Москва — «Локомотив», РПЛ, 16-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Спартак» возьмёт реванш?

В первом круге «Спартак» без особых шансов уступил сопернику 1:3. Абсолютно по игре. Но с того времени многое изменилось. В последних матчах команда Деяна Станковича набрала ход – три победы и 0 пропущенных мячей. «Локо» набирал очки не так уверенно. Плюс у них уже традиционные проблемы на поле соперника – в последних пяти встречах четыре поражения. Так что для «Спартака» это чуть ли не идеальная возможность взять реванш и ещё сильнее приблизиться к лидерам.

⚽️ 18:00: «Арсенал» — «Ноттингем Форест», АПЛ, 12-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Арсенал» продолжит падение?

Невозможно предположить, в каком состоянии мы увидим «Арсенал» после ноябрьской паузы. Особенно с учётом количества их игроков в сборных. Но последние матчи команда наверняка хочет забыть – два поражения и ничья – совсем не чемпионский график. И уже девять очков от первого места. «Ноттингем», наоборот, чуть ли не главное открытие сезона. И стремится кусать каждого соперника независимо от статуса. Так что не удивляйтесь, если это случится снова. Ведь никто не знает, что от нынешнего «Арсенала» можно ожидать.

🏐 20:00: «Локомотив» — «Динамо-Ак Барс», Кубок России, 1/2 финала, первый матч

Интрига: поможет ли зал Калининграду победить фаворита?

Казанское «Динамо-Ак Барс» в этом сезоне не уступает в чемпионате страны. Команда Зорана Терзича обыгрывает всех, в том числе и «Локомотив». Но сейчас игра кубковая, и пройдёт она в Калининграде. Полные трибуны погонят хозяек вперёд. Что придумает Андрей Воронков, чтобы победить лидера?

Несмотря на победы, Зоран Терзич недоволен игрой команды: Зоран Терзич — об игре «Динамо-Ак Барс»: нет тренеров, которым бы это понравилось

⚽️ 20:00: «Милан» — «Ювентус», Серия А, 13-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто отправится в погоню за «Наполи»?

«Милан» и «Ювентус» в этом сезоне откровенно разочаровывают. У обеих команд новые тренеры, но разные проблемы. Миланцы слишком зависимы от настроения своих лидеров, а у тех наблюдаются явные проблемы с мотивацией в играх с аутсайдерами. У туринцев же просто слишком молодой состав для решения больших задач. Хотя в старании и отсутствии поиска свежих идей Мотту упрекнуть трудно. Так или иначе, именно в этом матче, вероятно, определится команда, которая ещё может броситься в погоню за «Наполи». Хоть и отрыв уже солиден.

⚽️ 20:30: «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур», АПЛ, 12-й тур

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Интрига: Гвардиола воскресит «Сити»?

Команда угодила в тяжёлый кризис, ведь никто не ожидал увидеть четыре поражения подряд. Однако руководство поступило очень мудро – вместо критики и поиска виноватых решило продлить контракт с Пепом. Так что теперь он и футболисты точно почувствовали дополнительную уверенность. Да, «Тоттенхэму» команда уже проиграла в Кубке Лиги в ноябре, однако в чемпионате будет совсем другая история. «Сити» пора выбираться из кризиса, если в этом сезоне они хотят побороться за титул.

🏒 21:00: «Филадельфия Флайерз» — «Чикаго Блэкхоукс», регулярный чемпионат НХЛ

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НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 23 ноября 2024, суббота. 21:00 МСК Филадельфия Флайерз Филадельфия Не начался Чикаго Блэкхоукс Чикаго Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продолжит ли Мичков приносить пользу «Флайерз»?

После вынужденного отдыха Матвей вернулся в строй и сразу показал, что умеет. Нападающий в пяти матчах набрал 6 (2+4) очков. Однако затем Мичков вновь затих – уже в двух встречах подряд остался без очков. «Филадельфии» тяжело в этом сезоне, поэтому вклад Матвея помогает «лётчикам» держаться и не расставаться с мечтами о плей-офф. Справится ли Мичков с давлением?

⚽️ 23:00: «Сельта» — «Барселона», Примера, 14-й тур

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Интрига: реабилитируется ли «Барса» за поражение?

В последнем туре перед международной паузой «Барселона» неожиданно уступила «Сосьедаду». Да, футбола в этом матче и правда было не так много, а на это наложились и спорные судейские решения, однако результат уже зафиксирован в истории. С «Сельтой» сильно проще не будет – команда играет вторым номером с акцентом на низкий блок. Так что «Барсу» ожидают мучительные поиски свободных зон и ожидание ошибок. Но вторая потеря очков точно не то, что хотят видеть болельщики.