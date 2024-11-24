«Факел» поднялся со дна и снова опасен. Покусает очередной топ-клуб?

Когда на 84-й минуте встречи с «Локомотивом» Евгений Марков сравнял счёт, показалось, что «Факел» выстоит. И не проиграет шестой матч подряд. Всё к этому действительно шло – атаки москвичей не выглядели сверхопасными, а воронежцы максимально упростили игру. Но на 89-й минуте мяч-таки оказался их в штрафной, а видеоассистенты разглядели игру рукой у Игоря Калинина. Очень спорное решение позже подтвердила и ЭСК РФС. Хоть у клуба и могут быть закономерные вопросы.

Да, «Факел» проиграл, однако период с конца сентября всё равно вышел солидным для аутсайдера: победа над «Ахматом», ничьи с ЦСКА и «Рубином», а также отменённый гол в ворота «Химок», который забрал победу. Воронежцы наконец-то поднялись из зоны вылета и теперь борются уже за то, чтобы выйти ещё и из зоны стыковых матчей. Получится ли?

Прогресс «Факела» — заслуга Пятибратова?

«Факел» стал первым клубом, который сменил тренера после старта сезона. Это случилось уже в середине августа. Команда проиграла «Крыльям», а дальше руководство объявило об отставке Игоря Черевченко. Свидетели происходящих событий отмечают, что тренер был обречён. Да, он встряхнул команду после кризиса, куда игроки угодили с Сергеем Ташуевым, однако никакого движения вперёд не наблюдалось.

Возвращать после этого Дмитрия Пятибратова было риском. И часть руководства сомневалась в целесообразности этого решения. Однако специалист смог убедить Романа Асхабадзе, что все ошибки прошлого учтены. И новый шанс он использует по-другому.

Дмитрий Пятибратов и радостные игроки «Факела» Фото: ФК «Факел»

Важный момент: Пятибратов в этот раз зашёл в «Факел» со своим штабом, который, как говорят, играет значительную роль. Это и бывший главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин, и гений тактических наработок Дмитрий Кудинов, и большой друг Артёма Дзюбы – Валерий Климов. Так что в этом плане начинать было легче. А перестройку запустили с изменения схемы – команда ушла от трёх центральных защитников и попыталась поиграть в 4-2-3-1. Уступила «Спартаку», и оказалось, что есть проблема – а именно отсутствие классных фланговых защитников, которые в этом сочетании очень важны.

В сентябрьскую паузу случилась обратная трансформация. «Факел» вернулся к схеме с тремя центральными защитниками, однако действовали уже не низким блоком. Игроки обороны теперь играли выше, однако на результате это не отражалось. Проблемы в атаке решить никак не получалось. Хоть именно в конце сентября и началась та самая приятная серия.

А в октябре – новые сочетания. На этот раз Пятибратов трансформировал атаку. Поставил вперёд Алексея Каштанова, а под ним стали играть Дилан Мертенс и Табо Селе. Тогда же удалось победить «Ахмат» и закрепить успешную серию.

При этом Пятибратов был в миллиметрах от отставки

Пятибратова спас «Ахмат». Да, звучит слегка сюрреалистично. Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев помог нынешнему избежать отставки. Источники «Чемпионата» уверены: в случае поражения в Грозном руководство клуба с высокой долей вероятности уволило бы нынешнего тренера. Но в итоге воронежцы отыгрались и вырвали победу в меньшинстве. А Пятибратов и команда наконец-таки почувствовали уверенность.

Дмитрий Пятибратов Фото: РИА Новости

Дальше был огненный матч с ЦСКА, где было чётко видно: «Факел» не готов уступать. До 90-й минуты команда вовсю убегала в контратаки и даже могла затолкать гол. Появился тот самый огонь в глазах, который потух в начале сезона. А болельщицкий свист наконец-то сменился на аплодисменты.

После были «Химки» и рекорд сезона по количеству ударов – 19. Команда столько не била по воротам около 2,5 года. А в итоге мы увидели момент с Антоном Заболотным, который срезал мяч в свои, но судьи отменили гол. Справедливо или нет – вопрос дискуссионный, но то, что «Факел» поддушивали – факт.

Про матч с «Локомотивом» мы уже упоминали, а впереди – игра с «Динамо». Да, календарь у воронежцев непростой, но сейчас именно тот период, когда нужно цепляться за каждую возможность набрать очки. «Факел» не раз показывал, что готов к такому. Может, получится снова?