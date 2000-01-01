Топ-5 главных претендентов на «Золотой мяч» — 2025 от Goal

Лишь недавно был вручён «Золотой мяч» — 2024, а издание Goal уже опубликовало подборку фаворитов в борьбе за награду в 2025 году. Кто же вошёл в пятёрку главных претендентов?