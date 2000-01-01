Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Топ-5 главных претендентов на «Золотой мяч» — 2025 от Goal
Топ-5 главных претендентов на «Золотой мяч» — 2025 от Goal
Лишь недавно был вручён «Золотой мяч» — 2024, а издание Goal уже опубликовало подборку фаворитов в борьбе за награду в 2025 году. Кто же вошёл в пятёрку главных претендентов?
AMP-версия
5-е место — Джамал Мусиала
5-е место — Джамал Мусиала
На счету полузащитника «Баварии» девять голов и четыре ассиста в 14 матчах.
4-е место — Винисиус
4-е место — Винисиус
Вингер «Реала» в этом сезоне выиграл Суперкубок УЕФА. Бразилец отметился 12 голами и семью ассистами в 17 встречах.
3-е место — Рафинья
3-е место — Рафинья
Полузащитник «Барселоны» в нынешнем сезоне забил 12 голов и отдал 10 ассистов в 17 матчах.
2-е место — Роберт Левандовски
2-е место — Роберт Левандовски
На счету форварда «Барселоны» 19 голов и два результативных паса в 19 встречах.
1-е место — Мохамед Салах
1-е место — Мохамед Салах
Нападающий «Ливерпуля» отметился 10 забитыми мячами и 10 голевыми пасами в 17 матчах.
Топ-5 главных претендентов на «Золотой мяч» — 2025 от Goal
Читайте также
«Реал» продаёт шкафчики из раздевалки на аукционе
«Реал» продаёт шкафчики из раздевалки на аукционе
Нейросеть создала крутые стадионы топ-сборных
Нейросеть создала крутые стадионы топ-сборных
Клубы с наименьшим числом пропущенных голов
Клубы с наименьшим числом пропущенных голов
Милый опоссум прервал матч на Коста-Рике. Видео
Милый опоссум прервал матч на Коста-Рике. Видео
Самые дорогие составы европейских сборных
Самые дорогие составы европейских сборных
Сборная России выдала рекордную сухую серию
Сборная России выдала рекордную сухую серию
Месси повторил мировой рекорд в сборной
Месси повторил мировой рекорд в сборной
Необычный портрет Криштиану Роналду. Видео
Необычный портрет Криштиану Роналду. Видео
Эмоции Сан-Марино после исторической победы. Видео
Эмоции Сан-Марино после исторической победы. Видео
Фанаты смеются над статуей Кейна в Лондоне
Фанаты смеются над статуей Кейна в Лондоне
«Аякс» вернётся к эмблеме из XX века
«Аякс» вернётся к эмблеме из XX века
«Леванте» вышел на матч в «грязной» форме
«Леванте» вышел на матч в «грязной» форме
Удивительный гол Ибрагимовича. Видео
Удивительный гол Ибрагимовича. Видео
Бонифасе переводил деньги болельщикам в Нигерии
Бонифасе переводил деньги болельщикам в Нигерии
Какие клубы в топ-5 лигах больше доверяют молодёжи
Какие клубы в топ-5 лигах больше доверяют молодёжи
Роналду обновил рекорд по числу побед со сборной
Роналду обновил рекорд по числу побед со сборной

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android