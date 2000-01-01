Топ-5 главных претендентов на «Золотой мяч» — 2025 от Goal
Лишь недавно был вручён «Золотой мяч» — 2024, а издание Goal уже опубликовало подборку фаворитов в борьбе за награду в 2025 году. Кто же вошёл в пятёрку главных претендентов?
5-е место — Джамал Мусиала
На счету полузащитника «Баварии» девять голов и четыре ассиста в 14 матчах.
4-е место — Винисиус
Вингер «Реала» в этом сезоне выиграл Суперкубок УЕФА. Бразилец отметился 12 голами и семью ассистами в 17 встречах.
3-е место — Рафинья
Полузащитник «Барселоны» в нынешнем сезоне забил 12 голов и отдал 10 ассистов в 17 матчах.
2-е место — Роберт Левандовски
На счету форварда «Барселоны» 19 голов и два результативных паса в 19 встречах.
1-е место — Мохамед Салах
Нападающий «Ливерпуля» отметился 10 забитыми мячами и 10 голевыми пасами в 17 матчах.
Топ-5 главных претендентов на «Золотой мяч» — 2025 от Goal
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