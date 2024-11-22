Даку — герой, а Дзюба — статист. У форварда «Рубина» личный рекорд и красивый поступок

Второй круг РПЛ стартовал там же, где завершился первый, – в Казани. «Рубин» 12 дней назад прервал 11-матчевую победную серию «Краснодара», а теперь крупно победил «Акрон». Героем игры стал нападающий хозяев Даку.

«Акрон» провёл первую минуту матча, как последнюю, когда нужно отыгрываться. Команда Заура Тедеева словно предчувствовала, что пропустит несколько голов, и сразу же попыталась оглушить соперника серией атак. Особенно выделялся на старте игры вингер Хубулов. Сначала он отдал такой пас пяткой, что оставалось только воскликнуть «вау». Потом нанёс первый удар – со штрафного. После этого он пробил и в створ, но голкипер «Рубина» Ставер совершил сейв. Казанцам потребовалось какое-то время, чтобы войти в игру, но, когда команда Рашида Рахимова разбежалась, штрафная тольяттинцев загорелась.

На 10-й минуте Даку забил первым же ударом «Рубина» в створ. После передачи в штрафную справа центральный защитник «Акрона» Эшковал, казалось, должен был быть раньше на мяче и вынести его, вот только португалец сделал какое-то неловкое движение – Мирлинд опередил своего оппонента. Вторым касанием албанец отправил мяч в сетку.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Рубин» продолжал разрывать справа, где, как обычно, зажигал Кабутов. Ещё через 10 минут Даку впервые в карьере оформил дубль в РПЛ. Голевая атака казанцев началась с аута, Мирлинд резко развернулся и ушёл от висевшего на плечах Пауло Витора, а потом вырезал передачу на Чумича. Серб избежал офсайда и проткнул мяч в штрафной. Голкипер Волков заблокировал удар, но на добивании Даку опять расправился с крайне неудачно сыгравшим Эшковалом. Центр обороны «Акрона», за который отвечали легионеры, возмутительно легко разваливался. Тедеев быстро заменил Пауло Витора.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

У «Акрона» плохо держался мяч – «Рубин» здорово возвращал его себе. Звезда атаки тольяттинцев Дзюба, в отличие от своего казанского коллеги Даку, потерялся на поле. В первом тайме экс-капитан сборной России всего шесть раз встретился с мячом и ни разу – в чужой штрафной. Артём был как будто сам по себе, в отрыве от команды.

Начало второго тайма уязвлённый «Акрон» провёл столь же активно, как и дебют матча. Команда Тедеева смогла увеличить процент владения, а Дзюба наконец-то получил мяч в штрафной Ставера. Ещё в одном эпизоде Артём выдал классный пас на ходу Лончару, и если бы черногорец лучше воспользовался этой возможностью, то убежал бы один на один. «Рубин» вынужден был глубже обороняться. Картина игры поменялась.

«Рубин» после перерыва стал явно действовать вторым номером, но с трудом находил пространство и моменты для контригры. Шанс добить интригу хозяевам подарил сам «Акрон», когда после заброса из глубины правый защитник и капитан Савичев неудачно сбросил мяч головой вратарю. По сути, организовал Чумичу выход один на один. Серб не забил.

«Акрон» мог побороться за ничью, если бы Палиенко забил с паса Дзюбы. Артём показал класс, когда тонкой передачей вывел партнёра на ударную позицию. Палиенко пробил низом – Ставер неудачно отбил, но мяч попал в штангу. После этого «Рубин» превратил свою победу в крупную. Димоски рукой остановил мяч, пущенный Кабутовым. Судья Бобровский назначил пенальти. Любопытно, что Даку не стал оформлять хет-трик с 11-метрового, а отдал удар с «точки» Фамейе.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Джоэл реализовал пенальти и, кажется, со слезами на глазах поблагодарил Даку. Для Фамейе это первый гол в сезоне РПЛ.