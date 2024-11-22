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Аль-Наср — Аль-Кадисия — 1:2, обзор матча саудовской лиги: судейство россиянина Иванова, гол Роналду, 22 ноября 2024

Российский судья заставил Роналду хвататься за голову! Криштиану забил, но это не помогло
Георгий Илющенко
Отчёт «Аль-Наср» — «Аль-Кадисия» — 1:2
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Португалец возмутился, что Иванов не назначил пенальти. А «Аль-Наср» в итоге проиграл.

Что такое саудовский чемпионат? Это когда россиянин Сергей Иванов судит матч, где друг против друга вышли Садио Мане и Криштиану Роналду за «Аль-Наср» и Начо с Пьер-Эмериком Обамеянгом – за «Аль-Кадисию». Зрелище получилось что надо.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 11-й тур
22 ноября 2024, пятница. 20:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
1 : 2
Аль-Кадисия
Эль-Хубар
1:0 Роналду – 32'     1:1 Киньонес – 37'     1:2 Обамеянг – 50'    

Перед стартовым свистком у Иванова появилось совместное фото с Начо и Кришем. Это здорово, потому что легендарный португалец едва ли стал бы позировать с Сергеем после матча. Уж очень недовольным он был несколькими решениями россиянина.

На 17-й минуте в штрафной «Аль-Кадисии» рухнул саудовец Абдулрахман Гариб. Иванов пенальти не поставил, чем привёл в бешенство тренера «Аль-Насра» Стефано Пиоли. Криштиану пытался уговорить Сергея изменить решение — бесполезно.

Видимо, Гариба это так сильно задело, что вскоре он промазал по пустым воротам с близкого расстояния. Зато Роналду таких оплошностей себе не позволяет: на 32-й минуте Коэн Кастельс выронил мяч, Мохамед Симакан поделился с португальцем — тот не промазал.

Криштиану празднует гол в матче «Аль-Наср» — «Аль-Кадисия» — 1:2

Криштиану празднует гол в матче «Аль-Наср» — «Аль-Кадисия» — 1:2

Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Знал бы Криш, что будет дальше. Несколько минут спустя Хулиан Киньонес принял мяч на грудь и красивым ударом в дальний угол сравнял счёт, а в начале второго тайма автор гола ещё и ассистировал Пьер-Эмерику Обамеянгу — габонцу оставалось только пробить головой в пустые ворота.

«Аль-Наср» давил и дважды претендовал на пенальти. В первом случае Иванов даже не обратил внимания на картинное падение Роналду — пусть тот и недоумённо разводил руками. А вот во втором, уже на 85-й минуте, нарушение на Отавио было пограничным. Российский арбитр посчитал, что здесь тоже не 11-метровый. Криш хватался за голову и побежал в его сторону. Никакого эффекта это не принесло.

Иванов добавил ко второму тайму девять минут. «Аль-Насру» их не хватило. Теперь у Роналду 911 голов в карьере. Тысячный мяч всё ближе, однако «Аль-Наср» от «Аль-Иттихада» Карима Бензема и «Аль-Хиляля» Малкома — всё дальше. Первый впереди на пять очков, второй — на шесть. И это у них ещё по матчу в запасе.

Зато в медийном поле у Криштиану всё великолепно:
«Пересмотрел твой гол раз сто». Роналду порвал интернет встречей с главным блогером мира
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