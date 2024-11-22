Российский судья заставил Роналду хвататься за голову! Криштиану забил, но это не помогло

Что такое саудовский чемпионат? Это когда россиянин Сергей Иванов судит матч, где друг против друга вышли Садио Мане и Криштиану Роналду за «Аль-Наср» и Начо с Пьер-Эмериком Обамеянгом – за «Аль-Кадисию». Зрелище получилось что надо.

Перед стартовым свистком у Иванова появилось совместное фото с Начо и Кришем. Это здорово, потому что легендарный португалец едва ли стал бы позировать с Сергеем после матча. Уж очень недовольным он был несколькими решениями россиянина.

На 17-й минуте в штрафной «Аль-Кадисии» рухнул саудовец Абдулрахман Гариб. Иванов пенальти не поставил, чем привёл в бешенство тренера «Аль-Насра» Стефано Пиоли. Криштиану пытался уговорить Сергея изменить решение — бесполезно.

Видимо, Гариба это так сильно задело, что вскоре он промазал по пустым воротам с близкого расстояния. Зато Роналду таких оплошностей себе не позволяет: на 32-й минуте Коэн Кастельс выронил мяч, Мохамед Симакан поделился с португальцем — тот не промазал.

Криштиану празднует гол в матче «Аль-Наср» — «Аль-Кадисия» — 1:2 Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Знал бы Криш, что будет дальше. Несколько минут спустя Хулиан Киньонес принял мяч на грудь и красивым ударом в дальний угол сравнял счёт, а в начале второго тайма автор гола ещё и ассистировал Пьер-Эмерику Обамеянгу — габонцу оставалось только пробить головой в пустые ворота.

«Аль-Наср» давил и дважды претендовал на пенальти. В первом случае Иванов даже не обратил внимания на картинное падение Роналду — пусть тот и недоумённо разводил руками. А вот во втором, уже на 85-й минуте, нарушение на Отавио было пограничным. Российский арбитр посчитал, что здесь тоже не 11-метровый. Криш хватался за голову и побежал в его сторону. Никакого эффекта это не принесло.

Иванов добавил ко второму тайму девять минут. «Аль-Насру» их не хватило. Теперь у Роналду 911 голов в карьере. Тысячный мяч всё ближе, однако «Аль-Наср» от «Аль-Иттихада» Карима Бензема и «Аль-Хиляля» Малкома — всё дальше. Первый впереди на пять очков, второй — на шесть. И это у них ещё по матчу в запасе.