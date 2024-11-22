Первый гол Головина в этом сезоне! Россиянин забил команде Лиги чемпионов

«Монако» Головина продолжает погоню за «ПСЖ». В 12-м туре чемпионата Франции монегаски победили дома «Брест». Благодаря этому как минимум на пару часов сократили отставание от лидера и чемпиона до трёх очков.

«Монако» и «Брест» сыграли в пятницу, очевидно, по той причине, что на следующей неделе обе команды проводят матчи Лиги чемпионов. Монегаски 27 ноября примут «Бенфику», а команда Эрика Руа днём ранее встретится с «Барселоной» в столице Каталонии. Видимо, игроки «Бреста» мыслями уже в противостоянии с топ-клубом Европы, по крайней мере, сегодня они плохо вошли в игру.

Хозяева забили быстрый гол уже на пятой минуте. Аклиуш на скорости разыграл двоечку с Бен-Сегиром и точно пробил с нескольких метров. Гости оспаривали этот гол, указывая то ли на офсайд, то ли на игру рукой со стороны соперника, тем не менее судьи не увидели нарушения правил. Более того, ещё через несколько минут Аклиуш мог оформить дубль, когда Головин тонким проникающим пасом вывел его один на один. Но Магнес попал в штангу.

Александр остался без голевой передачи, зато на 24-й минуте стал автором забитого мяча. Своего первого в нынешнем сезоне! Головин формально исполнял роль левого полузащитника, однако постоянно смещался в полуфланг и в центр, открываясь между линиями для розыгрыша мяча. В голевой атаке россиянин снова выдал классный неожиданный пас пяткой на Эмболо. Швейцарец не прочитал эпизод – мяч был потерян. Но центрфорвард, стремясь исправиться, тут же вступил в отбор. «Монако» высоким прессингом спровоцировал ошибку противника. Мяч отскочил к Головину, и наш легионер ударом с левой ноги низом из полукруга поразил цель.

Команда Ади Хюттера тоже допускала много потерь на своей половине поля, причём зачастую невынужденных. «Брест» этим не воспользовался. Гости в первом тайме по большому счёту создали только один голевой момент и ни разу не попали в створ. «Монако» должен был забивать ещё. Головин мог оформить дубль перед перерывом, получив передачу в штрафной от Бен-Сегира. Россиянин мягко обработал мяч, но защитник Лала успел вытянуть ногу и помешать нашему хавбеку пробить из убойной позиции. Александр был очень раздосадован упущенным шансом.

Если бы Головин оформил дубль, то на второй тайм можно было бы не выходить. А так «Брест» остался в игре и вскоре после перерыва вернул интригу к жизни. Монегаски пропустили после углового с левого фланга. Вышедший на замену Думбия подал прямо во вратарскую, голкипер «Монако» Маецки не рискнул полезть в толпу и остался на линии. В результате Сима, выиграв воздух, забил головой.

«Брест» раскрылся, стал значительно больше владеть мячом, тем не менее «Монако» больше ничего не позволял команде Руа. Сам тренер гостей вскоре был удалён за споры с судьёй. А Головин в одной из атак опять придумал нестандартный пас пяткой. Этот момент, по-видимому, завершился бы назначением пенальти в ворота «Бреста», если бы Эмболо не залез в офсайд. Брил при всех его плюсах, конечно, странный форвард. Иногда совсем не попадает в ноты. И по воротам тоже.

«Монако» успешно закрылся, поэтому «Брест» получил всего один шанс при счёте 2:1, когда Бальде из хорошей позиции запустил мяч на трибуны. В концовке монегаски дважды улетали в опасные контратаки. В одном случае Аклиуш отдал неточный пас на убегавшего к воротам Головина, а в другом на 90+1-й минуте сделал всё сам и классно решил эпизод – перекинул вратаря. После чего Хюттер отправил Головина отдыхать. Гол форварда «Бреста» Ажорка головой в компенсированное время уже ничего не менял.

Статистика Головина – 49 касаний мяча, включая три в чужой штрафной, один удар по воротам, один пас под удар, 71% точных передач, два отбора и два из шести выигранных единоборств. Но впечатление от его игры с «Брестом» сильнее, чем от статистики. Сайт Sofascore оценил выступление россиянина высокой оценкой 7,7 балла. Больше заработал только Аклиуш (8,6).