Дороже Миранчука и Барко! В США состоялся исторический трансфер

В США состоялся рекордный трансфер за всю историю МЛС. Нападающий Кевин Денки превзошёл достижения Алексея Миранчука и нынешнего хавбека «Спартака» Эсекьеля Барко. Клуб «Цинциннати» заплатил за 23-летнего тоголезца € 15,3 млн. Возможно, вы даже не слышали о таком игроке. Кого же оценили дороже полузащитника сборной России?

Когда Миранчук переходил из «Аталанты» в «Атланту», известный инсайдер Фабрицио Романо писал, что трансфер россиянина будет самым дорогим в истории МЛС. Однако, по данным Transfermarkt, эта сделка стала только четвёртой крупнейшей для американской лиги. «Атланта» заплатила итальянскому клубу € 12 млн. В топ-3 до последних дней входили три продажи аргентинцев в ту же «Атланту». За Барко отдали «Индепендьенте» сумму, равную € 12,2 млн. А за Тьяго Альмаду и Гонсало Мартинеса соответственно «Велес Сарсфилд» и «Ривер Плейт» – по € 14,5 млн.

Но теперь «Цинциннати» размахнулся и запустил рекордный трансфер. Клуб заодно побил и собственное достижение на рынке – покупку бразильского нападающего Бреннера за € 11,8 млн (это подписание входило в топ-5 МЛС). К слову, в нынешнем сезоне «Цинциннати» финишировал на третьем месте в Восточной конференции, уступив только «Интер Майами» Лео Месси и действующему чемпиону «Коламбус Крю». Опередил «Атланту» на 19 очков. Правда, уже в первом раунде плей-офф уступил «Нью-Йорк Сити» и выбыл из борьбы за трофей.

Что касается Денки, то он на сегодняшний день самый результативный игрок Лиги конференций. В трёх матчах общего (группового) этапа еврокубка нападающий бельгийского «Серкль Брюгге» забил три мяча и сделал три голевые передачи. Тоголезец набрал 3+2 во встрече со швейцарским «Санкт-Галленом» и затем ассистировал в выездной игре с исландским «Викингуром». Кроме того, «Серкль Брюгге» прошёл отбор в Лигу конференций благодаря голу и голевому паса Кевина в матче с польской «Вислой».

В прошлом сезоне Денки стал лучшим бомбардиром чемпионата Бельгии, наколотив 27 мячей в 38 играх. Он сразу на восемь голов опередил второго снайпера лиги – экс-форварда «Рубина» Андерса Дрейера. В нынешнем сезоне нападающий «Серкль Брюгге» также один из лидеров в гонке голеадоров чемпионата Бельгии с семью голами в 13 матчах.

Денки родился в Того, но его можно считать продуктом французского футбола. В 12 лет он отправился в Париж, где жил у своего дяди. Всё, что у него было, когда Кевин покидал дом, – пара шорт да несколько футболок. Затем он переехал к тёте в Лион. Нападающий играл за команду «Касколь» Уллен с ребятами на два года старше. На одарённого пацана положили глаз скауты «Лиона», но сам нападающий принял решение поехать в «Ним». В этом клубе Денки завершал обучение в академии и затем дебютировал на профессиональном уровне в возрасте 16 лет по ходу сезона-2016/2017.

В январе 2019 года Денки был отдан в аренду «Безье» из Лиги 2. Затем вернулся в «Ним», который играл в элите чемпионата Франции. В сезоне-2019/2020 Кевин здорово начал – в своих первых двух матчах Лиги 1 забил по голу, выходя на замены, «Монако» и «Бресту». Однако столь же яркого продолжения не последовало. В результате в январе 2021-го тоголезец перешёл на правах свободного агента в «Серкль Брюгге». Как же бельгийский клуб угадал с подписанием Денки! Воспитанник «Нима» раскрылся в «Серкль Брюгге» и отблагодарил за доверие 62 голами в 147 матчах и € 15 млн за свой трансфер.

Кевин Денки в «Серкль Брюгге» Фото: Jan De Meuleneir / Photonews via Getty Images

«Кевин – талантливый молодой нападающий с исключительным характером, – прокомментировал покупку Денки генеральный менеджер «Цинциннати» Крис Олбрайт. – Он был одним из самых продуктивных нападающих в Европе за последние два года, показывая топовую физическую форму, умение завершать атаки и трудовую этику. Это исторический трансфер для нашего клуба и лиги. И это огромная заслуга группы владельцев клуба, которые продолжают инвестировать, чтобы «Цинциннати» боролся за трофеи».

Сам Денки, отвечая на вопрос, почему выбрал клуб МЛС для продолжения карьеры, признался:

«Этот выбор был естественным для меня. Почувствовал, что клуб на самом деле хочет меня, а я действительно могу помочь команде. У меня было хорошее предчувствие, и для всех нас это разумный выбор. В «Цинциннати» мне рассказали про проект, и я увидел, насколько он большой. Я увидел стадион, инфраструктуру и сказал: «Это невероятно, потрясающе». Думаю, в «Цинциннати» смогу сделать следующий шаг вперёд в карьере».

«Цинциннати» уже сообщил, что подписывает Денки в качестве так называемого «назначенного игрока». Это означает, что новичок будет одним из тех футболистов, которые не попадают под потолок зарплат МЛС. У Миранчука, между прочим, такой же статус в «Атланте». По информации инсайдера Саши Тавольери, зарплата тоголезца по пятилетнему контракту составит около $ 3 млн после вычета налогов. «Серкль Брюгге» получит ещё и 10% от суммы будущей перепродажи нападающего.

В 2018 году Денки впервые сыграл за сборную Того. Получив вызов в первую команду своей родины, Кевин отказался от приглашения в сборную Франции U19. Сейчас у нападающего уже 38 матчей и девять голов за тоголезцев. А дебютировал он в сентябре 2018-го в домашней игре с Бенином. В тот день Денки увиделся с семьёй впервые за пять лет после того, как уехал во Францию.