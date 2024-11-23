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ПСЖ — Тулуза — 3:0, обзор матча чемпионата Франции: как сыграл Матвей Сафонов, голы, статистика, 22 ноября 2024

«Сафонов просто умница!» Двойной сейв россиянина принёс «ПСЖ» сухую победу
Георгий Илющенко
Отчёт «ПСЖ» — «Тулуза» — 3:0
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Парижане в итоге вынесли «Тулузу», но ключевой момент был именно у Матвея. Его статистика в клубе — сила.

Логику Луиса Энрике порой понять трудно. Матвей Сафонов провёл три неплохих матча подряд? Пусть не обольщается и пять следующих игр проведёт на лавке. Джанлуиджи Доннарумма не перестаёт ошибаться и при этом небезальтернативен? Ничего, пусть играет дальше.

Потом итальянец в двух встречах подряд показал себя на высоком уровне — в следующий раз в основе оказался россиянин. Который не пропустил и всё равно вновь стал запасным. Теперь он вышел с первых минут с «Тулузой», в третий раз из пяти засушив «сухарь». Не зря вчера в Париже выпал снег.

Франция — Лига 1 . 12-й тур
22 ноября 2024, пятница. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
3 : 0
Тулуза
Тулуза
1:0 Невеш – 35'     2:0 Бералдо – 84'     3:0 Витинья – 90+1'    

Работы у Матвея, впрочем, было не слишком много. Хотя на 19-й минуте ему пришлось кулаком в прыжке снимать мяч с ноги Янна Гбоу. А вот Гийому Ресту приходилось постоянно спасать: то вытаскивать с ленточки тычок пяткой Лукаса Бералдо, то отражать интересный выстрел Уоррена Заира-Эмери в ближний угол, то намертво обезвреживать обводящий удар Брэдли Баркола.

На 34-й минуте помешать парижанам не смог даже прыгучий Рест. Но там не справился бы кто угодно: Ашраф Хакими подал с фланга, и Жоау Невеш оформил красоту с лёта в касание. Мяч пролетел между ног защитника и угодил точно в цель.

Жоау Невеш празднует гол «Тулузе»

Жоау Невеш празднует гол «Тулузе»

Фото: Antonio Borga/Eurasia Sport Images/Getty Images

Первый раз в створ «Тулуза» пробила только на 45-й минуте, когда Закария Абухляль с небольшим рикошетом отправил мяч прямо по центру ворот. Без проблем для Сафонова.

Во втором тайме Матвей тоже долго смотрел красивый футбол, пока его коллега находился под обстрелом. Например, двумя руками отражал «пушку» Хакими. На 54-й минуте забил Заир-Эмери — интрига сохранилась, ведь гол отменили из-за офсайда у ассистирующего Марко Асенсио.

Первый по-настоящему опасный момент возник у гостей на 69-й минуте. И то Заир-Эмери в эффектном подкате остановил прорыв Абухляля, не дав себя проявить Сафонову. А через минуту Уоррен корявым обрезом вывел один на один с Матвеем Шави Бабика, как бы отдавая должок «Тулузе». «ПСЖ» повезло, что габонец растерялся и отправил мяч куда-то в небеса.

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А на 80-й минуте наконец-то настала минута славы Сафонова. Россиянин дважды подряд остановил Франка Магри! Француз с правого края выскочил практически один на один с Матвеем и прицельно катнул низом, а потом добивал с острого угла — и наверняка расстроился, что за парижан сегодня играет не Доннарумма. «Сафонов просто умница!» — отрецензировал двойной сейв комментатор Okko Лионель Абба.

«Тулуза» не сравняла счёт и приуныла. «ПСЖ» воспользовался этим: в концовке Лукас Бералдо поймал отскок и чётко пробил с лёта, Витинья накрутил Джейди Канво и оформил разгром. Можно подумать, что победа была легчайшей. Но неизвестно, чем бы всё обернулось при 1:1 за 10 минут до финала.

Теперь у Сафонова три «сухаря» в пяти матчах: ранее не пропустил от «Жироны» в ЛЧ и от «Ланса» – в чемпионате. Неужели и теперь в основу вернётся конкурент из Италии?

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