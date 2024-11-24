Главная сенсация Серии А. Новый клуб де Хеа рвётся в Лигу чемпионов

Прямо сейчас Серия А — самая интригующая среди топ-лиг. Всё из-за необычайной плотности наверху таблицы: к 13-му туру всего два очка разделяли первую и шестую команды! И если для пяти из них быть среди лидеров не в новинку, то вот одна весьма удивляет. О ней ещё Владимир Высоцкий пел. Речь о «Фиорентине», разумеется — она сейчас четверть (но у «Интера» и «Аталанты» на матч больше) и всего на очко уступает «Наполи». Только «Ювентус» и как раз неаполитанцы пропустили меньше, а больше забили лишь «Аталанта» и «Интер».

Сегодня «фиалки» сыграют на выезде с «Комо» Сеска Фабрегаса. Соперник сражается за сохранение прописки, так что фаворит очевиден. А пока разберёмся, кто же больше всего тащит флорентийцев.

Тренерский штаб во главе со смелым экс-игроком «Юве». Там есть и россиянин

С Винченцо Итальяно «Фиорентина» три последних сезона стабильно держалась в топ-8 — ранее были 14-ми, 10-ми и вообще 16-ми. При этом ещё и дважды в финал Лиги конференций забирались. Да, оба раза там уступили, но назвать такой результат даже средним — то же самое, что угостить итальянца пиццей с ананасами под видом обычной и потом с широченной улыбкой смотреть за его мучениями.

Уход Итальяно был вопросом времени, и спродюсировал его «Ювентус». Пусть даже непреднамеренно. Туринцы позвали на повышение из «Болоньи» Тьяго Мотту, а четвёртая команда по итогам прошлого сезона заманила Винченцо Лигой чемпионов. «Фиорентина» же логично обратила внимание на 40-летнего Раффаэле Палладино. Моложе него среди тренеров Серии А — только уже упомянутый Фабрегас.

У Палладино мало опыта. Зато амбиций хватает. Будучи футболистом, он играл в основном слева в атаке, провёл больше полусотни матчей за «Ювентус», «Парму» и «Дженоа» плюс даже три раза вышел на поле за сборную. В общем, по довольно высоким итальянским меркам был средним игроком. Зато как тренер он способен вырасти в топа.

Раффаэле Палладино Фото: Getty Images

Летом 2019-го Раффаэле завершил футбольную карьеру в «Монце». Два года спустя он возглавил её же молодёжку, а потом под руководством Джованни Строппы забарахлила основа. Она ужасно стартовала в сезоне-2022/2023 после подъёма из Серии В, набрав в шести матчах лишь одно очко при катастрофической разнице мячей 3:14.

Команда тогда вообще-то неплохо усилилась и потратила € 49 млн. При этом совсем малая часть той суммы ушла на важные аренды Николо Ровеллы и Маттео Пессины — позже его выкупят за € 12 млн. Плюс в составе уже был Карлос Аугусто, которого заберёт «Интер». Палладино моментально завёл эту машину: обыграл «Ювентус» и выдал трёхматчевую победную серию. Тот чемпионат «Монца» закончила 11-й, а следующий — 12-й, практически не понизив планку.

Приглашение в команду сильнее — логичный исход. Тем не менее сначала был полный крах: «Фиорентина» к 5-му туру шла без побед и набрала всего три очка. Но затем Раффаэле сполна отблагодарил руководство за отсутствие быстрых выводов и за восемь встреч выбил семь побед и одну ничью в Серии А! Особенно впечатлили успех с «Миланом» (2:1) и выносы «Лечче» (6:0) с «Ромой» (5:1). Несомненно, последние два соперника не на ходу, и всё же это их крупнейшие поражения в сезоне.

Показательна и гибкость Палладино: команда начинала сезон с тремя центральными защитниками и в 4-м туре минимально уступала «Лацио» после первого тайма. Раффаэле понял — так больше нельзя. И убрал с поля капитана Кристиано Бираги вместе с Лукасом Куартой: выпустил Альберта Гудмундссона и Луку Раньери, изменив схему на уже привычную — 4-2-3-1. Гудмундссон оформил дубль и принёс три очка, а Бираги и Куарта превратились из основных в подменяющих. Согласитесь, далеко не у каждого специалиста хватило бы смелости на такой поступок.

«Фиалки» играют очень дисциплинированно. Неудивительно, когда пример высокой самоотдачи футболистам показывает их тренер: Палладино живёт на клубной базе и полностью погружён в работу. В обороне прекрасно работает подстраховка — в том числе от атакующих игроков. А главные фишки впереди — быстрые фланговые контрвыпады и забросы на Мойзе Кина. Но о персоналиях расскажем далее.

Также стоит отметить наличие в тренерском штабе россиянина Александра Низелика. В «Фиорентине» он с июля, а ранее помогал в «Зените» Лучано Спаллетти и Сергею Семаку (с ним же трудился в «Уфе»), Фабио Капелло в сборной России. Информации о его деятельности в Италии мало. Судя по сайту «фиалок», он отвечает за техническую сторону тренировок и выступает промежуточным звеном между Палладино и клубными аналитиками. В общем, спектр его деятельности весьма широк.

В «Фиорентине» воскрес «новый Балотелли»

Мойзе Кину только 24 года, а кажется, будто он играет целую вечность. По факту так и есть: он дебютировал в Серии А восемь лет назад! Его называли «новым Балотелли» — не только из-за цвета кожи, также из-за атлетичности и высокой результативности на молодёжном уровне. Ещё Марио был кумиром Мойзе, что вполне ожидаемо.

Мойзе Кин Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

Тогда казалось, что Балотелли — антипример для юного дарования. Всё-таки Марио скис после трансфера в «Ливерпуль» и за последние 10 лет выдал лишь три неплохих сезона: два в «Ницце» и один — в турецком «Адана Демирспор». Только вот ранее он божил, а развитие Кина застопорилось. В прошлом чемпионате у него ни одного результативного действия за «Юве». Неудивительно, что Мотте такой футболист не пригодился. Зато Палладино — ещё как понадобился. В «Фиорентине» у Мойзе наступил самый настоящий ренессанс.

За 11 матчей Серии А у нападающего восемь голов и один ассист! Причём пенальти он бил только раз — и то не переиграл миланского Мика Меньяна. Спасибо огромному доверию со стороны тренерского штаба, которого в других командах к нему не было и близко. Кин стал во Флоренции примой. Заметно, как его окрыляет подобное отношение. Он всё время находится на грани офсайда и в среднем попадает во «вне игры» практически два раза за 90 минут. Но часто оказывается в правильном положении и на высокой скорости убегает от защитников — отсюда и такая скорострельность. Мойзе теперь не «новый Марио Балотелли», а «новый Филиппо Индзаги».

Де Хеа прекрасен даже после годичного отпуска

Давид де Хеа покинул «Манчестер Юнайтед» в июле 2023 года. Всё трансферное окно вокруг его следующей команды ходили разные слухи — начиная с саудовской лиги и МЛС, заканчивая «ПСЖ», «Баварией» и «Реалом», куда он так и не доехал в 2015-м. Как тогда шутили, из-за неисправного факса. В итоге ни тем летом, ни даже зимой испанский вратарь нигде не обосновался. А в августе 2024-го неожиданно приземлился во Флоренции.

Давид де Хеа Фото: Simone Arveda/Getty Images

«Год я провёл в Манчестере, а затем вернулся в Мадрид, чтобы тренироваться. Я хотел вернуться на высший уровень и не останавливался. Заниматься в одиночку нелегко, к тому же я играл 12 лет в Манчестере. Это мой дом, моё сердце всегда будет там. Мне было трудно найти мотивацию, чтобы оценить новые предложения, и я взял паузу на год. У меня всё хорошо, я тренировался каждый день — даже больше, чем раньше. Я в хорошей форме», — объяснял Давид столь длительную паузу.

И реально доказал, что до сих пор в огромном порядке. Хотя адаптация, конечно, потребовалась. Де Хеа дебютировал за «Фиорентину» в квалификации Лиги конференций и сразу же пропустил трёшку от венгерской «Академии Пушкаша» (3:3), причём в эпизоде со вторым голом вполне мог выручать — удар не был неберущимся. Зато в ответном матче испанец совершил восемь (!) спасений и потащил решающую попытку соперника в серии пенальти. Так «фиалки» вышли в основную стадию третьего еврокубка.

Несмотря на такие геройства, де Хеа пропустил первые три матча Серии А. Просто его конкурент Пьетро Терраччано неплохо выглядел в играх с «Пармой» и «Венецией». А вот во встрече с «Монцей» действовал неуверенно, и далее место в старте занял Давид. Уже не отдавая его в чемпионате. За девять матчей испанец потащил 80,6% ударов в створ, пропустив только семь раз после 36 выстрелов по его воротам. Показатель круче в Италии только у Ди Грегорио — 81,8%. И то разница невелика. У того же Меньяна, к примеру, 65%, а у Яна Зоммера — 69,8%.

Главный момент славы случился во встрече с «Миланом», где де Хеа отразил два пенальти. С учётом Лиги конференций, их стало три — столько же, сколько за восемь лет в «МЮ»! Во Флоренции без ума от испанца. В соцсетях завирусилась статуя «Давид» великого скульптора Микеланджело с прифотошопленным ликом вратаря и подписью «Теперь в городе есть ещё один Давид». Вот оно — величие.

«Поверьте мне, де Хеа всё ещё монстр и топ-игрок мирового класса. Мы увидели, почему он чемпион, настоящий чемпион. Мы должны благодарить его каждый день, он лучший вратарь и пример для подражания», — такие слова Палладино стоят многого.

В матче с «Вероной» вратарь ещё и ассист сделал на Кина (3:1). Мало ему только основные задачи выполнять на высоком уровне. В ноябре де Хеа исполнилось 34 года. Да, он не молод. Однако для вратаря это вообще не показатель — вспомните, как великолепен до 40 лет был другой экс-манкунианец Эдвин ван дер Сар. Болельщики «Юнайтед», скучаете по Давиду?

Флорентийцы образцово усилились

Палладино, Кин и де Хеа — главные творцы настолько мощной «Фиорентины». Но как не отметить прогресс второстепенных героев? Тут стоит отдать должное трансферной политике «Фиорентины». Де Хеа подписали свободным агентом, за Кина отдали € 13 млн — максимально удачные приобретения. € 15 млн отдали за 26-летнего центрального защитника «Лечче» Марина Понграчича — тот не успел толком освоиться, как тут же надолго выбыл из-за мышечного повреждения. Что поделать, несчастный случай.

Ещё пока в ротации находится купленный у «Ренна» за € 9 млн 22-летний центральный полузащитник сборной Марокко Амир Ричардсон. Его звёздный час впереди. Зато «фиалки» образцово вышли на рынок аренд. Всех нижеперечисленных футболистов так и подписали:

30-летний Робин Госенс заскучал в «Унионе». Аренда за € 750 тыс. в Италию, где он и стал звездой, пришлась кстати. Левый латераль из Германии закрепился в старте и оформил 2+2 за 10 матчей;

за € 4 млн Палладино взял из «Монцы» старого знакомого — 25-летнего атакующего полузащитника Андреа Кольпани. И тот заработал 2+1 в 12 играх;

27-летний нападающий Альберт Гудмундссон играет с 5-го тура и за 201 минуту на поле отличился трижды — неплохо, правда? Его также взяли в аренду — за € 5,85 млн у «Дженоа». Опция выкупа — € 25 млн. Сезоном ранее он настрелял 14+4 в Серии А, но «Интер» и «Юве» не захотели его брать из-за дела о сексуальном насилии. «Фиалки» сорвали джек-пот, ведь исландца оправдали;

24-летний опорник Ясин Адли мог приносить пользу «Милану», а заработал 1+3 в 10 матчах за «Фиорентину». «Фиалки» выкупят француза и суммарно потратят на него € 12 млн;

Опытный 30-летний опорник «Лацио» Данило Катальди выходит в старте седьмую встречу подряд и дважды забил;

22-летнего универсального полузащитника и воспитанника «Ромы» Эдоардо Бове арендовали за € 1,5 млн и выкупят за € 10,5 млн, если тот проведёт 60% матчей за флорентийцев. Условия выполняются: 10 выходов на поле принесли гол и два ассиста.

Робин Госенс, Альберт Гудмундссон, Эдоардо Бове Фото: Getty Images

Любопытно, что несколько ведущих футболистов дебютировали сильно позже 1-го тура: Гудмундссон — в 5-м, де Хеа — в 4-м, Катальди, Бове, Адли и Госенс — в 3-м. Возможно, именно поэтому у «Фиорентины» получился смазанный старт. Сейчас механизмы в команде налажены — она готова к большим свершениям.