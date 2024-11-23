«Зенит» мучился в большинстве с худшей командой РПЛ. Всё ради огненной концовки

Матч в 12:00 по московскому времени — это всегда непривычно. Об этом говорил в том числе полузащитник «Зенита» Ерохин перед встречей в Оренбурге, где по местному времени игра стартовала в 14:00.

Будто из-за раннего начала в матче что-то сбоило. Причём как удары шли мимо ворот первые 30 минут, так и с трансляцией происходило что-то странное. Телевизионщики напутали с графикой, прилепив логотип «Спартака» к расстановке и «Оренбурга», и «Зенита».

«Оренбург» — «Зенит» Фото: кадр из трансляции «Матч Премьер»

Явно что-то напутал и Коваленко. Полузащитник четыре месяца назад перешёл в «Оренбург» как раз из «Зенита», а теперь получил две жёлтые карточки в первом тайме. Обе — по делу. Чуть удивила реакция хавбека — настолько спокойная, что это отметили даже в трансляции.

Что касается других игроков «Оренбурга» с зенитовским прошлым (Хотулёв, Прохин, Михайлов), они не попали в заявку по разным причинам. Например, Прохин — из-за удаления в прошлом туре. О связях «Оренбурга» и «Зенита» говорят давно, но тут тяжело отделить догадки от реального положения дел.

Будет справедливо отметить, что «Оренбург» был явно настроен на результат. Пускай хозяева могли пропустить уже на первой минуте, но в целом натурально рубились. Настолько смело шли в единоборства, что уже по итогам первых пяти минут Алип прихрамывал, а Педро получил по лицу, и его щёку пришлось заклеивать пластырем.

ПЕДРО Фото: fc-zenit.ru

«Оренбург» старался выходить из обороны низом — почти не выносил мяч в борьбу. И при этом у хозяев многое проходило. Вероятно, сказывалось отсутствие у «Зенита» Вендела в центре поля. Можно было предположить, что «Оренбург» просядет после удаления, но команда весьма самоотверженно играла в обороне. Да и в атаке многое получалось. На 57-й минуте Сидоров пробил из отличной позиции в сантиметрах от девятки. А на 69-й уже Марин убежал в контратаку и пробил в перекладину.

Второй тайм получился достаточно сумбурным и открытым. Вратарь «Зенита» Адамов дважды тащил удары в створ с близкого расстояния, но с острого угла. Гости тоже часто заходили в опасные зоны, но их удары либо накрывали защитники, либо мяч шёл мимо ворот.

В конце матча «Зенит» придавил соперника, и уже гостям моментами везло. Например, после удара Мантуана на 88-й минуте, когда мяч прошёл рядом со штангой. А ещё через три минуты «Зенит» всё-таки забил, но гол Гонду отменили из-за офсайда.

«Оренбург» — «Зенит» Фото: кадр из трансляции «Матч Премьер»

И всё же на 90+6-й минуте гости дожали соперника: навес Алипа с фланга и удар головой Ерохина. Этот гол оказался единственным в матче.

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Чемпион России с огромным трудом и минимальным счётом переиграл последнюю команду РПЛ. «Зенит» обошёл на два очка «Краснодар», у которого сегодня же состоится матч с «Химками».