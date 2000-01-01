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Хитрый фанат пробрался на тренировку Колумбии
Хитрый фанат пробрался на тренировку Колумбии
Фанат сборной Колумбии решил повторить авантюру английского болельщика. Надев форму сборной, он пробрался на разминку команды перед матчем с Эквадором (0:1), пообщался с игроками, а потом вернулся на своё место. До последнего никто ничего не заподозрил!
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Фанат притворился игроком сборной Колумбии и пробрался на предматчевую тренировку. Видео
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