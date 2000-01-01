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Необычный дизайн щитков Роналду. Фото
Необычный дизайн щитков Роналду. Фото
Официальный аккаунт Саудовской Про-Лиги показал, с какими щитками играет Криштиану Роналду. Такого крутого средства защиты вы ещё не видели!
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Самое главное
Самое главное
На щитках Роналду собрано самое главное для Криштиану — семья. Также в середине есть полосы в цветах португальского флага.
Роналду носит необычные щитки. На них — коллаж из фото семьи
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