Необычный дизайн щитков Роналду. Фото
Официальный аккаунт Саудовской Про-Лиги показал, с какими щитками играет Криштиану Роналду. Такого крутого средства защиты вы ещё не видели!
Самое главное
На щитках Роналду собрано самое главное для Криштиану — семья. Также в середине есть полосы в цветах португальского флага.
Роналду носит необычные щитки. На них — коллаж из фото семьи
Читайте также
Хитрый фанат пробрался на тренировку Колумбии
Топ-5 главных претендентов на «Золотой мяч» — 2025
«Реал» продаёт шкафчики из раздевалки на аукционе
Нейросеть создала крутые стадионы топ-сборных
Клубы с наименьшим числом пропущенных голов
Милый опоссум прервал матч на Коста-Рике. Видео
Самые дорогие составы европейских сборных
Сборная России выдала рекордную сухую серию
Месси повторил мировой рекорд в сборной
Необычный портрет Криштиану Роналду. Видео
Эмоции Сан-Марино после исторической победы. Видео
Фанаты смеются над статуей Кейна в Лондоне
«Аякс» вернётся к эмблеме из XX века
«Леванте» вышел на матч в «грязной» форме
Удивительный гол Ибрагимовича. Видео
Бонифасе переводил деньги болельщикам в Нигерии