Карпин одним решением перевернул матч с ЦСКА! Суперкамбэк «Ростова». Видео

ЦСКА сенсационно уступил «Ростову» в домашней встрече 16-го тура РПЛ. Армейцы выглядели заметно сильнее, но потом резко сбавили. Спасибо грамотному решению Карпина.

Эти же соперники бодались на снежной московской поляне в декабре прошлого года. Сейчас погода была благосклоннее и не подарила сугробы, тем не менее играть на мокром газоне при температуре +1°C — тоже то ещё удовольствие. Хорошо хоть, четыре города РПЛ с тёплым климатом — Краснодар, Ростов-на-Дону, Каспийск и Грозный — примут все восемь матчей своих команд в 17-м и 18-м турах.

Начало получилось бодрым. На четвёртой минуте Келлвен обыгрался с Мусаевым и выскочил из-за спины Осипенко. Максим, видимо, ещё не отвык от пассивности сборной Сирии и позволил бразильцу спокойно низом уложить мяч в дальний угол.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Активен был и Файзуллаев. Сегодня он действовал в роли второго нападающего, в то время как Облякова Николич отрядил с фланга в центр. Эксперимент получился удачным. Иван и атаки разгонял отлично, и сам на ударные позиции выбегал. А Аббосбек освоил непривычную роль за счёт скорости и нацеленности на ворота. Судя по всему, к схеме 3-5-2 в ЦСКА стоит привыкнуть. Она обеспечивает заметное преимущество в середине поля.

Стоит похвалить и Лукина. Матвей подменяет дисквалифицированного Рошу и не подводит. Сегодня он частенько блокировал удары «Ростова» и при этом сам едва не забил после подачи с углового — в прыжке помешал Ятимов. Полевые же игроки ростовчан смотрелись блёкло — конструктива впереди не хватало, забросы на Комличенко не помогали. Отметить можно разве что несколько раз классно сыгравшего на перехвате Глебова.

ЦСКА — «Ростов» Фото: РИА Новости

Второй тайм проходил без моментов вплоть до самой концовки. ЦСКА всё устраивало, так что армейцы включили пассивность. Попытки «Ростова» всё равно ни к чему не приводили. Не работало даже правило бывших — на 65-й минуте вышел Кучаев.

Всё изменилось, когда Карпин организовал навал с парой столбов Комличенко — Голенков. Гол быстро пришёл! Никем не прикрытый Егор поймал скидку Николая и не без ошибки Дивеева с лёта уложил мяч в ворота.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

И это не всё! За минуту до финала основного времени Байрамян подал стандарт. Дивеев неудачно срезал мяч в перекладину, а Голенков добил его кивком головы. Безумный финиш!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

За волю к победе «Ростов» заслуживает не три очка, а все 10. Дончане прервали неудачную серию с ЦСКА: 11 матчей без побед в целом и пять выездных поражений подряд. Но есть большие вопросы к Николичу. Почему он сделал первые (и единственные) замены только на 87-й минуте, хотя инициативу давно забрал соперник? Нужно же было как-то реагировать на ход Карпина? Как объяснить ноль ударов во второй половине? Ещё раз, ноль! Команда провела отличный первый тайм и бездарный – второй.