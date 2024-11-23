«Краснодар», что это было?! Упустили первое место после дикой концовки с аутсайдером

«Краснодар» провёл первый матч второго круга в Химках. В случае победы команда Мурада Мусаева вернула бы себе первое место в РПЛ. Туда после первого субботнего матча 16-го тура забрался «Зенит».

Похоже, футболисты «Химок» вышли на матч только с одной целью — не пропустить. До перерыва хозяева редко выбегали за центр поля и очень плотно играли в обороне. 33% владения мячом и ни одного удара за первый тайм — очень красноречивая статистика команды Франка Артиги. «Краснодару» пришлось очень тяжело с учётом отсутствия свободного пространства. Да ещё и погодные условия никак не назовёшь приятными — +2℃ и мокрый снег.

При таком раскладе на первый план выходят стандартные положения. Впрочем, в первом тайме они не были опасными в исполнении «Краснодара». «Быки» нанесли до перерыва всего один удар в створ. Концовка первого тайма запомнилась стычкой с участием Сергея Петрова и Резиуана Мирзова. Футболисты закусились на поле, и арбитру Алексею Сухому пришлось успокаивать их жёлтыми карточками. К счастью, игроки пожали руки, когда уходили на перерыв.

Едва команды возобновили матч, как мяч оказался в воротах «Химок». Виктор Са почти удрал от защитников хозяев, но его опередил Дани Фернандес. Правда, есть один нюанс. Испанец крайне неудачно выбил мяч из-под ног бразильца — прямо на Жоау Батчи. Тому оставалось лишь не промахнуться по пустому углу ворот. План «Химок» работал до перерыва, но первая минута второго тайма оказалась счастливой для «быков».

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Чуть позже Артига удивил тем, что снял с игры Мирзова. Это решение удивило и самого Резиуана, который не понимал, почему тренер поступил таким образом. С учётом того, что «Химкам» нужно было отыгрываться, им не помешал бы футболист, способный на нестандартные ходы. Тем более Резиуан смотрелся явно не хуже того же Зелимхана Бакаева.

«Краснодар» упустил победу в Химках Фото: ФК «Химки»

Игра «Химок» совсем не впечатляла, но потом им помогла оборона «Краснодара». Вышедший на замену Александр Руденко прекрасно открылся под передачу Лукаса Веры и реализовал выход один на один с вратарём — 1:1. 85-я минута — первый удар «Химок» в створ оказался голевым.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Правда, «Краснодар» пришёл в себя и сделал это очень быстро. Гостям потребовалась одна минута, чтобы снова выйти вперёд. Георгий Джикия неудачно сбросил мяч головой под удар Юрию Газинскому, а тот вогнал его под перекладину. Это первый гол ветерана в РПЛ с ноября 2022 года.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Победа? Нет! В добавленное время Сухой поставил пенальти в ворота «Краснодара». Он сбегал к монитору и увидел нарушение Лукаса Оласы на Дани Фернандесе. Лукас Вера (его должны были заменить за минуту до того, как Сухой побежал к монитору) уверенно реализовал пенальти.

«Краснодар» во второй раз подряд сыграл вничью в РПЛ и упустил первое место. Теперь «Зенит» опережает команду Мусаева на одно очко, а у неё впереди матчи со «Спартаком» и «Локомотивом». «Химки» же в этом сезоне не уступили дома ни «Краснодару», ни «Зениту» (1:1), ни «Локомотиву» (0:2).