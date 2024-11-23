Топ-события воскресенья: матчи РПЛ, Панарин и Кучеров — в НХЛ, Формула-1 и НБА

Насыщенное 24 ноября: вас ждут игры АПЛ, Примеры и Лиги 1, а ещё Миранчук — в МЛС, волейбол, фигурное катание и биатлон!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Флорида Пантерз» — «Колорадо Эвеланш», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 24 ноября 2024, воскресенье. 02:00 МСК Флорида Пантерз Санрайз Не начался Колорадо Эвеланш Денвер Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли Валерий Ничушкин набрать первые очки после возвращения в строй?

Российский нападающий «Колорадо» провёл уже три матча в этом сезоне после получения разрешения на возвращение в НХЛ, однако до сих пор не отметился результативными действиями. При этом у «Эвеланш» дела и так идут хорошо – шесть побед в последних восьми встречах. Сможет ли Ничушкин забить или сделать голевую передачу в матче с обладателями Кубка Стэнли?

Что сам Ничушкин сказал о возвращении? «Надеюсь, это больше никогда не повторится». Ничушкин — о возвращении после отстранения

🏒 3:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Джерси Дэвилз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 24 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Нью-Джерси Дэвилз Ньюарк Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: получится ли у «Вашингтона» одержать первую победу без Александра Овечкина?

Первая игра «Кэпиталз» без капитана прошла для них неудачно – команда из столицы США уступила «Колорадо» на своём льду, забросив лишь одну шайбу. Сможет ли «Вашингтон» вернуться на победный путь и переиграть соседей по турнирной таблице из «Нью-Джерси»?

🏒 3:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Даллас Старз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 24 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Не начался Даллас Старз Даллас Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли Никита Кучеров войти в топ-3 бомбардиров НХЛ?

Российский форвард «Тампы» в прошлом матче набрал три очка, доведя общее количество результативных действий в НХЛ до 902. А в списке лучших бомбардиров сезона он уже пятый с 29 очками, при этом он отстаёт на два очка от топ-3. Получится ли у него забраться в тройку по итогам игры с «Далласом»?

🏒 6:00: «Эдмонтон Ойлерз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: наберёт ли Артемий Панарин 25-е очко в сезоне?

Российский форвард «Рейнджерс» оформил 10+14 в 18 матчах этого сезона, однако в последних двух играх он уходил с площадки без результативных действий. Это самая продолжительная «засуха» форварда в текущей регулярке – получится ли у него прервать её во встрече с «Эдмонтоном»?

В последнем матче «копов» блистал другой россиянин: Игорь Шестёркин повторил свой личный рекорд по количеству сейвов в матче

🏀 6:30: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Денвер Наггетс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: Леброн и Дэвис сделают выводы из последнего обидного поражения?

«Лос-Анджелес Лейкерс» в последнем матче уступил «Орландо Мэджик». Хотя по ходу встречи ни у кого и мыслей не было, что такое вообще возможно. «Озёрники» контролировали ход игры, но умопомрачительные попадания Франца Вагнера и несколько смазанных штрафных бросков Энтони Дэвиса привели к первому за семь матчей поражению «Лейкерс». До этого Леброн Джеймс и компания ещё не проигрывали на домашнем паркете. В гости к клубу из Лос-Анджелеса пожалует «Денвер Наггетс» с окрылённым Николой Йокичем после рождения второго сына. Правда, пока в большинстве своём в составе «самородков» играет стабильно только он. Хватит ли усилий MVP НБА для победы над «Лейкерс»?

🏎 9:00: Формула-1, Гран-при Лас-Вегаса, гонка

Интрига: станет ли Ферстаппен четырёхкратным уже в Вегасе?

По итогам квалификации 22-го этапа Формулы-1 сезона-2024 Макс Ферстаппен стал ещё ближе к очередному чемпионскому титулу. Нидерландцу необходимо не проиграть Ландо Норрису более двух очков, и в квалификации Макс сделал первый шаг к выполнению этой задачи, опередив Ландо. Претенденты на титул стартуют пятым и шестым — как сложится старт и кто окажется быстрее в гоночном режиме? Да и вообще мало кто понимает, чего ждать от гонки, которая будет проходить в нетипичных для Ф-1 холодных условиях. Ждём экшена и плотной борьбы за победу!

🎯 9:00: Биатлон, Кубок Содружества, второй этап, женский масс-старт

Интрига: сколько девушек претендуют на первое место?

В спринте и преследовании на этапе в Ханты-Мансийске пьедестал заняли разные девушки. Итого – уже шесть человек, которые подошли к старту сезона в отличной форме. Удастся ли кому-то из них завоевать вторую медаль за выходные или награды, как говорил Леонид Якубович, достанутся «новой тройке игроков»? Хороша Резцова, сильна Смольская, на хорошей скорости Сливко. С другой стороны, та же Наталия Шевченко дважды была в призах, но в топ-3 не забиралась. Женский биатлон в России сейчас настолько непредсказуем, что остаётся просто смотреть за борьбой.

🏒 10:00: «Адмирал» — «Амур», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 ноября 2024, воскресенье. 10:00 МСК Адмирал Владивосток Не начался Амур Хабаровск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли «Амур» одержать вторую победу подряд?

В предыдущем матче хабаровчане смогли прервать кошмарную серию из 14 поражений, всухую обыграв «Барыс» в Астане. Теперь им предстоит выезд к дальневосточным соседям – получится ли у «тигров» ещё раз порадовать своих болельщиков и победить «Адмирал» во Владивостоке?

🎯 12:00: Биатлон, Кубок Содружества, второй этап, мужской масс-старт

Интрига: сохранит ли Серохвостов свой сумасшедший темп?

Прошлый сезон дался Даниилу Серохвостову непросто, но в этом он, кажется, намерен отыграться за все былые неудачи. Главный балагур российского биатлона в шикарной форме и в гонке преследования чуть ли не играючи разделался с Эдуардом Латыповым. Если так пойдёт и дальше, то Даня станет главным претендентом на большой «Глобус» этой зимой. Но эту заявку нужно подтверждать стабильными результатами. Первая проверка – уже в гонке с общего старта.

⛸️ 13:00: Фигурное катание, пятый этап Гран-при России, произвольная программа у мужчин, женщин, спортивных пар и танцы на льду

Интрига: удержит ли Акатьева лидерство?

После короткой программы Софье Акатьевой удалось стать лучшей. Однако фигуристка не рисковала и выступила с не самым сложным контентом. В произвольной она вполне может удивить и исполнить четверной тулуп.

В парном катании короткая программа осталась за Бойковой и Козловским. Смогут ли Мишина и Галлямов избежать ошибок во второй соревновательный день и вырвать победу?

Среди мужчин сильнейший прокат показал Владислав Дикиджи и оторвался от соперников почти на 10 баллов. Но Дмитрий Алиев и Глеб Лутфуллин ещё вполне могут побороться за победу.

⚽️ 14:00: «Крылья Советов» — «Ахмат», РПЛ, 16-й тур

Интрига: как завершится битва аутсайдеров?

«Крылья» и «Ахмат» — постоянные участники РПЛ, но в этом сезоне всё может измениться. Ведь неудачная первая половина чемпионата погрузила их перспективы в туман. У «Крыльев» всего 12 очков, у «Ахмата» — на три меньше. Прибавлять нужно и тем, и тем — и чем быстрее, тем лучше. Матч с конкурентом в этом плане особенно стратегически важен. И играть команды будут исключительно на победу.

🏒 14:30: «Металлург» Магнитогорск — «Сибирь», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 ноября 2024, воскресенье. 14:30 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: гости вновь победят?

Команды встречались уже два раза в этом сезоне, и в обоих случаях два очка забирала гостевая команда. Сначала это была «Сибирь», которая смогла победить со счётом 4:3, а затем «Металлург» выиграл в Новосибирске в более убедительном стиле – 4:1. Продолжится ли тенденция гостевых побед в этом противостоянии?

⚽️ 16:30: «Факел» — «Динамо» Москва, РПЛ, 16-й тур

Интрига: сложнейшее испытание для Лички

«Динамо» никак не обретёт стабильность. Да, в последних четырёх матчах РПЛ — три победы, но до результата прошлого сезона ещё далеко. А тут ещё и ехать в Воронеж, где принимает команда-боец. А очки «Факелу» очень нужны — в этом сезоне он традиционно бьётся за выживание и просто так отдавать их не станет, тем более на своём поле.

⚽️ 17:00: «Саутгемптон» — «Ливерпуль», АПЛ, 12-й тур

Интрига: «Ливерпуль» сохранит отрыв от преследователей?

«Ливерпуль» хоть и топ-клуб Англии, но в этом сезоне по-настоящему удивляет. Казалось, после ухода Клоппа начнётся переходный период и результаты ухудшатся. Но ничего подобного. Слот с ходу взял ситуацию под контроль и устроил команду на первое место в таблице. С учётом потерь у конкурентов ещё и удалось набрать приличный отрыв: пять очков на этом этапе сезона — роскошь. Но теперь нужно держать планку. Очень вовремя подоспел матч с худшей командой чемпионата — «Саутгемптон» пока 20-й в таблице с четырьмя очками. Любой результат, кроме победы «Ливерпуля», станет мегасенсацией.

🏐 18:00: «Динамо» Москва — «Зенит» Санкт-Петербург, Суперлига — предварительный этап, мужчины, 13-й тур

Интрига: сможет ли Алекно одержать первую большую победу?

Петербургский «Зенит» долго набирает ход, но в последних встречах команда Владимира Алекно выглядела очень неплохо. Сказалось возвращение в строй связующего Игоря Тисевича. Клубу из Северной столицы очень нужна победа для обретения уверенности. Матч с «Динамо» — неплохая возможность. Но обыграть команду Константина Брянского на выезде будет очень непросто. Кто окажется сильнее?

Алекно призывает всех терпеть и работать: «Результат купить невозможно». Владимир Алекно — об отсутствии титулов у «Зенита»

⚽️ 19:00: «Нант» — «Гавр», Лига 1, 12-й тур

Интрига: оживёт ли команда Кузяева?

«Гавр» хотел играть в Лиге 1, а в итоге мучится там. К 11-му туру у Кузяева и компании всего три победы, остальное — поражения. Логично, что команда лишь 17-я в таблице, то есть в зоне вылета. Правда, у «Нанта» дела не то чтобы лучше: 14-я позиция и всего на одно очко больше. Так что нас ждёт битва аутсайдеров. Голы и ассисты Кузяева нужны как никогда.

⚽️ 19:00: «Пари Нижний Новгород» — «Динамо» Махачкала, РПЛ, 16-й тур

Интрига: кто оторвётся от зоны стыков?

Обе команды находятся выше зоны переходных матчей, но о безопасном положении говорить слишком рано: отрыв составляет всего три очка. А вот если он удвоится, можно будет немного расслабиться. В первом круге нижегородцы увезли выездную победу. Теперь нужно развить успех дома, только вот махачкалинцы наконец-то сломили неудачную серию в РПЛ, одолев «Оренбург», и не намерены снова проигрывать.

⚽️ 20:30: «Леганес» — «Реал» Мадрид, Примера, 14-й тур

Интрига: мадридцы не дадут уйти «Барсе» в отрыв?

Чемпион Испании в нынешнем сезоне ну крайне непредсказуем: может пропустить дважды в первом тайме и ответить пятью голами во втором, как было в ЛЧ с дортмундской «Боруссией», может устроить победную серию, а потом уступить подряд «Барсе» и «Милану» с общей разницей 1:7. В чемпионате не всё так просто: каталонский конкурент впереди на шесть очков. Да, они провели на матч больше, но разрыв всё равно выглядит угрожающим. Не сократится же?

⚽️ 23:00: «Атлетик» Бильбао — «Реал Сосьедад», Примера, 14-й тур

Интрига: сыграет ли Захарян в баскском дерби?

Противостояние «Атлетика» и «Сосьедада» — одно из самых красивых в Испании. Помогает и таблица: команды разделяют всего два очка, и обе они претендуют на попадание в еврокубки. Чуть выше находится «Атлетик». Кстати, после травмы возвращается Захарян. Пока россиянин на поле не появлялся, но уже вовсю тренируется. Если выйдет в дерби и поможет своей команде, это будет блестящий камбэк.

⚽️ 23:30: «Орландо Сити» — «Атланта Юнайтед», МЛС, 1/4 финала

Интрига: Миранчук приблизится к трофею?

«Атланта» проводит удивительный сезон. В регулярном чемпионате команда была крайне нестабильна, в плей-офф проползла буквально чудом, а там внезапно выбила промежуточного чемпиона — «Интер Майами» с Месси и другими звёздами. Роль Миранчука в этом велика, и теперь от россиянина ждут новых подвигов. Ведь «Атланта» уже в четвертьфинале. Ещё немного — и можно будет претендовать на трофей.

🏀 23:30: «Бостон Селтикс» — «Миннесота Тимбервулвз», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 24 ноября 2024, воскресенье. 23:30 МСК Бостон Селтикс Бостон Не начался Миннесота Тимбервулвз Миннеаполис Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «кельты» продолжат победную серию?

Действующий чемпион НБА «Бостон Селтикс» всем составом побывал на приёме в Белом доме у президента США Джо Байдена. После этого «кельты» спокойно разделались с «Вашингтоном» в рамках регулярного чемпионата – 108:96. «Миннесота Тимбервулвз» на старте этого сезона не хватает звёзд с неба и на данный момент идёт на 10-м месте в Западной конференции. По ходу прошлого плей-офф лидер «волков» Энтони Эдвардс говорил, что их команда справилась бы с «Бостоном» в финале НБА. Молодой талант ответит за свои слова?