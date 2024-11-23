Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сент-Этьен — Монпелье. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 24 ноября 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события воскресенья: матчи РПЛ, Панарин и Кучеров — в НХЛ, Формула-1 и НБА
Михаил Георгиев
Спортивные события 24 ноября 2024 года
Аудио-версия:
Комментарии
Насыщенное 24 ноября: вас ждут игры АПЛ, Примеры и Лиги 1, а ещё Миранчук — в МЛС, волейбол, фигурное катание и биатлон!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 24 ноября в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Флорида Пантерз» — «Колорадо Эвеланш», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
24 ноября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Колорадо Эвеланш
Денвер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли Валерий Ничушкин набрать первые очки после возвращения в строй?

Российский нападающий «Колорадо» провёл уже три матча в этом сезоне после получения разрешения на возвращение в НХЛ, однако до сих пор не отметился результативными действиями. При этом у «Эвеланш» дела и так идут хорошо – шесть побед в последних восьми встречах. Сможет ли Ничушкин забить или сделать голевую передачу в матче с обладателями Кубка Стэнли?

Что сам Ничушкин сказал о возвращении?
«Надеюсь, это больше никогда не повторится». Ничушкин — о возвращении после отстранения

🏒 3:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Джерси Дэвилз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
24 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: получится ли у «Вашингтона» одержать первую победу без Александра Овечкина?

Первая игра «Кэпиталз» без капитана прошла для них неудачно – команда из столицы США уступила «Колорадо» на своём льду, забросив лишь одну шайбу. Сможет ли «Вашингтон» вернуться на победный путь и переиграть соседей по турнирной таблице из «Нью-Джерси»?

Спортивный врач — о травме Овечкина:
«Сломал и сломал — он здоровый мужик». Спортивный врач — о нюансах травмы Овечкина
Эксклюзив
«Сломал и сломал — он здоровый мужик». Спортивный врач — о нюансах травмы Овечкина

🏒 3:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Даллас Старз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
24 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Не начался
Даллас Старз
Даллас
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли Никита Кучеров войти в топ-3 бомбардиров НХЛ?

Российский форвард «Тампы» в прошлом матче набрал три очка, доведя общее количество результативных действий в НХЛ до 902. А в списке лучших бомбардиров сезона он уже пятый с 29 очками, при этом он отстаёт на два очка от топ-3. Получится ли у него забраться в тройку по итогам игры с «Далласом»?

Кучеров мчится к 1000 очков в НХЛ:
Несколько лет назад мы чуть не лишились магии Кучерова. Скоро он войдёт в «Клуб 1000»
Несколько лет назад мы чуть не лишились магии Кучерова. Скоро он войдёт в «Клуб 1000»

🏒 6:00: «Эдмонтон Ойлерз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
24 ноября 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Не начался
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: наберёт ли Артемий Панарин 25-е очко в сезоне?

Российский форвард «Рейнджерс» оформил 10+14 в 18 матчах этого сезона, однако в последних двух играх он уходил с площадки без результативных действий. Это самая продолжительная «засуха» форварда в текущей регулярке – получится ли у него прервать её во встрече с «Эдмонтоном»?

В последнем матче «копов» блистал другой россиянин:
Игорь Шестёркин повторил свой личный рекорд по количеству сейвов в матче

🏀 6:30: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Денвер Наггетс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
24 ноября 2024, воскресенье. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Не начался
Денвер Наггетс
Денвер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Леброн и Дэвис сделают выводы из последнего обидного поражения?

«Лос-Анджелес Лейкерс» в последнем матче уступил «Орландо Мэджик». Хотя по ходу встречи ни у кого и мыслей не было, что такое вообще возможно. «Озёрники» контролировали ход игры, но умопомрачительные попадания Франца Вагнера и несколько смазанных штрафных бросков Энтони Дэвиса привели к первому за семь матчей поражению «Лейкерс». До этого Леброн Джеймс и компания ещё не проигрывали на домашнем паркете. В гости к клубу из Лос-Анджелеса пожалует «Денвер Наггетс» с окрылённым Николой Йокичем после рождения второго сына. Правда, пока в большинстве своём в составе «самородков» играет стабильно только он. Хватит ли усилий MVP НБА для победы над «Лейкерс»?

Американец может сыграть за сборную Литвы?
Не нужен США! Американец из «Лейкерс» может сыграть за европейскую сборную. Это реально?
Не нужен США! Американец из «Лейкерс» может сыграть за европейскую сборную. Это реально?

🏎 9:00: Формула-1, Гран-при Лас-Вегаса, гонка

Формула-1 2024. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Гонка (50 кругов, 309.958 км)
24 ноября 2024, воскресенье. 09:00 МСК
Не началось

Интрига: станет ли Ферстаппен четырёхкратным уже в Вегасе?

По итогам квалификации 22-го этапа Формулы-1 сезона-2024 Макс Ферстаппен стал ещё ближе к очередному чемпионскому титулу. Нидерландцу необходимо не проиграть Ландо Норрису более двух очков, и в квалификации Макс сделал первый шаг к выполнению этой задачи, опередив Ландо. Претенденты на титул стартуют пятым и шестым — как сложится старт и кто окажется быстрее в гоночном режиме? Да и вообще мало кто понимает, чего ждать от гонки, которая будет проходить в нетипичных для Ф-1 холодных условиях. Ждём экшена и плотной борьбы за победу!

За чем следить на финише сезона:
Какая команда станет чемпионом, когда коронуют Макса и ещё 5 интриг финала сезона Ф-1
Какая команда станет чемпионом, когда коронуют Макса и ещё 5 интриг финала сезона Ф-1

🎯 9:00: Биатлон, Кубок Содружества, второй этап, женский масс-старт

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 2, Ханты-Мансийск
Женщины. Масс-старт 12.5 км
24 ноября 2024, воскресенье. 09:00 МСК
Не началось

Интрига: сколько девушек претендуют на первое место?

В спринте и преследовании на этапе в Ханты-Мансийске пьедестал заняли разные девушки. Итого – уже шесть человек, которые подошли к старту сезона в отличной форме. Удастся ли кому-то из них завоевать вторую медаль за выходные или награды, как говорил Леонид Якубович, достанутся «новой тройке игроков»? Хороша Резцова, сильна Смольская, на хорошей скорости Сливко. С другой стороны, та же Наталия Шевченко дважды была в призах, но в топ-3 не забиралась. Женский биатлон в России сейчас настолько непредсказуем, что остаётся просто смотреть за борьбой.

В первых же гонках случилась сенсация:
«Я не планировала заниматься биатлоном». Россиянка устроила сенсацию на старте сезона
«Я не планировала заниматься биатлоном». Россиянка устроила сенсацию на старте сезона

🏒 10:00: «Адмирал» — «Амур», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 ноября 2024, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Амур
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли «Амур» одержать вторую победу подряд?

В предыдущем матче хабаровчане смогли прервать кошмарную серию из 14 поражений, всухую обыграв «Барыс» в Астане. Теперь им предстоит выезд к дальневосточным соседям – получится ли у «тигров» ещё раз порадовать своих болельщиков и победить «Адмирал» во Владивостоке?

Интервью с экс-форвардом «Амура»:
«Всё навалилось как снежный ком». Хохлачёв — об уходе из «Амура» и перезагрузке карьеры
Эксклюзив
«Всё навалилось как снежный ком». Хохлачёв — об уходе из «Амура» и перезагрузке карьеры

🎯 12:00: Биатлон, Кубок Содружества, второй этап, мужской масс-старт

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 2, Ханты-Мансийск
Мужчины. Масс-старт 15 км
24 ноября 2024, воскресенье. 12:00 МСК
Не началось

Интрига: сохранит ли Серохвостов свой сумасшедший темп?

Прошлый сезон дался Даниилу Серохвостову непросто, но в этом он, кажется, намерен отыграться за все былые неудачи. Главный балагур российского биатлона в шикарной форме и в гонке преследования чуть ли не играючи разделался с Эдуардом Латыповым. Если так пойдёт и дальше, то Даня станет главным претендентом на большой «Глобус» этой зимой. Но эту заявку нужно подтверждать стабильными результатами. Первая проверка – уже в гонке с общего старта.

Серохвостов выдал шикарный старт сезона:
«Сегодня будет мясо». Серохвостов мощно зарубился с Латыповым на Кубке Содружества
«Сегодня будет мясо». Серохвостов мощно зарубился с Латыповым на Кубке Содружества

⛸️ 13:00: Фигурное катание, пятый этап Гран-при России, произвольная программа у мужчин, женщин, спортивных пар и танцы на льду

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 5, Санкт-Петербург
Женщины. Произвольная программа
24 ноября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Не началось
 Купить билет
Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 5, Санкт-Петербург
Мужчины. Произвольная программа
24 ноября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Не началось
 Купить билет
Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 5, Санкт-Петербург
Спортивные пары. Произвольная программа
24 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Не началось
 Купить билет
Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 5, Санкт-Петербург
Танцы на льду. Произвольный танец
24 ноября 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Не началось
 Купить билет

Интрига: удержит ли Акатьева лидерство?

После короткой программы Софье Акатьевой удалось стать лучшей. Однако фигуристка не рисковала и выступила с не самым сложным контентом. В произвольной она вполне может удивить и исполнить четверной тулуп.

В парном катании короткая программа осталась за Бойковой и Козловским. Смогут ли Мишина и Галлямов избежать ошибок во второй соревновательный день и вырвать победу?

Среди мужчин сильнейший прокат показал Владислав Дикиджи и оторвался от соперников почти на 10 баллов. Но Дмитрий Алиев и Глеб Лутфуллин ещё вполне могут побороться за победу.

Кто удивит во второй день этапа Гран-при в Санкт-Петербурге?
Драма Муравьёвой завершилась слезами. А чемпионы России по танцам сенсационно проиграли!
Драма Муравьёвой завершилась слезами. А чемпионы России по танцам сенсационно проиграли!

⚽️ 14:00: «Крылья Советов» — «Ахмат», РПЛ, 16-й тур

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
24 ноября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как завершится битва аутсайдеров?

«Крылья» и «Ахмат» — постоянные участники РПЛ, но в этом сезоне всё может измениться. Ведь неудачная первая половина чемпионата погрузила их перспективы в туман. У «Крыльев» всего 12 очков, у «Ахмата» — на три меньше. Прибавлять нужно и тем, и тем — и чем быстрее, тем лучше. Матч с конкурентом в этом плане особенно стратегически важен. И играть команды будут исключительно на победу.

«Ахмат» уже вылетал из РПЛ:
Грозный уже вылетал из РПЛ. Начинали с дебюта в Кубке УЕФА, а заканчивали письмом Путину
Грозный уже вылетал из РПЛ. Начинали с дебюта в Кубке УЕФА, а заканчивали письмом Путину

🏒 14:30: «Металлург» Магнитогорск — «Сибирь», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 ноября 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: гости вновь победят?

Команды встречались уже два раза в этом сезоне, и в обоих случаях два очка забирала гостевая команда. Сначала это была «Сибирь», которая смогла победить со счётом 4:3, а затем «Металлург» выиграл в Новосибирске в более убедительном стиле – 4:1. Продолжится ли тенденция гостевых побед в этом противостоянии?

Несмотря на победу в последнем матче, у «Сибири» много проблем:
Серия неудач затянулась, атмосфера начинает накаляться. Что происходит с «Сибирью»?
Серия неудач затянулась, атмосфера начинает накаляться. Что происходит с «Сибирью»?

⚽️ 16:30: «Факел» — «Динамо» Москва, РПЛ, 16-й тур

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
24 ноября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сложнейшее испытание для Лички

«Динамо» никак не обретёт стабильность. Да, в последних четырёх матчах РПЛ — три победы, но до результата прошлого сезона ещё далеко. А тут ещё и ехать в Воронеж, где принимает команда-боец. А очки «Факелу» очень нужны — в этом сезоне он традиционно бьётся за выживание и просто так отдавать их не станет, тем более на своём поле.

У нас как раз недавно вышло интервью с Личкой:
«11:0 не обыграть даже «Амкал» или команду Второй лиги». Накоротке с тренером «Динамо»
Эксклюзив
«11:0 не обыграть даже «Амкал» или команду Второй лиги». Накоротке с тренером «Динамо»

⚽️ 17:00: «Саутгемптон» — «Ливерпуль», АПЛ, 12-й тур

Англия — Премьер-лига . 12-й тур
24 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Ливерпуль» сохранит отрыв от преследователей?

«Ливерпуль» хоть и топ-клуб Англии, но в этом сезоне по-настоящему удивляет. Казалось, после ухода Клоппа начнётся переходный период и результаты ухудшатся. Но ничего подобного. Слот с ходу взял ситуацию под контроль и устроил команду на первое место в таблице. С учётом потерь у конкурентов ещё и удалось набрать приличный отрыв: пять очков на этом этапе сезона — роскошь. Но теперь нужно держать планку. Очень вовремя подоспел матч с худшей командой чемпионата — «Саутгемптон» пока 20-й в таблице с четырьмя очками. Любой результат, кроме победы «Ливерпуля», станет мегасенсацией.

Команда Слота разрывает и в Лиге чемпионов:
Алонсо вернулся на «Энфилд» — и сгорел. «Новый» форвард «Ливерпуля» просто стёр «Байер»
Алонсо вернулся на «Энфилд» — и сгорел. «Новый» форвард «Ливерпуля» просто стёр «Байер»

🏐 18:00: «Динамо» Москва — «Зенит» Санкт-Петербург, Суперлига — предварительный этап, мужчины, 13-й тур

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 13-й тур
24 ноября 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Зенит СПб
Санкт-Петербург
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли Алекно одержать первую большую победу?

Петербургский «Зенит» долго набирает ход, но в последних встречах команда Владимира Алекно выглядела очень неплохо. Сказалось возвращение в строй связующего Игоря Тисевича. Клубу из Северной столицы очень нужна победа для обретения уверенности. Матч с «Динамо» — неплохая возможность. Но обыграть команду Константина Брянского на выезде будет очень непросто. Кто окажется сильнее?

Алекно призывает всех терпеть и работать:
«Результат купить невозможно». Владимир Алекно — об отсутствии титулов у «Зенита»

⚽️ 19:00: «Нант» — «Гавр», Лига 1, 12-й тур

Франция — Лига 1 . 12-й тур
24 ноября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Нант
Нант
Не начался
Гавр
Гавр
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: оживёт ли команда Кузяева?

«Гавр» хотел играть в Лиге 1, а в итоге мучится там. К 11-му туру у Кузяева и компании всего три победы, остальное — поражения. Логично, что команда лишь 17-я в таблице, то есть в зоне вылета. Правда, у «Нанта» дела не то чтобы лучше: 14-я позиция и всего на одно очко больше. Так что нас ждёт битва аутсайдеров. Голы и ассисты Кузяева нужны как никогда.

Если он, конечно, сыграет:
Кузяев выпал из основы «Гавра». Теперь обратно в Россию?
Кузяев выпал из основы «Гавра». Теперь обратно в Россию?

⚽️ 19:00: «Пари Нижний Новгород» — «Динамо» Махачкала, РПЛ, 16-й тур

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
24 ноября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто оторвётся от зоны стыков?

Обе команды находятся выше зоны переходных матчей, но о безопасном положении говорить слишком рано: отрыв составляет всего три очка. А вот если он удвоится, можно будет немного расслабиться. В первом круге нижегородцы увезли выездную победу. Теперь нужно развить успех дома, только вот махачкалинцы наконец-то сломили неудачную серию в РПЛ, одолев «Оренбург», и не намерены снова проигрывать.

Сочное интервью с нижегородским уругвайцем:
«Самое странное блюдо — борщ!» Уругваец Босельи быстро освоился в России и РПЛ
Эксклюзив
«Самое странное блюдо — борщ!» Уругваец Босельи быстро освоился в России и РПЛ

⚽️ 20:30: «Леганес» — «Реал» Мадрид, Примера, 14-й тур

Испания — Примера . 14-й тур
24 ноября 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Леганес
Леганес
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: мадридцы не дадут уйти «Барсе» в отрыв?

Чемпион Испании в нынешнем сезоне ну крайне непредсказуем: может пропустить дважды в первом тайме и ответить пятью голами во втором, как было в ЛЧ с дортмундской «Боруссией», может устроить победную серию, а потом уступить подряд «Барсе» и «Милану» с общей разницей 1:7. В чемпионате не всё так просто: каталонский конкурент впереди на шесть очков. Да, они провели на матч больше, но разрыв всё равно выглядит угрожающим. Не сократится же?

Винисиус хорош в клубе, но плох в сборной. Почему так:
Винисиус проваливается в сборной Бразилии. Но в такой команде это неудивительно
Винисиус проваливается в сборной Бразилии. Но в такой команде это неудивительно

⚽️ 23:00: «Атлетик» Бильбао — «Реал Сосьедад», Примера, 14-й тур

Испания — Примера . 14-й тур
24 ноября 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Не начался
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сыграет ли Захарян в баскском дерби?

Противостояние «Атлетика» и «Сосьедада» — одно из самых красивых в Испании. Помогает и таблица: команды разделяют всего два очка, и обе они претендуют на попадание в еврокубки. Чуть выше находится «Атлетик». Кстати, после травмы возвращается Захарян. Пока россиянин на поле не появлялся, но уже вовсю тренируется. Если выйдет в дерби и поможет своей команде, это будет блестящий камбэк.

Мы уже рассказывали, в чём кайф баскского дерби:
Захаряна ждёт одно из ярчайших дерби Европы. История баскского противостояния уникальна
Захаряна ждёт одно из ярчайших дерби Европы. История баскского противостояния уникальна

⚽️ 23:30: «Орландо Сити» — «Атланта Юнайтед», МЛС, 1/4 финала

США — Major League Soccer . 1/4 финала
24 ноября 2024, воскресенье. 23:30 МСК
Орландо Сити
Орландо
Не начался
Атланта Юнайтед
Атланта
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Миранчук приблизится к трофею?

«Атланта» проводит удивительный сезон. В регулярном чемпионате команда была крайне нестабильна, в плей-офф проползла буквально чудом, а там внезапно выбила промежуточного чемпиона — «Интер Майами» с Месси и другими звёздами. Роль Миранчука в этом велика, и теперь от россиянина ждут новых подвигов. Ведь «Атланта» уже в четвертьфинале. Ещё немного — и можно будет претендовать на трофей.

Как Миранчук выбил Месси:
Сенсационная развязка битвы Миранчука и Месси! Ассист Алексея помог выбить фаворита! Видео
Видео
Сенсационная развязка битвы Миранчука и Месси! Ассист Алексея помог выбить фаворита! Видео

🏀 23:30: «Бостон Селтикс» — «Миннесота Тимбервулвз», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
24 ноября 2024, воскресенье. 23:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Не начался
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «кельты» продолжат победную серию?

Действующий чемпион НБА «Бостон Селтикс» всем составом побывал на приёме в Белом доме у президента США Джо Байдена. После этого «кельты» спокойно разделались с «Вашингтоном» в рамках регулярного чемпионата – 108:96. «Миннесота Тимбервулвз» на старте этого сезона не хватает звёзд с неба и на данный момент идёт на 10-м месте в Западной конференции. По ходу прошлого плей-офф лидер «волков» Энтони Эдвардс говорил, что их команда справилась бы с «Бостоном» в финале НБА. Молодой талант ответит за свои слова?

Президент США, Белый дом и «Бостон»!
«Вы «Селтикс», верно?» СМИ обвинили Байдена в забывчивости. Объясняем, почему это не так
«Вы «Селтикс», верно?» СМИ обвинили Байдена в забывчивости. Объясняем, почему это не так
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android