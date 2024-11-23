«Спартак» разорвал «Локомотив» пятью голами! Эпохальный покер Угальде!

«Спартак» и «Локомотив» выдали суперрезультативное дерби, а Угальде, вероятно, лучший матч в карьере. Красно-белые крупно победили благодаря покеру костариканца и сократили отставание от железнодорожников до трёх очков.

Вопреки первоначальной информации в дерби смог принять участие Бабич, поэтому Деяну Станковичу не пришлось выпускать в центре обороны «огнеопасный» дуэт Абена – Дуарте. Суринамец остался на скамейке. У «Локомотива» вернулся в основу Воробьёв, который в прошлом туре впервые в этом сезоне РПЛ остался в запасе и вышел только на замену.

«Спартак» с первых минут забрал себе мяч, а «Локомотив» не настаивал на борьбе за владение и защищался средним блоком по схеме 4-4-2. Впереди Воробьёв с Батраковым делили между собой в прессинге двух центральных защитников и опорника красно-белых Умярова. Темп игры поначалу не потрясал воображения. Спартаковцы неторопливо катали мяч сзади, и ничто не предвещало быстрого гола. Но «Локомотив» сам себе привозил моменты. Сначала Ньямси завозился в штрафной и допустил потерю под давлением – так состоялся первый удар в матче от Денисова.

На 10-й минуте вратарь Лантратов и вовсе совершил дичайший «привоз»! Получив пас от Монтеса при розыгрыше от ворот, кипер «Локомотива» слишком долго думал и сделал лишний шаг, чтобы подстроиться под мяч. В результате полетевший в прессинг Угальде успел выставить ногу и заблокировать вынос. Костариканец забил, наверное, самый курьёзный гол в своей карьере. Это был первый удар в створ.

Дурацкий гол подбил железнодорожников. Требовалось перестраиваться и забирать владение, а команда Михаила Галактионова не понимала, что ей делать. «Спартак» же поймал свою волну. Маркиньос за счёт широкой позиции слева растягивал оборону «Локомотива» и вскоре сделал своё первое результативное действие в сезоне РПЛ. С его классного кросса должен был забивать ещё Мартинс, но хавбек простил гостей. А в середине первого тайма защитники «Локо» снова преподнесли подарок спартаковцам – зазевались при ауте соперника, с которого пошла голевая атака. Ньямси не заблокировал передачу Маркиньоса, Монтес потерял за спиной Угальде. Костариканец ударом в падении оформил дубль.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Локомотив» только на 26-й минуте смог пробить по воротам «Спартака», успешно возвращавшего себе мяч, а до перерыва свой лучший момент создал уже при счёте 3:0. Воробьёв пробил головой в штангу. В эпизоде с третьим голом спартаковцы уже сами развалили оборону железнодорожников. Выигранный центр поля, тонкий разрезающий пас Мартинса и безупречная реализация выхода один на один от избежавшего офсайда Угальде: вот как костариканец сотворил хет-трик за какие-то полчаса и вышел на первое место в гонке бомбардиров РПЛ с 11 голами. Он обошёл неудачно отыгравшего тайм и запомнившегося разве что грубым подкатом Батракова.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Галактионов в перерыве ответил на хет-трик Угальде своим «хет-триком» из замен – сделал сразу тройную. Видимо, по мнению тренера «Локомотива», больше остальных полевых игроков команды матч провалили Ненахов, Карпукас и Воробьёв. Этих трое уступили свои места на поле Пиняеву, Сарвели и Сулейманову. В результате перестановок Батраков опустился глубже, а Самошников превратился из флангового хавбека в защитника.

И одна из этих замен сработала уже на 54-й минуте! Пиняев забил впервые в РПЛ с 1-го тура. Виновником этого гола можно считать Барко, который отдал слишком рискованный пас в центре поля. Мяч в результате сумасшедшего подката Сильянова попал к Пиняеву, и вингер сборной России классно решил эпизод. Влетел в штрафную, пробил в дальний нижний угол.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Не сказать чтобы «Локомотив» задавил «Спартак», который вроде бы контролировал игру. Но железнодорожники реализовали свои первые же два момента во втором тайме. Просто невероятно! В ходе второй голевой атаки команды Галактионова у хозяев почему-то выпал весь левый фланг. Красно-зелёные получили численное преимущество, Рябчук опоздал, пытаясь заблокировать кросс Сарвели, а от рук игравшего на перехвате Максименко мяч попал в плечо Ньямси. И влетел в сетку. Удивительный гол.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Локомотив» возвратил к жизни интригу, с которой успели попрощаться, и был близок к самому крутому камбэку сезона. Но всё же скорее «Спартак» наиграл на четвёртый гол, чем железнодорожники на третий. Тот же Маркиньос мог стать автором и ещё одной голевой передачи, и забитого мяча. В конце концов, все вопросы об исходе дерби снял неудержимый Угальде. Костариканец оформил покер после многоходовой комбинации красно-белых. Лантратов сотворил один сейв, а на второе спасение его сил не хватило.

К «Спартаку» вернулся его кураж, и на 80-й минуте команда Станковича опять превратила свою победу в крупную. Хозяева сполна воспользовались недостатком скорости у центральных защитников раскрывшегося «Локо». Забивая пятый гол, красно-белые избежали офсайда из-за позиции Монтеса. Спартаковцы придумали стенку на третьего, и Угальде вырезал голевую передачу на Барко.

Угальде стал первым игроком «Спартака» с 1998 года, оформившим покер в чемпионате России. Тогда четыре гола в одном матче забил Ширко.