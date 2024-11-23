«Милан» и «Ювентус» — как всегда

Последние пять игр «Милана» с «Ювентусом» были не самыми яркими — в них общими усилиями команды забили всего четыре гола. Удивили ли они сегодня? Нет. Было даже скучнее обычного.

У «Юве» и так переполнен лазарет (Бремер, Кабаль, Милик, Гонсалес, Дуглас, Аджич), так туда во время паузы на игры сборных заглянул ещё и Влахович. Что уж говорить, если на лавке остались всего пять полевых игроков. Миланцам в этом плане попроще. Видимо, Фонсека пожалел соперника и оставил в запасе Пулишича (5+3 в Серии А), а также Чуквезе и Павловича (четыре раза подряд выходили в основе).

Мотта в свою очередь проигнорировал Веа, чей легендарный отец Джордж долго выступал именно за «Милан». Как вам, кстати, его разогрев перед матчем? «Я буду болеть за «Ювентус», потому что это моя любимая команда и там играет Тимоти». Если вы давний болельщик красно-чёрных, то от этих слов явно поморщились.

Джордж Веа в «Милане» Фото: Allsport/Getty Images

В первом тайме «Милан» вообще не помышлял об атаке. Вместо слов всё скажет статистика — 0 ударов не то что в створ, хотя бы в сторону ворот за 38 минут. Только потом Мората да Эмерсон по разу стрельнули выше цели. «Юве» больше контролировал мяч и чаще лез вперёд. Но и его четыре попытки пробить опасными никак не назвать. Разве что удар с лёта Консейсау вслед за подачей Камбьязо — его заблокировал Тео.

Просто чтобы вы понимали: настоящим событием стал единственный угловой — его красно-чёрные подали в добавленное время. Максимально строгий, плотный и осторожный футбол.

Далее было повеселее. Тшау, например, самоотверженным прыжком не дал забить Камбьязо. Увеличилось количество ударов и угловых, а Леау рухнул в чужой штрафной и претендовал на пенальти. Судья не повёлся и, как показали повторы, всё сделал правильно.

На 70-й минуте Пулишич всё-таки вышел на поле, Веа — на 80-й. Не спасли даже они. По ожидаемым голам Sofascore выдал такую статистику: хозяйские 0,29 xG против гостевых 0,45 xG. И даже столь скромные цифры кажутся большим преувеличением.

«Юве» хоть и находится выше в таблице, с настолько усечённой обоймой может быть доволен ничьей на «Сан-Сиро». Даже если «Наполи» завтра обыграет «Рому», отставание туринцев увеличится всего до шести очков и останется вполне рабочим. А вот инертность «Милана» ему точно не в плюс.