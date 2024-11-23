«Сити» буквально распотрошили. Такого унижения на своём поле при Гвардиоле ещё не было

Мы уже писали про проблемы «Сити» в последнее время. Перед паузой на матчи сборных у команды Гвардиолы было четыре поражения подряд, с учётом всех турниров. Ещё недавно клуб называли сильнейшим в мире, а теперь он резко теряет свои позиции. И если раньше много говорили о возможном уходе главного тренера, то теперь он продлил контракт, и опасения на этот счёт должны были уйти. Только вот уверенности футболистам это не придало.

«Сити» фактически начал матч с «Тоттенхэмом» со счёта 0:2. Мэддисон оформил дубль уже к 20-й минуте. Сначала роскошный ассист ему вырезал Кулушевски, а затем передачу на ход отдал уже Сон. Интересно, что Мэддисон забил оба мяча примерно из одной точки на линии вратарской. Оба раза полузащитник оставался никем не прикрытым. Для него эти голы особенно важны, ведь в последнее время он получал меньше времени на поле.

«Тоттенхэм» продолжил играть в свой футбол и ведя и в один, и в два гола. Собственно, второй мяч и стал результатом высокого прессинга. А при счёте 2:0 гости настолько смело шли вперёд, что Соланке даже позволил себе играть пяткой в не самой очевидной ситуации. Гостевые фанаты на кураже скандировали «оле» после каждого точного паса «Тоттенхэма». И это уже в середине первого тайма на чужом поле.

Гол «Тоттенхэма» Фото: Naomi Baker/Getty Images

Казалось, что Гвардиола в перерыве выпустит на поле Де Брёйне, однако замена случилась другая. Вместо одного центрального защитника вышел другой – Аке вместо Стоунза. Лучше не стало. «Сити» сразу же пропустил третий мяч. Снова Кулушевски разогнал контратаку, выдал тонкий пас на Соланке, а тот скатил на Порро. Испанцу было сложно не забить.

«Сити» выглядел на удивление беззубо. По такой игре можно было забыть, что у гостей из-за травм отсутствовали центральные защитники Ромеро и ван де Вен. Правда, какие-то моментики у «Сити» всё-таки были. Например, на 60-й минуте Холанд с острого угла пробил в дальнюю крестовину.

Холанд с острого угла пробил в дальнюю крестовину Фото: Кадр из трансляции

Команда Гвардиолы чаще била по воротам, но более опасные моменты раз за разом оставались за «Тоттенхэмом». Тот же Кулушевски обязан был сам забивать, когда гости получили атаку «три в два». Полузащитник из отличной позиции пробил так, что Эдерсон смог дотянуться.

Момент Кулушевски Фото: Кадр из трансляции

Де Брёйне же появился на поле только на 74-й минуте, но запомнился, скорее, жёлтой карточкой за неспортивное поведение. Бельгиец решил силой поднять с поля лежащего Сарра, что привело к небольшой потасовке. В игре Де Брёйне не отличился, как и весь «Сити». Тем более что на 90+3-й минуте хозяева пропустили ещё и четвёртый мяч после того, как обрезались в центре поля. Вернер прошёл по флангу, и Джонсон замкнул на дальней штанге. «Сити» уступил – 0:4. Так команда не проигрывала больше восьми лет. Крупнейшее домашнее поражение при Гвардиоле.

А ещё это пятое поражение «Сити» подряд. Такое тяжело объяснить только травмой Родри, хотя это, безусловно, сказалось на команде. «Сити» остался на втором месте, но по итогам тура отставание от «Ливерпуля» может составить уже не пять, а восемь очков. В воскресенье команда Слота сыграет против «Саутгемптона», который идёт на последнем месте. А в следующие выходные «Ливерпуль» примет на своём поле как раз «Сити». За команду Гвардиолы ещё никогда не было так страшно.