«Барса» снова дарит шанс «Реалу»! Вели 2:0, но отдали матч после глупейшего «привоза»

«Барселона» не сумела победить во втором матче Примеры подряд. Каталонцы упустили преимущество в два мяча над «Сельтой» в очень горячей игре.

«Барса» сыграла в Виго без Ямаля. Ещё накануне главный тренер сине-гранатовых Ханс-Дитер Флик сказал, отвечая на вопрос о вингере:

«Нам нужно, чтобы Ямаль восстановился на 100%. Он не сможет сыграть с «Сельтой». Ламин – очень важный игрок. Посмотрим, когда он сможет выйти на поле».

В отсутствие Ямаля на правом краю атаки «Барселоны» расположился Рафинья, а на левом – Ольмо. Но оба были лишь формально фланговыми игроками, так как их постоянно тянуло в центр поля, который держало на своих плечах трио Гави – Педри – Касадо. Кстати, Гави появился в стартовом составе каталонцев впервые в нынешнем сезоне Примеры.

Поначалу у «Барселоны» не очень клеилась игра в атаке. В первые 14 минут команда Флика вообще не била по воротам соперника. «Сельта» же использовала тактику забросов за спины защитников, чтобы поймать на ошибке высокую линию обороны каталонцев. В дебюте встречи должен был забивать Аспас, но легенда хозяев не попал оттуда, откуда в другой день положит десять мячей из десяти. Форварда оставили без опеки прямо перед воротами.

А вот «Барселона» забила первым же ударом в створ, причём ранила «Сельту» её же оружием. Кунде забросил мяч вперёд, где Рафинья открывался на грани офсайда. Экс-защитник «Барселоны» Мингеса дважды ошибся. Сначала не прочитал отскок – позволил бразильцу принять мяч и ворваться в штрафную. Затем неудачно сыграл в штрафной при попытке отбора. Рафинья точно пробил с левой низом. Это его восьмой гол в чемпионате Испании.

Несмотря на то, что «Сельта» проиграла первый тайм, она создала больше опасных моментов. Другой экс-игрок «Барселоны» Мориба напомнил о себе, выведя на ударную позицию Альвареса и затем нанеся мощный дальний удар под перекладину. Пенья красивым сейвом показал Флику – тренер пока может не вспоминать, что на скамейке сидит Щенсны. А перед перерывом завёлся и устроил шоу одного актёра из-за судейства Аспас. Лидеру «Сельты» не понравились два эпизода. Во-первых, его команде не дали пенальти, когда Яго убегал с центра поля после очередного заброса и свалился в единоборстве с Мартином. Действительно, спорная ситуация. Возможно, оппонент попал по ноге Аспасу. Затем рефери не показал жёлтую Мартину за фол на капитане «Сельты». Эта карточка стала бы второй для левого защитника «Барсы». Предупреждение за споры заработал лишь сам Аспас.

Вполне логично, что в перерыве Флик убрал с поля Мартина. Молодой защитник, скорее всего, не доиграл бы до финального свистка – следующий его фол стал бы последним. На замену вышел Форт. Но «Барселоне» требовалось и улучшать доставку мяча до Левандовского. Поляк за 45 минут совершил лишь одно касание в чужой штрафной, когда… был пойман в офсайд. У центрфорварда отняли гол.

На исходе часа матча Левандовски наконец получил шанс и использовал его. Эта голевая атака тоже началась с того, что Рафинья обхитрил Мингесу. Здорово сыграл на перехвате. Потом бразилец сделал передачу поляку, тот почти потерял мяч, но Левандовскому повезло с отскоком от ноги экс-защитника «Рубина» Старфельта. Роберт реализовал выход один на один – забил свой 15-й гол в сезоне Примеры.

«Сельта» к тому времени могла похвастаться во втором тайме разве что ударом Аспаса с центра поля. Яго открылся и принял мяч чуть левее, заметил, как далеко Пенья вышел из ворот, и внезапно пробил. Едва не поймал голкипера на ошибке. А вот после гола Левандовского «Барселона» пропустила несколько атак хозяев на скорости, так что сменщику травмированного тер Штегена пришлось выручать. Пару хороших сейвов Пенья сделал. «Барса» стала сбивать темп владением и должна была забивать третий гол, когда Рафинья на контратаке пробил в штангу. А в концовке каталонцы всё же остались вдесятером – Касадо заработал две жёлтые за семь минут.

И «Сельта» в большинстве пошла за камбэком – забила два мяча за две минуты! Сперва гол в свои ворота привёз Кунде, растерявшийся под давлением Гонсалеса и подаривший ему мяч. Форвард хозяев пробил Пенью. После этого у «Барсы» не сработал офсайд. Борха не сумел сделать пас в штрафную, но затем развернул атаку направо и двужильный латераль Альварес ловко расправился в штрафной с Фортом. Так «Сельта» вытащила фактически проигранный матч и порадовала «Реал», который в воскресенье может сократить отставание от лидера до четырёх очков (при игре в запасе).