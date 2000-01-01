Лишь четыре игрока «Спартака» делали покер в РПЛ
Манфред оформил покер в дерби с «Локомотивом» (5:2). Он — четвёртый футболист в истории «Спартака», которому удавалось забить четыре гола за один матч в чемпионате России!
Александр Ширко
В сентябре 1998 года нападающий оформил покер в ворота «Тюмени» (7:0) в 24-м туре чемпионата России.
Андрей Тихонов
2 октября 1994 года в 26-м туре чемпионата страны форвард забил четыре гола в ворота «Крыльев Советов» (6:2).
Валерий Масалитин
9 апреля 1994 года нападающий отметился покером в матче с «Крыльями Советов» (5:0) в 6-м туре чемпионата России.
Угальде — четвёртый игрок «Спартака» с покером в чемпионате России
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