Героический матч «Крыльев»! Отбитый пенальти и, кажется, лучший гол сезона в РПЛ! Видео

Первый матч воскресной программы 16-го тура РПЛ прошёл в Самаре. Команды выдали увлекательное зрелище.

«Ахмат» — настоящий криптонит для «Крыльев Советов». По крайней мере, это касается матчей в Самаре. Волжане не обыгрывали соперника дома с 2011 года. Ещё хуже для самарского клуба то, что он уступил «Ахмату» в восьми домашних матчах подряд (с учётом Кубка России). В трёх предыдущих «Крылья» не забили ни разу. Плюс самарцы не побеждали в РПЛ больше двух месяцев (с 13 сентября) — болельщикам клуба можно только посочувствовать.

Игорь Осинькин отправил Романа Евгеньева в запас и выпустил вместо него Доминика Ороза. Хорват (для него матч стал вторым в РПЛ) составил пару центральных защитников с Александром Солдатенковым. Любопытно, что до этого Доминик выходил на поле только во встрече с «Ахматом» (1:1) в первом круге. К слову, тогда он спас команду от поражения благодаря голу на 90+6-й минуте.

«Крылья» провели достаточно бодрый первый тайм. Они чаще владели мячом, конкретнее атаковали, а «Ахмат» смотрелся пассивно. Неудивительно, что это привело к тому, что мяч влетел в ворота грозненского клуба. Иван Олейников (экс-игрок «Ахмата») запустил по флангу Игоря Дмитриева, тот удрал от защитников и реализовал выход один на один с вратарём. И всё бы ничего, да судейская бригада отменила гол после просмотра. Оказывается, Дмитриев был в крошечном офсайде в момент паса.

А чуть позже арбитр Павел Шадыханов не увидел фола после падения Ивана Сергеева в штрафной площади «Ахмата». На повторе показалось, что Антон Швец толкнул соперника руками в спину. Осинькин разводил руками, обращался к арбитрам, но судьи даже не проверили эпизод. В целом «Ахмат» до перерыва нарушал правила гораздо чаще соперника.

«Крылья Советов» прервали серию без побед Фото: Пресс-служба ФК «Крылья Советов»

Концовка первого тайма — кошмар для болельщиков «Крыльев Советов». Непонятно, кто вселился в Максима Самородова (возможно, Лионель Месси), но нападающий «Ахмата» в одиночку уничтожил оборону самарского клуба. Футболист сборной Казахстана на финтах ушёл от центральных защитников и со второй попытки переиграл Ивана Ломаева. Вратарь справился с первым ударом, но Самородов головой вонзил мяч в ворота рикошетом от плеча Кирилла Печенина.

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Начало второй половины оказалось за самарским клубом. Доминик Ороз решился на дальний удар и не прогадал — мяч по красивой траектории залетел под перекладину ворот «Ахмата». Гиорги Шелия оказался настолько ошарашен, что даже не прыгнул. Чем не претендент на лучший гол сезона? Два матча, два гола — топовая статистика хорвата в РПЛ. Вы же помните, кому он забил первый мяч?

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Даниил Уткин не реализовал пенальти — Иван Ломаев вытащил мяч. Но спасение далось вратарю большой ценой. Иван повредил плечо при падении и сразу попросил замену. Вратаря провожали аплодисментами, а сам Ломаев уходил с фиксирующей повязкой. Вместо него вышел ветеран Сергей Песьяков.

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А в концовке Дмитриев сделал то, что не сделал в первом тайме, — забил по правилам. Идеальная по таймингу передача Николая Рассказова, рывок Игоря по правому краю со смещением в центр и неотразимый удар в дальний угол. Долгожданная победа самарского клуба!

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«Крылья» прервали сразу две неприятные серии. Во-первых, победили в РПЛ впервые за два месяца. Во-вторых, обыграли «Ахмат» дома впервые с 2011 года. Грозненский клуб по-прежнему находится в зоне прямого вылета.