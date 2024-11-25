У Месси будет новый тренер. Им станет экс-партнёр Лео по «Барселоне»

Победитель регулярного чемпионата МЛС «Интер Майами» меняет главного тренера. Обычная на первый взгляд история, но в этом случае крайне неожиданная, причём не только из-за результата. Всё дело в том, что из команды Лионеля Месси уходит любимый тренер Лео – аргентинец Херардо Мартино.

Они оба – из Росарио. Говорят, когда легенда местного «Ньюэллс Олд Бойз» Мартино проводил свой прощальный матч, маленький Месси находился на трибунах и стоя аплодировал Херардо. Кумиру семьи. Затем Мартино стал тренером и не без влияния со стороны Лео возглавил «Барселону». Они отработали сезон вместе в каталонском клубе, а после этого и в сборной Аргентины, которую Херардо возглавлял с августа 2014-го по июль 2016-го.

Летом прошлого года Мартино вернулся в МЛС ради воссоединения с Месси. Ранее он уже тренировал в США в течение двух лет «Атланту Юнайтед». Выиграл с командой чемпионский титул в сезоне-2018. Казалось, и с Лео в составе успех Херардо гарантирован, тем более «Интер Майами» собрал и других экс-звёзд «Барселоны» – Луиса Суареса, Серхио Бускетса, Жорди Альбу. Команда под руководством Мартино действительно впервые в истории выиграла регулярный чемпионат, но в плей-офф уже в первом раунде сенсационно уступила «Атланте Юнайтед» Алексея Миранчука. И Херардо подал в отставку.

GiveMeSport сообщил, что причиной ухода 62-летнего специалиста стали личные причины. Подробностей нет. Хотя контракт Мартино действовал ещё год, клуб согласился разорвать договор. Сам аргентинец сказал в прощальном заявлении:

«Для меня было честью работать в таком особенном клубе и возглавлять такую особенную команду. Я наслаждался своим пребыванием в «Интер Майами» и буду дорожить воспоминаниями и отношениями, которые сложились здесь, до конца своих дней. Я ухожу с чувством глубокой благодарности за проведённое время и хотел бы искренне поблагодарить всех, кто сделал это возможным».

ХЕРАРДО МАРТИНО и ЛИОНЕЛЬ МЕССИ Фото: Hector Vivas/Getty Images

Понятно, что новым главным тренером «Интер Майами» мог стать только тот, чью кандидатуру одобрил бы Месси. Весь проект клуба построен сейчас вокруг Лео. Назывались два претендента – бывшие одноклубники звёздного форварда по «Барселоне» Хави и Хавьер Маскерано. Однако, по информации Diario, кандидатуру Хави отклонили, поскольку у него сейчас не лучшие отношения с Месси и особенно с Альбой. Вот такой удивительный инсайд. Так что сменщиком Мартино станет Маскерано, для которого готовят трёхлетний контракт.

Многие болельщики помнят блестящего в прошлом хавбека/защитника Маскерано как партнёра Месси в «Барсе» и сборной Аргентины, но совершенно не знают как тренера. Чем же заслужил Хавьер приглашение в «Интер Майами», кроме связей с гением? Какой у 40-летнего специалиста вообще опыт тренерской работы?

Прямо скажем, не слишком большой. Маскерано завершил карьеру в конце 2020 года, доигрывая на родине в «Эстудиантесе». Пошёл учиться на тренера и уже в январе 2022-го получил первое назначение. Хавьер возглавил молодёжную и олимпийскую сборные Аргентины.

Под руководством Маскерано аргентинская сборная U20 выступила на чемпионате Южной Америки, который прошёл в январе-феврале 2023-го в Колумбии. Там сенсационно провалилась – не сумела выйти из группы с Бразилией, Колумбией, Парагваем и Перу. Одержала всего одну победу и потерпела три поражения.

Этот турнир был отбором к молодёжному ЧМ-2023, состоявшемуся в мае-июне прошлого года. К счастью для аргентинцев, они были хозяевами чемпионата мира, поэтому получили путёвку, которую не заслужили игрой. На ЧМ-2023 «альбиселесте» выиграли группу с Узбекистаном, Новой Зеландией и Гватемалой, набрав максимум очков при разнице мячей 10:1, тем не менее уже в 1/8 финала потерпели поражение от Нигерии (0:2) и вылетели.

В общем, дебют Маскерано-тренера трудно было назвать многообещающим. Но хотя бы квалификацию на Олимпиаду-2024 команда Хавьера не провалила. Отборочный турнир прошёл в январе-феврале этого года в Венесуэле. В финальную стадию выходили две лучшие сборные, и Аргентина финишировала как раз второй вслед за Парагваем. Более того, на два очка опередила своего принципиального соперника – Бразилию, пролетевшую мимо Олимпиады. В решающем матче квалификации аргентинцы победили бразильцев 1:0 благодаря голу Лусиано – нынешнего форварда «Зенита». Вообще, Лусиано превратился в палочку-выручалочку для Маскерано, забив несколько важных мячей в том цикле.

ХАВЬЕР МАСКЕРАНО Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Олимпиада-2024 – главный турнир в карьере молодого тренера Маскерано до сегодняшнего дня. Во Франции сборная Аргентины стартовала со скандального матча с Марокко. К середине второго тайма «альбиселесте» проигрывали – 0:2, однако затем Джулиано Симеоне забил первый гол, а в компенсированное время Кристиан Медина сравнял счёт. Но когда судья отправился смотреть видеоповтор на предмет офсайда, на трибунах начались беспорядки. Арбитр увёл команды в раздевалки, а оставшиеся две минуты доиграли лишь через два часа уже без зрителей. Гол аргентинцев в итоге отменили, и они стартовали с поражения.

Маскерано был возмущён и назвал случившееся «самым большим цирком, который он когда-либо видел в своей жизни». На скандал отреагировал даже Месси: опубликовал пост в соцсетях, прокомментировав отменённый гол один словом – «странно». Кстати, Хавьер хотел видеть Лео в команде на Олимпиаде. Но Месси честно признался, что в своём возрасте физически не потянет два турнира сборных за лето, ведь он выступал ещё и на Кубке Америки. Потом Аргентина победила Ирак (3:1, с победным голом Лусиано) и Украину (2:0) и вышла из группы со второго места.

В 1/8 финала команда Маскерано попала на сборную Франции. Матч получился горячим на фоне недавнего скандала после Кубка Америки, когда выигравшие турнир аргентинцы оскорбили французов. Хозяева Олимпиады победили со счётом 1:0, а единственный гол забил Жан-Филипп Матета. За четверть часа до конца Маскерано выпустил Лусиано спасать игру, и тот мог снова стать героем. Но в компенсированное время в одной из последних атак «альбиселесте» будущий зенитовец из убойной позиции пробил выше цели с нескольких метров. Шокированный Хавьер глядел на поле и не мог понять, как форвард умудрился не забить.

Вот и весь тренерский путь Маскерано до «Интер Майами». Трофеев у него пока нет, опыта работы на клубном уровне — тоже. В какой-то степени топ-команда МЛС рискует, назначая аргентинца, но старый друг Месси должен помочь Хавьеру реализовать амбиции в новой роли.