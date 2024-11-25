«Это грандиозное приключение!» Воспитанник «Барселоны» променял Канары на Подмосковье

Полузащитник «Химок» Алекс Корредера — о тренировках с Месси, впечатлениях от России и самом счастливом дне в жизни.

Всего два испанских футболиста заявлены на сезон-2024/2025 в РПЛ, и оба — за «Химки». Один — воспитанник «Реала», другой — «Барселоны». С Дани Фернандесом мы читателя уже познакомили. У Алекса Корредеры судьба не менее интересная. Человек тренировался с Месси и Неймаром, выступал на всемирно известном курорте, а в 28 лет решился круто изменить жизнь. Свои мотивы Алекс объяснил «Чемпионату».

— Ты когда-нибудь видел снег?

— Нет, никогда! Только в России впервые увидел.

— Отправил фотки родным, друзьям?

— Да, конечно. Как только пошёл снег, я сделал кучу фото и разослал близким. Непривычно тренироваться в такой холод. Я же приехал с Тенерифе, где всегда жарко. А здесь уже начинаются морозы, наступает зима.

Алекс Корредера Фото: из личного архива

— Тебя не пугают морозы?

— Нет. В конце концов это просто холод. Я уже купил себе пальто, шапку, перчатки. Утепляюсь перед выходом на улицу. Не проблема.

— Россия — твоя первая зарубежная страна в карьере. Любишь приключения?

— Да, это грандиозное приключение! Россия — совсем другая по сравнению с Испанией. Москва — очень интересный город. Сейчас стараюсь адаптироваться здесь, узнать страну и её традиции. Мне нравится проживать этот опыт и играть в первом дивизионе.

— Путешествия — это твоё?

— Да, люблю открывать интересные места. Я не тот человек, которому нравится пассивно отдыхать. Мне нравится узнавать что-то новое. В том числе и поэтому я в Москве.

— Объясни, как можно променять Канарские острова на Подмосковье?

— Ха-ха! Всё ради возможности играть в первом дивизионе. Выступления на высшем уровне всегда были моей целью. Я хочу становиться лучше как футболист. Делать это можно в разных уголках мира, в том числе и в России.

— Друзья не шутят: «Ты с ума сошёл»?

— Есть немного. Когда они узнали, что собираюсь в Россию, сказали, что приедут меня проведать и обсудить мой новый опыт.

— Почему «Химки»? Были другие варианты?

— Из России это было единственное предложение. Для меня важна была личная заинтересованность Франка [Артиги], которого давно знаю. Я посчитал Москву подходящим местом для первого зарубежного этапа в карьере. Слышал много хорошего об этом городе. А «Химки» — интересный проект. Клуб стремится закрепиться в Премьер-Лиге, и я постараюсь ему в этом помочь. По чуть-чуть адаптируюсь к русской лиге и стремлюсь приносить пользу команде.

— Артигу с «Барселоны» знаешь?

— Да, он очень много лет был моим тренером в академии. Франк всегда был человеком «Барсы», пока не уехал работать в Дубай. После он возглавлял «Родину» в России, а в этом году принял «Химки», и мы снова воссоединились.

— Какой он как тренер и человек?

— Франк — очень хороший человек. Он понимает футболистов, их нужды и проблемы. Всегда готов помочь. Как тренер Артига адаптируется к игрокам, которыми располагает. Его футбольная философия сформировалась в «Барселоне». Весь мир знает, как играет эта команда. Но Артига подстраивается под особенности лиги. Она сильно отличается от испанской. Футбол в России более атлетичный, быстрый. Меньше контроля мяча. Франку нужно адаптироваться к чемпионату и подбору исполнителей, чтобы набирать очки и укреплять команду.

— Артига прививает «Химкам» футбольные вкусы «Барселоны»?

— Прежде всего он хочет побеждать. Франк знает, что для этого существуют разные методы. Артига стремится к балансу в игре. Он хочет, чтобы мы были физически крепкой, динамичной командой, которая сражается на поле и хорошо защищается. Побеждать в России совсем не просто. Как я уже убедился, здесь много сильных команд и достаточно футболистов с высоким потенциалом.

— Ты играл в Испании с Дани Фернандесом. Консультировался с ним перед переездом в Россию?

— Да, конечно. Я поговорил с Дани, прежде чем принять решение. Разузнал у него о новой лиге, стране. Он сказал, что очень всем доволен. Дани помог мне принять это решение.

— Испытывал сомнения или страхи перед новым шагом в карьере?

— Всегда испытываешь сомнения, покидая свою страну и выходя из зоны комфорта. Я всю жизнь отыграл в Испании, пусть и в разных командах. Это моё первое заграничное приключение. Новая страна, совершенно другой климат, очень далеко от дома, семьи… В такой ситуации всегда есть страхи и сомнения. Но в конце концов я хочу играть в футбол и прогрессировать. Верю, что принял наилучшее решение.

— Родители, жена не отговаривали?

— Ну, они приняли моё решение. Они понимают, что я очень люблю футбол, что это вся моя жизнь. Конечно, они бы хотели быть поближе ко мне, но тоже считают, что это достойный профессиональный вызов. Надеюсь, уже в марте жена и сын переедут в Москву, и мне станет легче. Всё-таки жить в разлуке с семьёй тяжеловато.

— Что ты раньше знал о России?

— А я уже был однажды в России. 10 или 11 лет назад мы приезжали в Москву с юношеской командой «Барселоны». У нас была возможность погулять по городу. Но о стране я знал немного. Сейчас стараюсь восполнить этот пробел. Пытаюсь учить русский язык. Мне он кажется очень интересным, хотя и сильно отличается от испанского. Я всегда открыт для новых знаний.

— Мог себе представить тогда, что вернёшься сюда играть?

— Такого никогда нельзя знать наперёд. Но теперь хочу, чтобы и мои родные узнали этот город. Москва очень удобна для семейной жизни. Мы постараемся получить удовольствие от пребывания здесь. И, конечно, я хочу как можно лучше проявить себя в футболе и помочь «Химкам» достичь своих целей.

— Не находишь Москву слишком большой и шумной?

— Да, она очень большая. Я пока успел узнать только крошечную её часть. Но постепенно знакомлюсь с городом. Тут очень интенсивный трафик, много машин. Движение в Москве — безумие! Но вместе с тем это очень красивый город. Много исторических мест. Больше всего мне нравится, что здесь безопасно.

— Сам водишь машину?

— Нет-нет-нет, ха-ха! Я спросил у Дани, как он передвигается по городу. Фернандес сказал, что пользуется такси. Я следую его примеру.

— Можешь сравнить Москву и Барселону?

— Москва намного больше Барселоны. Очень много людей. Здесь огромное количество высотных зданий и памятников. У Москвы богатая история.

— Правда, что тут гораздо чище?

— Москва — очень чистый город. А ещё здесь спокойно в плане безопасности. В Испании в последнее время есть проблемы с этим.

— Что тебя удивило в России?

— Я не представлял, какое большое внимание здесь уделяют вопросам безопасности. В этом убеждаешься сразу по прилёте. В аэропорту стоят рамки на всех входах и выходах. Это меня сильно удивило. Ещё один сюрприз: очень мало людей говорит на английском. Я всё-таки надеялся, что их будет побольше, ха-ха. А здесь большинство говорит только на русском. Иногда бывает сложно объясниться.

— Уже появились любимые места в Москве?

— Я был в «Москва-Сити». Очень нравится Красная площадь. Волшебное место! Находясь там, ты словно пропитываешься духом истории. Мы уже несколько раз выбирались туда погулять с Дани.

— Жена ещё не приезжала к тебе?

— Пока нет. Когда я собирался в Россию, она была на восьмом месяце беременности. А сейчас сынишка ещё слишком мал для такого дальнего путешествия. Они приедут в Россию в марте.

— Рождение сына — самый волнительный момент в жизни?

— До сих пор — точно. Это особенное, невероятное чувство. Я переживал, что не смогу быть рядом с женой в момент родов. Но окно ФИФА на игры сборных пришлось очень вовремя. Я смог на несколько дней вырваться в Испанию и взять сына на руки. Это был уникальный и незабываемый для меня момент.

— Как назвали мальчика?

— Алекс, Александре. Как и меня.

Алекс Корредера с женой Фото: из личного архива

— Что рассказываешь знакомым о России?

— Говорю, что это совершенно другая страна и климат. Здесь иной стиль жизни. Москва — очень древний и вместе с тем современный город. Столица огромной страны. Все экономические и политические центры расположены здесь. В Москве есть много чего посмотреть и чем заняться.

— Как тебе российские стадионы?

— Большинство арен прекрасны. Я знаю, что на многих из них проводились матчи чемпионата мира. По сравнению со вторым испанским дивизионом российские стадионы просто огромны! Кроме того, они новые и удобные для людей.

— Что из блюд русской кухни уже попробовал?

— Почти ничего не пробовал. Поскольку живу один, нечасто выхожу в рестораны. Дай мне ещё немного времени. Я распробую русскую кухню и поделюсь своим мнением о ней.

— В курьёзные ситуации попадал? Твой друг Фернандес уже успел заблудиться у стадиона в Химках.

— Ха-ха, он мне рассказывал. Один раз мне нужно было воспользоваться такси. Я неправильно указал адрес и приехал не туда, куда надо. Долго пытался объясниться с водителем, что мне нужно в совершенно другое место. Поэтому стараюсь не выдвигаться куда-то в одиночку. Выбираемся погулять за компанию с Дани, Лукасом [Верой]. Они живут в России чуть дольше и понимают местных получше меня.

— Какими были твои первые впечатления о новой команде, чемпионате?

— Футбол здесь совсем другой, нежели в Испании. Более быстрый и атлетичный. Меньше контроля мяча. Команды стараются играть в быстрый пас. На выезде многие клубы действуют закрыто, отправляя вперёд всего трёх-четырёх футболистов.

— Какие команды произвели впечатление?

— Из тех, с кем сам играл, больше всего удивил «Краснодар». Эта команда располагает классными исполнителями. «Локомотив» тоже очень хорошо играет. В кубковом матче с ними я впервые вышел в стартовом составе «Химок». Мне понравилась их игра.

— «Краснодар» способен взять титул?

— Очевидно, что они будут до конца биться за золото. У «Краснодара» отличный состав. Есть прекрасные футболисты, особенно в передней линии. Они забивают много голов и отдают массу голевых передач. Вместе с тем в игре команды есть необходимый баланс.

— Знаешь, что «Зенит» — самый богатый клуб страны?

— Да, слышал об этом. Я ещё не играл против «Зенита», но этот клуб знает весь мир. Понятно, что это большая команда.

— А испанцев, игравших там, знаешь?

— К сожалению, нет.

— И Хави Гарсию?

— А, это полузащитник, который был в «Манчестер Сити»? Его знаю, конечно.

— Кто из твоих новых одноклубников мог бы заиграть в Испании?

— По манере игры? Таких много. Лукас Вера имеет качества, чтобы заиграть в любом месте. Дани, конечно. Бакаев — это что-то особенное. На самом деле у нас много классных мастеров — Джикия, Мирз, Заба. Знаю, что парни играли в больших клубах. Все они добились бы успеха в Испании. Но, конечно, им потребовалось бы немного времени, чтобы приспособиться к нашему футболу.

— Ты родился в маленьком городке Сан-Жоан-де-лес-Абадессес?

— Да, это очень маленький городок на севере Каталонии, недалеко от Жироны.

— Далеко до Барселоны?

— Не очень, 150 км.

— Как ты попал в «Ла Масию»?

— На одном из детских турниров меня приметили селекционеры «Барселоны». Они предложили приехать потренироваться в «Ла Масию». Я им понравился. Три-четыре раза в неделю ездил в Барселону на тренировки, пока не переехал в академию. В системе «Барсы» я провёл много лет.

— Помнишь Амира Натхо?

— Конечно, помню! Не знаю, где он сейчас.

— Мало кто знает.

— Очень забавный парень. Он вёл себя сдержанно, поскольку не знал испанского языка. Однако был хорошим футболистом. Не знаю, как у него сложилась жизнь и карьера после «Барсы», но Натхо определённо обладал талантом.

— У него уже тогда была дорогая машина.

— Ха-ха, у него была самая крутая тачка в дубле «Барсы».

— Не поэтому ли он не добился успеха в Испании?

— Ну, футбол в Испании очень сложный. Даже самым большим талантам непросто там преуспеть. Причин может быть тысяча: травмы, незнание языка и так далее. Есть много факторов, как и в жизни.

— Видел твоё фото с Неймаром и Пуйолем. Часто подключали к тренировкам первой команды?

— Когда тренером «Барсы» был Тата Мартино, я очень часто тренировался с основой. Ему нравилось проводить занятия в максимально широком составе. Поэтому Тата регулярно привлекал ребят из молодёжной команды. Мне тогда было 17-18 лет.

Алекс Корредера со звёздами «Барселоны» Неймаром и Карлесом Пуйолем Фото: fcbarcelona.com

— И с Месси тренировался?

— Конечно. Тренировки с Месси — это что-то невероятное. Совсем другой уровень. Кажется, в футболе невозможно всё делать идеально, но только не для Лео. Контроль мяча, пасы, решения, удары — у него всё совершенно. Месси все действия совершает быстрее кого-либо. Для меня он лучший футболист всех времён.

— Он говорил с молодыми?

— Месси достаточно закрытый человек. Конечно, иногда мы переговаривались, но совсем немного — на тренировках, в двусторонках. За полем — ни разу.

— Сейчас это время не кажется сном?

— Сегодня, оглядываясь назад, я понимаю, что это была большая привилегия. А тогда воспринималось как нечто нормальное. Я же много лет был в системе «Барсы» и привык ко всему.

— Не грустно, что не закрепился там?

— Да, конечно. Каждому из нас хотелось бы преуспеть в «Барселоне», но не всем есть место в команде. Это была самая славная эпоха «Барсы». Тогда зацепиться там любому было невероятно сложно, а заиграть в первой команде — практически невозможно.

— Чего ещё тебе хотелось бы добиться в футболе?

— Мне хотелось бы закрепиться на уровне первого дивизиона и отыграть ещё много лет на наивысшем уровне. В Испании мне не удалось подняться выше Сегунды. Значит, буду это делать в других странах, в России. Я хочу расти как футболист.

— Что ещё о тебе нужно знать нашим читателям?

— Я нормальный парень. Преодолел много сложностей в карьере, прежде чем попал сюда. Как футболист стремлюсь всё время совершенствоваться. Мне нравится играть в центре поля и вести единоборства. Надеюсь, быстро адаптируюсь и проведу ещё много матчей в России. А теперь я ещё и счастливый папа. С нетерпением жду момента, когда мы с женой и сыном будем вместе.