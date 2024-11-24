«Факел» спасся на 90+9-й! А минутой ранее Тюкавин чудом не забил с центра поля. Видео

«Динамо» удачно съездило в Воронеж, увезло три очка и сместило с четвёртого места «Спартак». Так можно было бы написать, выключи мы трансляцию на 90+8-й минуте матча.

Главная новость перед стартовым свистком — отсутствие в динамовской основе Карраскаля и Тюкавина. И ладно Хорхе едва прибыл из Южной Америки, где его Колумбия играла с Эквадором. Константин-то пределы России не покидал. И впервые в этом сезоне РПЛ присел на лавку — его сменил Эль-Мехди Маухуб. Возможно, так Марцел Личка пытается встряхнуть основного нападающего после его незабивной серии — с игры в последний раз тот отличился аж в конце сентября.

Дмитрий Пятибратов же сразу выпустил впереди двух «столбов» — Каштанова и Маркова. Алексей давно привык начинать с первых минут, а вот Евгений в последних четырёх матчах выходил в середине второго тайма. И забил «Ахмату» с «Локомотивом», освоившись в роли джокера. Другая интересная деталь — даже на лавку не уселся основной опорник хозяев Табо Селе.

Фаворит вроде бы был очевиден, тем более «Факел» давно не побеждал. И всё же куда интереснее начали как раз воронежцы. Неплохой момент не использовал Марков, пару раз из выгодных позиций промахнулся Каштанов. На 22-й минуте Алексей всё-таки открыл счёт, головой откликнувшись на подачу Браими. Но перед этим залез в крошечный офсайд.

Факел — Динамо Фото: Кадр из видео

«Факелу» не хватало единственного — точности. За первые 45 минут соотношение ударов было 9:5 в пользу хозяев. До створа ни один из девяти не дошёл. Зато на высоте оказался Даниил Фомин: просто взял и завалил из-за штрафной в дальний угол. Разобрался по-капитански.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Кроме этого эпизода, воротам Виталия Гудиева практически ничего не угрожало. Помимо Фомина, похвалу за пару выносов и блокировок заслуживал разве что активно носившийся по левому флангу Роберто Фернандес. Правда, дальше он совершил главный промах тура. Александр Кутицкий скинул на парагвайца вслед за подачей углового, а тот с нескольких метров не попал в пустые ворота.

Первый удар в створ «Факел» организовал на самом старте второго тайма. Ничего опасного. Зато Дилан Мертенс плотным выстрелом заставил потрудиться Игоря Лещука, ещё пару шансов не использовал Марков. «Динамо» откровенно прижали. Личке пришлось вмешиваться: на 67-й минуте он сменил не только Маухуба на Тюкавина, но и Гладышева на Скопинцева. Привет, схема с тремя центральными защитниками — привычную позицию занял Фернандес.

Не помогло. Тюкавин сразу после выхода на поле неточно пробил головой из выгодной позиции, а в добавленное время самую малость не закинул с центра поля в пустые ворота. До шедевра не хватило сантиметров. Лещук потащил сложные удары Маркова и Ираклия Квеквескири. Всё шло к динамовской победе, и тут арбитр Артём Чистяков добавил семь минут. А потом из-за нескольких пауз продлил удовольствие, и «Факел» всё-таки забил! На 90+9-й! Зарешали вышедшие на замену игроки: Андрей Ивлев подал, Николай Гиоргобиани подставил голову. Навал сработал.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Факел» точно не смотрелся слабее и заслужил эту ничью: по ожидаемым голам вышло 1,03 xG на 0,62 xG в пользу воронежцев. «Динамо» же может винить только себя: реализуй верные моменты Фернандес или Тюкавин, быть гостевой победе.