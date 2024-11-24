Матч «Пари» Гончаренко играли до одного момента. И даже он разочаровал

«Пари НН» и махачкалинское «Динамо» выдали самый скучный матч тура. Но один момент мог перевернуть всё…

С первых минут игра «Пари НН» и махачкалинского «Динамо» была именно такой, какую и ждёшь в их исполнении. Футбол в стиле «бороться и искать, найти и перепрятать». Искали команды Виктора Гончаренко и Хасанби Биджиева мяч, а, находя его, сохраняли только тогда, когда прятали от соперника – за счёт перепасовки сзади. Зато все попытки обострять, как правило, завершались браком из-за недостатка мастерства и креатива и по причине высокой плотности на поле. Борцы за выживание крепко схватили друг друга.

Впрочем, игроки «Пари НН» на правах хозяев были инициативнее и несколько неплохих комбинаций всё-таки провели. Тем не менее самое большое напряжение в штрафных создавали стандарты. У нижегородцев два шанса забить до перерыва имел центральный защитник Магкеев. Сначала Тичич показал вдруг нестандартные действия, совершил проход и сделал пас на Босельи, который заработал штрафной. Калинский попал в стенку, но мяч удачно отлетел к Магкееву. Станислав получил возможность атаковать ворота из хорошей позиции, однако здорово сыграл капитан махачкалинцев Алибеков – заблокировал удар. В другом эпизоде Макгеев пробил головой выше цели. Этот момент хозяев родился благодаря угловому, который южане привезли себе на ровном месте. Сундуков едва не подставил голкипера Волка плохой передачей – тот кое-как вынес мяч за линию и недовольно отреагировал на решение партнёра.

«Динамо» организовывало контрвыпады при помощи скорости и умения обыгрывать Касинтуры. Эгаш бежал изо всех сил, однако ничего не создал. Так что первый тайм прошёл без настоящих голевых моментов. Команды по разу ударили в створ ворот: у махачкалинцев это сделал Агаларов, у нижегородцев – Ермаков из-за штрафной. Оба лишь размяли вратарей.

Во втором тайме игра мало чем отличалась от самой себя до перерыва. «Пари НН» владел территорией, «Динамо» показывало искусство футбольной самообороны. У нижегородцев был шанс забить быстрый гол, когда Босельи остался в штрафной один в один с Алибековым. Но капитан махачкалинцев опять классно сыграл – прочитал действие соперника, не дал состояться обводке и вернул мяч.

Каждый опасный момент в этом матче был как глоток воды в пустыне. Дарил надежду на жизнь. Первого удара в створ во второй половине болельщики дождались лишь на 79-й минуте, когда позиционная атака «Пари НН» завершилась забросом в штрафную «Динамо» и скидкой на Ермакова. Экс-армеец наносил удар в упор, но выскочивший на противника Волк сделал сейв. Затем после углового едва не случился автогол защитника махачкалинцев и сборной России Пальцева – уроженца Нижнего Новгорода, у которого была особая мотивация на игру.

Только в концовке команда Виктора Гончаренко по-настоящему надавила. На последней минуте основного времени нижегородцы соорудили лучший момент. Эктов свободно подал с правого фланга – его кросс почему-то никто не заблокировал. Карич выиграл воздух у Кагермазова и пробил головой. В перекладину!

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В итоге получилась ничья – 0:0. Это, безусловно, самый справедливый результат кислого шоу в исполнении «Пари НН» и махачкалинского «Динамо». Команда Гончаренко переиграла команду Биджиева только по ударам – 9:6 (в створ – 2:1, из штрафной – 5:2).