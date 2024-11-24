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Ипсвич — Манчестер Юнайтед — 1:1, обзор матча чемпионата Англии, 24 ноября 2024, голы: Маркус Рашфорд, Омари Хатчинсон

Первый матч Аморима в «МЮ» разочаровал. Новая схема с аутсайдером не сработала
Григорий Телингатер
«Ипсвич» — «Манчестер Юнайтед» — 1:1
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«Ипсвич» заставил соперника перестроиться по ходу второго тайма. И отобрал у «Юнайтед» очки.

Новый тренер «МЮ» Рубен Аморим начинает с ничьей. «Ипсвич» – вторая команда с конца таблицы, но выдала уверенный матч. По созданным моментам смотрелась даже не хуже гостей. Хотя «МЮ» потребовалось лишь 79 секунд, чтобы отличиться.

Англия — Премьер-лига . 12-й тур
24 ноября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Ипсвич Таун
Ипсвич
Окончен
1 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Рашфорд – 2'     1:1 Хатчинсон – 43'    

Диалло убежал в контратаку, пройдя с мячом со своей половины поля до чужой штрафной, а затем сделал подачу вдоль ворот. Рашфорд сыграл на опережение, забив второй раз в этом сезоне. Получилось так, что «МЮ» отличился ещё до того, как удалось присмотреться к новой схеме команды.

Как и ожидалось Аморим использовал свою любимую расстановку с тремя центральными защитниками. При обороне пятёрка человек сзади выглядела так справа налево: Диалло, Мазрауи, де Лигт, Эванс, Дало. В полузащите вышли Каземиро и Эриксен. Тройку нападения составили Бруну, Гарначо и Рашфорд, вернувшийся на позицию центрального форварда. При владении «МЮ» старался разыгрывать мяч низом от ворот, при этом помогать защитникам опускался Эриксен, а не Бруну, который держался теперь ближе к атаке. Что касается самого Аморима, то он запомнился тем, что значительную часть матча смотрел за игрой, сидя на корточках.

«Ипсвич» — «Манчестер Юнайтед»

«Ипсвич» — «Манчестер Юнайтед»

Фото: Richard Pelham/Getty Images

В первом тайме «Ипсвич» держал мяч наравне с «МЮ» (49,5% против 50,5%) и создавал неплохие моменты. Хозяева сравняли счёт до перерыва – к этому шло. Хатчинсон, которого «Челси» отдал «Ипсвичу» в аренду, пробил с 20 метров в самую «девятку». Было похоже, что Онана дотянулся бы до мяча, но помешал небольшой рикошет от головы Мазрауи.

Кого в этом матче стоит отметить, так это как раз вратаря «МЮ». Онана совершил крутой сейв и в первом, и во втором тайме, когда ему били без помех из абсолютно убойных позиций. Оба раза голкипер выходил из ворот, сокращая дистанцию, и успевал отбить удары.

«Ипсвич» — «Манчестер Юнайтед»

«Ипсвич» — «Манчестер Юнайтед»

Фото: Кадр из видео

«Ипсвич» — «Манчестер Юнайтед»

«Ипсвич» — «Манчестер Юнайтед»

Фото: Кадр из видео

Во втором тайме «МЮ» забрал мяч (владение: 68,4% против 31,6%), но лучшие моменты всё равно создавал на контратаках. При неподходящем счёте Аморим даже выпустил сразу двух форвардов – Хойлунда и Зиркзее. Первый заменил Рашфорда в центре нападения, а второй, по сути, занял позицию Бруну, который отправился ниже в полузащиту. Настолько атакующий состав «МЮ» хоть и владел инициативой, но лучший момент позволил создать гостям. На 86-й минуте опасно пробил Чаплин, хотя и там справился Онана. В результате во втором тайме не забил никто.

Ничья позволила «Ипсвичу» подняться на 18-е место. На спасительном 17-м месте находится «Вулверхэмптон», который идёт выше лишь из-за разницы забитых и пропущенных мячей. «МЮ» же остался на своём 12-м месте.

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