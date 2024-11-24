Кто хоронил интригу в чемпионской гонке Испании? «Реал» на классе показал — рано

«Реал» на классе разобрался с «Леганесом». Куртуа вернулся, но всё время скучал, пока полевые игроки спокойно делали разницу.

Из-за безумного количества травм Анчелотти пришлось экспериментировать. Справа в обороне вышел Вальверде. Наконец-то в основу попал Гюлер. Вспомнил, что такое играть с первых минут, Себальос. Впервые в старте оказался 21-летний Рауль Асенсио — защитник с максимально футбольным сочетанием имени и фамилии в матче с «Осасуной» экстренно подменял Милитао.

В центре нападения вышел Винисиус. Мбаппе же носился по левому флангу. Видимо, так тренерский штаб пытался вернуть ему привычную роль, с которой он сверкал ярче всего. А с ней и уверенность. Ещё одна новость точно порадует болельщиков «Реала» — спустя месяц отсутствия вернулся Куртуа! Крайне вовремя — скоро выезд на «Энфилд».

Мбаппе действительно окрылил левый фланг. На пятой минуте он проверил реакцию Дмитровича, а на 10-й открылся под проникающую передачу Винисиуса, выскочил к воротам и забил в ближний угол. Но из офсайда. Классика. Там к арбитру Рохасу вопросов не было никаких. Зато на 35-й минуте они появились. Вини в чужой штрафной среагировал на рикошет от ноги Тапии, и Альтимира стукнул его по ноге. Да, бразилец подставлялся и выставил ногу, как бы намекая: врежь сюда. Имеет ли это значение? Спорно.

Удар Альтимиры по ноге Винисиуса Фото: Кадр из видео

Сам Винисиус, правда, тоже молодец. Смещался он с правого фланга в центр, и соперник ему рукой по груди попал. Что сделал бразилец? Схватился за лицо. Пятёрка за артистизм! И за блестящий ассист на Мбаппе в самом конце первого тайма. Альтимира почувствовал себя Роналдиньо и пошёл в безрассудный дриблинг недалеко от своих ворот. Большая ошибка. Цепкий отбор Беллингема, ускорение Винисиуса мимо Гонсалеса и пас на дальнюю штангу привели к голу Мбаппе в пустые ворота.

У «Реала» ранее не было прямо железобетонных моментов, но по совокупности на гол он точно наиграл. «Леганес» же совсем ничего не показывал. Мунир в перекладину стрельнул из офсайда разве что. И это Вальверде не было в центре поля. Смещениями вперёд качественно обороняться помогал Асенсио. Хорош был и Гюлер: однажды накрутил двоих и пальнул в дальний угол — спас Дмитрович.

В самом начале второго тайма Куртуа настигло затмение: бельгиец заигрался с мячом, и его запрессинговал де ла Фуэнте. Мигель практически отобрал мяч — не повезло с рикошетом. После появился ещё один повод наказать «Леганес» 11-метровым, когда Настасич двумя руками хватал Беллингема — Рохас и тут проигнорировал.

Захват Беллингема от Настасича Фото: Кадр из видео

«Реал» справился и без судейского костыля. «Сливочные» заработали стандарт вблизи чужой штрафной. Себальос катнул Гюлеру, и тот оставил мяч Вальверде. Плотный удар уругвайца низом угодил точно в цель, а стенка «Леганеса» рассыпалась — спасибо де ла Фуэнте. Примерно так же наказывали «Вальядолид».

Удержать победный счёт оставалось делом техники. Ещё вываливался на ворота и бесхитростно бил Мбаппе, мог забивать Гюлер — его на дуэль (как окажется, проигрышную) с Дмитровичем выводил Винисиус. Оформить 3:0 всё же получилось. Не без везения: удар Браима, рикошет от Тапии, попадание в перекладину, добивание головой Беллингема.

«Реал» на классе разобрался там, где и должен был, и по потерянным очкам приблизился к «Барсе» на минимальное расстояние. Кто там хоронил чемпионскую интригу после «класико»? Осталось наладить дела в Лиге чемпионов. Там это сделать будет гораздо сложнее.