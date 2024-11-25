Сборная 16-го тура РПЛ. У «Спартака» в ней игроков чуть меньше, чем голов «Локомотиву»

16-й тур РПЛ – сыгран! Составляем символическую сборную прошедшего уикенда. В команду героев недели попали игроки шести клубов. Это представители «Спартака», «Рубина», «Крыльев Советов», «Зенита», «Химок» и «Ростова». Футболисты расставлены в рамках условной тактической схемы 3-4-3. Главный тренер, конечно же, из «Спартака», одержавшего самую яркую победу на выходных.

Вратарь: Иван Ломаев («Крылья Советов»)

Лучшим голкипером 16-го тура, вне всяких сомнений, стал Ломаев. Вратарь «Крыльев Советов» и в эпизоде с голом «Ахмата» после сумасшедшего прохода Максима Самородова отбил первый удар, а при счёте 1:1 ценой травмы потащил пенальти в исполнении Даниила Уткина. Всего же Иван совершил три сейва и помог самарский команде добыть долгожданную победу.

Иван Ломаев Фото: pfcks.ru

Центральный защитник: Алексис Дуарте («Спартак»)

Стечение обстоятельств помогло парагвайскому защитнику вернуть себе место в основе «Спартака», и теперь, кажется, Деян Станкович должен поменять своё мнение о Дуарте. В матче с «Локомотивом» Алексис доказал, что заслуживает больше доверия от главного тренера. Дуарте вышел победителем в 12 из 15 единоборств, сделал 10 ценных оборонительных действий (шесть отборов, три выноса и один заблокированный удар), а ещё выдал семь точных длинных передач – это лучший показатель в команде.

Алексис Дуарте Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Центральный защитник: Алексей Грицаенко («Рубин»)

Грицаенко был тем защитником в центре обороны «Рубина», который чаще остальных противостоял лидеру атак «Акрона» Артёму Дзюбе. Рашид Рахимов просил «не прилипать» к экс-капитану сборной России, а действовать по мячу, и Алексей полностью выполнил задание тренера казанской команды. В активе Грицаенко 100% выигранных единоборств (11 из 11), по шесть перехватов и выносов мяча, а также по одному отбору, заблокированному удару и заработанному на себе фолу.

Алексей Грицаенко Фото: rubin-kazan.ru

Центральный защитник: Нуралы Алип («Зенит»)

У центрального защитника «Зенита» оказалось не так много работы, поскольку «Оренбург» бо́льшую часть матча играл вдесятером и огрызался (пусть и опасно) эпизодами. С прямыми обязанностями Алип справился, а в концовке выполнил идеальную подачу слева, после которой Александр Ерохин забил победный гол. На счету Нуралы 100% выигранных единоборств (четыре из четырёх), по одному отбору и выносу мяча, а также четыре точные длинные передачи.

Нуралы Алип Фото: fcorenburg.ru

Правый полузащитник: Дмитрий Кабутов («Рубин»)

Правый латераль «Рубина» внёс большой вклад в крупную победу казанской команды над «Акроном», несмотря на то что сам не забивал. Кабутов весь матч терзал фланг обороны тольяттинцев и сделал голевую передачу в эпизоде с победным голом Мирлинда Даку. У Дмитрия пять передач под удар, пять из девяти выигранных единоборств, по паре обводок и отборов мяча, а главное – множество полезных рывков.

Дмитрий Кабутов Фото: rubin-kazan.ru

Центральный полузащитник: Лукас Вера («Химки»)

«Химки» преподнесли большую сенсацию, остановив лидера РПЛ «Краснодар», а спасли подмосковную команду от поражения два результативных действия Веры. В первом случае Лукас вырезал гениальную длинную передачу на ход забившему гол Александру Руденко, а во втором — эффектно и хладнокровно реализовал пенальти. В остальном ничего выдающегося в статистике аргентинца нет, но иногда всего несколько классных ходов мастера меняют игру.

Лукас Вера Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Центральный полузащитник: Кристофер Мартинс («Спартак»)

Спартаковцы перекусили среднюю линию «Локомотива» и закрыли самого результативного игрока первого круга РПЛ Алексея Батракова благодаря эффективной игре своих центрхавов. Мартинс, помимо всего прочего, отдал разрезающую голевую передачу в моменте с третьим голом Манфреда Угальде. Всего в дерби люксембуржец сделал два паса под удар, выиграл 7 из 11 единоборств, совершил три отбора, три выноса, по одному перехвату и заблокированному удару, а вдобавок заработал на себе три фола.

Кристофер Мартинс Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Левый полузащитник: Маркиньос («Спартак»)

За весь первый круг РПЛ бразильский новичок «Спартака» не совершил ни одного результативного действия, поэтому его трансфер можно было отнести к разочарованиям. Но в матче с «Локомотивом» Деян Станкович точно увидел того Маркиньоса, которого помнил по «Ференцварошу». Фланговый полузащитник сделал семь пасов под удар и отдал две голевые передачи на Манфреда Угальде, чьи голы решили исход дерби.

Маркиньос Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Нападающий: Манфред Угальде («Спартак»)

Тут и лишних слов не нужно – четыре гола и голевая передача в дерби! Угальде провёл с «Локомотивом», вероятно, лучший матч в карьере, полностью разорвав небыструю оборону железнодорожников, и вышел на первое место в гонке бомбардиров РПЛ с 12 голами. Костариканец нанёс семь ударов, выиграл половину единоборств (приличный результат для форварда), заработал на себе четыре фола и даже в защите помог тремя выносами мяча из собственной штрафной.

Манфред Угальде Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Нападающий: Егор Голенков («Ростов»)

Лучшая замена тура – это, безусловно, выход нападающего «Ростова» Голенкова за 20 минут до конца матча с ЦСКА вместо Роналдо. Егор появился на поле при счёте 1:0 в пользу армейцев, а в итоге своим дублем принёс команде Валерия Карпина волевую победу. Кто-то скажет, что Голенкову повезло с отскоками от Николая Комличенко и перекладины, но везёт тому, кто везёт — хорошо выбирает позицию в штрафной, быстро соображает и точно бьёт по воротам.

Егор Голенков Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Нападающий: Мирлинд Даку («Рубин»)

Албанский центрфорвард – главный герой матча «Рубина» с «Акроном». Даку оформил дубль в ворота тольяттинской команды, здорово сыграв в обоих голевых эпизодах: сперва на опережение, а затем на подборе. Мирлинд впервые оформил дубль в РПЛ, кроме того, из его статистики можно выделить пять успешных обыгрышей, пять передач под удар, 14 из 27 выигранных единоборств, три заработанных на себе фола и даже по два отбора и перехвата.

Мирлинд Даку Фото: rubin-kazan.ru

Главный тренер: Деян Станкович («Спартак»)

В этом туре выбор, по сути, сводился к двум тренерам – Деяну Станковичу и Рашиду Рахимову. «Спартак» и «Рубин» одержали яркие крупные победы. Но если открытый «Акрон» был в какой-то степени удобным соперником для казанцев с тактической точки зрения, то красно-белым противостоял один из лидеров РПЛ. Вдобавок обыгравший «Спартак» в первом круге. Команда Станковича взяла убедительный реванш у «Локомотива», а план сербского тренера, связанный в том числе и с действиями в прессинге, сработал почти идеально.

Деян Станкович Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сборная 16-го тура РПЛ

Ещё раз посмотрим на символическую сборную тура. По ссылке можно изучить статистику и другие интересные подробности.

Сборная 16-го тура РПЛ

Кто не попал в сборную

Как обычно, необходимо уточнить, что в символическую сборную попали не все достойные кандидаты. Некоторым игрокам, проявившим себя в 16-м туре, просто не хватило места в команде. Среди этих героев – Муталип Алибеков («Динамо» Мх), Николай Рассказов («Крылья Советов»), Станислав Магкеев («Пари НН»), Александр Ерохин («Зенит»), Жоау Батчи («Краснодар»), Эсекьель Барко («Спартак»), Игорь Дмитриев («Крылья Советов»), Даниил Фомин («Динамо» М), Ильнур Альшин, Ираклий Квеквескири (оба – «Факел»), Максим Самородов («Ахмат»). Кого мы забыли? Пишите в комментариях!