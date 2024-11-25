Сезон для Алексея Миранчука закончился бесславно. Всё решил нелепейший гол

«Атланта» проиграла в 1/4 финала МЛС, хотя ей жутко не повезло с травмами. А россиянин в концовке спасти не сумел.

Алексей Миранчук завершил свой первый сезон в МЛС. «Атланта Юнайтед» в четвертьфинале плей-офф (полуфинале Восточной конференции) проиграла «Орландо Сити».

В отличие от предыдущей стадии плей-офф МЛС, на этой всё решалось в одной игре. В регулярном чемпионате «Орландо» финишировал на четвёртом месте в Восточной конференции и опередил «Атланту» на 12 очков. А в первом раунде команда колумбийца Оскара Парехи прошла в трёх матчах «Шарлотт». Понятно, что «Атланта» и в этой паре не была фаворитом. Тем более на чужом поле. И тем более, когда у команды Алексея было на одну игру плей-офф больше.

Хозяева очень агрессивно начали, а Миранчук и его партнёры вынуждены были глубоко обороняться по схеме 5-3-2. Алексей действовал в дуэте форвардов с сенегальцем Тьяре, который ещё по ходу первого тайма получил повреждение и не без труда передвигался по полю. Его заменили только на 43-й минуте. «Орландо» быстро нашёл слабость на правом фланге обороны «Атланты», который закрывали норвежский центральный защитник Грегерсен и грузинский атакующий хавбек Лобжанидзе (самый результативный игрок команды в сезоне МЛС) в роли латераля.

Уже на второй минуте после кросса с того фланга едва не забил головой лучший бомбардир «Орландо» уругваец Торрес. Затем ещё одна атака хозяев на скорости завершилась ударом исландца Тоурхалльссона в штангу. Добивал аргентинский форвард Энрике, но Лобжанидзе успел занять место на линии ворот и вынес мяч. Кое-как отбившись, «Атланта» успокоила игру владением. Тем не менее до Миранчука мяч почти не доходил. В первом тайме Алексей совершил всего 13 касаний и вообще ничем не запомнился. Он как бы завис между штрафными. Это не столько его проблема, сколько командная, связанная с организацией контригры.

Нулевую ничью до перерыва «Атланта» всё же не удержала, хотя «Орландо» уже не столь часто создавал опасные моменты (3:0 по ударам в створ за тайм). На 39-й минуте команда Роба Валентино пропустила обиднейший гол. После подачи углового мяч попал в неуклюжего Грегерсена и отскочил во вратарскую, где быстрее всех сориентировался в ситуации Энрике. Аргентинец точно пробил в падении.

Алексей Миранчук в матче с «Орландо Сити» Фото: Dustin Markland/Getty Images

Второй тайм начался с того, что в нокдаун был отправлен и другой форвард «Атланты» Риос, заменивший травмированного Тьяре. На первых же секундах после перерыва соперник попал ему мячом по голове. Мексиканцу долго оказывали помощь, а потом поменяли. Он провёл на поле минуты три. Валентино ничего не оставалось, кроме как выпустить игрока обороны и перевести в атаку Лобжанидзе. Жуткое невезение!

Миранчук впервые проявил себя на 51-й минуте. Алексей открылся и получил пас метрах в 25 от ворот, после чего, не увидев лучших вариантов для развития атаки, сам протащил мяч в штрафную. Россиянин пытался пробить в ближний верхний угол, но защитник успел подставить ногу. В результате рикошета «Атланта» заработала только угловой.

«Атланта» забрала мяч и уже действовала не на контрвыпадах, а в позиционном наступлении. Лобжанидзе добавил впереди движения и финтов. В этом смысле Саба похож на классического грузинского игрока атаки. Резкий, эмоциональный, притягивающий к себе мяч – он явно комфортнее чувствовал себя впереди, чем в роли глубоко сидящего латераля. Впрочем, команде Валентино недоставало остроты при любом сочетании форвардов. «Орландо» потерпел в обороне и стал создавать голевые моменты, используя свободное пространство.

Гости атаковали беззубо до последних минут и так и не нанесли ни одного удара в створ ворот «Орландо». У «Атланты» было огромное количество брака. Больше индивидуальных действий, чем попыток комбинировать. В компенсированное время Миранчук открылся в штрафной под кросс, однако пас получился не самым удобным, и россиянин пробил головой мимо. Алексей упустил последний шанс «Атланты» в этом сезоне.

Итоговая статистика Миранчука: 48 касаний мяча (четыре в чужой штрафной), 84% точных передач, два удара, один пас под удар, два из семи выигранных единоборств, два заработанных на себе фола, один перехват и 10 потерь. От сайта Sofascore Алексей заработал лишь 6,9 балла. Это не самая высокая оценка даже в составе «Атланты».