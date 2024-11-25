Выбор слишком очевиден? Кто был лучшим футболистом в 16-м туре РПЛ

Кажется, с фаворитом голосования всё ясно. Но, кроме Угальде, есть и другие герои, например, спаситель «Зенита» и «джокер» Карпина.

РПЛ вернулась после международной паузы. В 16-м туре команды выдали несколько ярких матчей. Конечно, в них не обошлось без героев. А какой футболист проявил себя лучше других? Да, у форварда «Спартака» 4+1 в одном матче с «Локо». Но были и другие яркие перформансы! А выбирать лучшего футболиста вам.

Участвуйте в голосовании и отмечайте в комментариях, почему ваш кандидат — самый достойный. По ходу голосования игроки распределяются по местам. Рейтинг полностью зависит от выбора читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

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