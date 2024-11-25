Выбор слишком очевиден? Кто был лучшим футболистом в 16-м туре РПЛ

РПЛ вернулась после международной паузы. В 16-м туре команды выдали несколько ярких матчей. Конечно, в них не обошлось без героев. А какой футболист проявил себя лучше других? Да, у форварда «Спартака» 4+1 в одном матче с «Локо». Но были и другие яркие перформансы! А выбирать лучшего футболиста вам.
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Манфред Угальде («Спартак»)
Главный герой «Спартака» в дерби с «Локомотивом» (5:2). Костариканец оформил покер и принёс своей команде важную победу. Угальде — первый в истории «Спартака» игрок, забивший четыре мяча на «Лукойл Арене». Последний покер в составе москвичей оформлял Александр Ширко — ещё в 1998 году. Так что Манфред провёл эпохальный матч! Отметим, что Угальде не только забил четыре мяча, но и отдал одну голевую передачу. Форвард «Спартака» возглавил гонку бомбардиров РПЛ с 12 голами.
Маркиньос («Спартак»)
Наконец-то бразильский вингер «Спартака» прервал сухую серию. Маркиньос совершил первые результативные действия в РПЛ. В матче с «Локомотивом» он сделал два ассиста на Манфреда Угальде. Маркиньос принёс большую пользу и другими действиями. Бразилец отдал семь ключевых передач (при общей точности 85%), совершил одну обводку, заработал на себе один фол и отметился одним перехватом. Кажется, Деян Станкович увидел того Маркиньоса, на которого и рассчитывал при покупке из «Ференцвароша».
Иван Ломаев («Крылья Советов»)
«Крылья Советов» одержали первую за восемь матчей победу в РПЛ. Самарцы обыграли дома «Ахмат» — 2:1. Вряд ли «Крылья» набрали бы три очка, если бы не выступление голкипера Ивана Ломаева. Он совершил три сейва, а главное – отразил удар Даниила Уткина с пенальти на 68-й минуте при счёте 1:1. Его эффектная обводка Самородова тоже запомнилась многим. Однозначный герой матча!
Игорь Дмитриев («Крылья Советов»)
Полузащитник «Крыльев Советов» забил важнейший мяч на 88-й минуте встречи с «Ахматом». Дмитриев ворвался в штрафную грозненцев после паса от Рассказова, подстроился и пробил в дальний угол. «Крылья» вырвали победу и оторвались от зоны стыков. Важнейший гол от арендованного у «Спартака» вингера! Также Дмитриев совершил одну успешную обводку и отметился двумя перехватами. А если бы не офсайд, то у Дмитриева в этой игре было бы два гола.
Егор Голенков («Ростов»)
Форвард «Ростова» вышел на поле на 75-й минуте и перевернул ход матча с ЦСКА. Ростовчане проигрывали 0:1, но Голенков оформил дубль и принёс команде победу. Оба раза Егор оказался «королём штрафной» и удачно разобрался после отскоков. Интересно, что до 16-го тура Голенков забил всего два мяча. Лучшее выступление форварда в сезоне принесло «Ростову» важные три очка.
Мирлинд Даку («Рубин»)
Казанский «Рубин» легко разобрался дома с «Акроном» (3:0). А главным футболистом в команде Рахимова стал форвард Мирлинд Даку. Албанец оформил в первом тайме дубль, который стал для него первым в РПЛ. Даку был полезен не только в завершении: он совершил пять успешных обводок, отдал пять ключевых передач, заработал на себе три фола. А ещё отработал в защите, оформив по два отбора и перехвата. Топ-матч от Мирлинда!
Кто-то другой
Мы отметили не всех героев тура, определив нескольких в одну группу. Если она окажется высоко по итогам голосования, значит, кого-то явно недооценили. Среди кандидатов — Кристофер Мартинс и Алексис Дуарте из «Спартака», внёсшие вклад в крупную победу над «Локомотивом». А защитник «Зенита» Нуралы Алип выдал классный матч с «Оренбургом», не позволив сопернику забить, а главное – отдал голевой пас на победный гол Ерохина. Блеснул и Муталип Алибеков из махачкалинского «Динамо»: его команда не пропустила и сыграла вничью в гостях с «Пари НН», а Алибеков снял практически весь верх в своей штрафной.
Александр Ерохин («Зенит»)
В очередной раз Александр Ерохин забил важнейший мяч. На этот раз 35-летний полузащитник принёс «Зениту» победу в матче с «Оренбургом». Ерохин вышел на поле на 79-й минуте, а на 90+6-й замкнул головой подачу Нуралы Алипа. Этот гол и осечка «Краснодара» вывели «Зенит» на первое место в РПЛ.
Ильнур Альшин («Факел»)
«Факел» выдал классный матч с московским «Динамо», но победить воронежцы не смогли (1:1). Однако для команды Дмитрия Пятибратова такая ничья, спасённая только на 90+9-й минуте, – как победа. Главным участником эпизода стал Георгий Гиоргобиани, который замкнул подачу головой. А по ходу встречи выделялся полузащитник Ильнур Альшин. Он создал два голевых момента, отдал семь ключевых передач, дважды успешно пошёл в дриблинг и выиграл четыре (из четырёх) позиционных единоборства.
Лукас Вера («Химки»)
«Химки» отобрали очки у «Краснодара» (2:2) и лишили команду Мурада Мусаева первого места в РПЛ. Веселье началось в концовке игры при счёте 1:0 в пользу «Краснодара». Главное действующее лицо — Лукас Вера. Сначала он отдал голевой пас на Александра Руденко на 84-й минуте. Затем «Краснодар» снова вышел вперёд после точного удара Юрия Газинского. Но на 90+4-й минуте Вера реализовал заработанный «Химками» пенальти. 1+1 от Лукаса помогли подмосковному клубу набрать одно очко и приблизиться к выходу из зоны стыков.