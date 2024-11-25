Неожиданные бомбардиры лиг Европы. Пора следить за ними сейчас — пока не ушли в топ-клубы

В нынешнем сезоне среди бомбардиров царят в основном известные футболисты. В Испании гораздо больше всех забил Роберт Левандовски, в Германии — Гарри Кейн, в Англии — Эрлинг Холанд, а позади него Мохамед Салах. Но есть и те, от кого мало кто ждал голевых подвигов — как оказалось, напрасно. Выделим восьмерых в топ-5 лигах.

АПЛ

Крис Вуд, «Ноттингем Форест» (32 года, 8 голов)

Крис Вуд, «Ноттингем Форест» Фото: Michael Regan/Getty Images

Несмотря на «деревянную» фамилию, новозеландский громила давно демонстрирует топ-уровень. 27 мячей за «Лидс» в Чемпионшипе? Легко. Четыре подряд сезона минимум с 10 голами в АПЛ за «Бёрнли»? Да пожалуйста. В прошлом году он настрелял 14 мячей за «Ноттингем Форест». Выяснилось, что то была просто разминка. За 12 матчей нынешнего сезона Вуд отличился восемь раз! И по игре, и по названию – клуб прям его. В среднем на гол у нападающего уходит 115,5 минуты. У Салаха, для сравнения, 105,6 — разница не такая уж и большая.

Менее чем через две недели Крису исполнится 33 года. Однако футбольная старость — это не про него. Если оценивать статистику fbref, по ожидаемым голам у новозеландца 4,5 xG. То есть благодаря бешеной реализации Вуд перевыполнил планку на 3,5 гола! Настоящая машина. И уже как-то забылось, что «Ньюкасл» выкупал её три года назад аж за € 30 млн, а она там не завелась.

Брайан Мбемо (25 лет, 8 голов) и Йоан Висса (28 лет, 7 голов), «Брентфорд»

Брайан Мбемо и Йоан Висса, «Брентфорд» Фото: Alex Pantling/Getty Images

Что такое прекрасный дуэт в нападении? Вот же он! «Брентфорд» отпустил в Саудовскую Аравию Айвана Тони, и его функции супербомбардира взяли на себя сразу двое. В двух предыдущих сезонах АПЛ Мбемо забивал по девять мячей, а Висса только сезоном ранее оформил 12 голов. Отличный результат был только разминкой: у Брайана уходит на взятие ворот 134,63 минуты, у Йоана — вообще 91,43. И это нападающий из ДР Конго ещё пенальти не исполнял. Из-за травмы лодыжки Висса не играл чуть больше месяца — так бы мог и Холанда с первой строчки в гонке бомбардиров потеснить.

На самом деле, Брайан выдаёт ещё более яркий перформанс, нежели Йоан: у второго накопилось 5,30 xG, на фоне которых семь голов тоже супер, но первый вообще забил восемь раз при 3,9 xG. И как тут не выделить их обоих? Настоящие зверюги. Причём они разрывают за 11-ю команду Англии: если у Вуда и партнёры проводят феноменальный сезон, то к футболистам «Брентфорда» это относится чуть меньше.

Бундеслига

Омар Мармуш, «Айнтрахт» Франкфурт (25 лет, 11 голов)

Омар Мармуш, «Айнтрахт» Франкфурт Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Египтянин не только превосходный бомбардир, в среднем забивающий по голу за игру, но и потрясающий диспетчер: вдобавок отдал семь голевых! Им и в прошлом-то году восхищались, когда он на свой счёт 12+6 записал. «Ха-ха», — видимо, подумал Мармуш. И с лёгкостью достиг той же планки к середине ноября — просто в последнем матче «Айнтрахт» справился с «Вердером» и без его результативного действия. Но всё равно 83,64 минуты на забитый мяч — гениальный показатель.

Ещё больше впечатляют статистические показатели Омара: 5,7 xG и 5,0 xGA (ожидаемые ассисты). Не зря его команда стала главным преследователем «Баварии». Пусть и с фаворитом Бундеслиги всё ясно, подвиги Мармуша не дают окончательно похоронить интригу: пока за соперников выступает такой бомбардир, мюнхенцам расслабляться нельзя. Ждём скорый трансфер Мармуша за огромные деньги в топ-клуб? Уж франкфуртцы-то умеют продавать футболистов.

Серия А

Матео Ретеги, «Аталанта» (25 лет, 12 голов)

Матео Ретеги, «Аталанта» Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Кого ожидаешь увидеть на первой строчке в бомбардирской гонке в Италии? Лаутаро Мартинеса, Ромелу Лукаку или Душана Влаховича. А там расположился Ретеги. Он единственный, кто в Серии А перешагнул отметку в 10 голов. Ещё бы, когда в среднем забиваешь каждые 69,5 минуты. За «Тигре» в родной Аргентине у него было 33 мяча в 61 матче. Но там-то уровень сопротивления совсем другой. Что и подтвердила статистика Матео за «Дженоа», где он отличился семь раз за сезон. В Бергамо Ретеги вышел на иной уровень.

Партнёры создают аргентинцу (который, кстати, выбрал выступления за итальянскую сборную) массу моментов, а он и рад их использовать. 12 голов родились из 8,1 xG. Вот форвард, вот это настоящий форвард, да? Ретеги составил идеальный дуэт с Адемолой Лукманом, благодаря которому «Аталанта» стала самой забивной командой лиги и вполне способна замахнуться на чемпионство: «Наполи» впереди всего на одно очко.

Мойзе Кин, «Фиорентина» (24 года, 9 голов)

Мойзе Кин, «Фиорентина» Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

В предыдущем розыгрыше Серии А Кин не отличился ни разу. «Ювентус» с радостью отпустил незабивного воспитанника во Флоренцию, где по-настоящему разбудили его голевое чутьё. В результате и Мойзе на втором месте в списке бомбардиров, и «Фиорентина» лишь на очко позади лидирующего «Наполи». 111,67 минуты на гол — очень даже неплохо. Особенно когда за 615 минут вообще не забил сезоном ранее.

Если сравнивать цифры Кина с показателями предыдущих героев, они не так впечатляют: в девять голов он материализовал 8,5 xG. Но давайте откровенно: кто из вас верил, что Мойзе не разучился забивать? Особенно если вы переживаете за «Ювентус».

Лига 1

Брэдли Баркола, «ПСЖ» (22 года, 10 голов)

Брэдли Баркола, «ПСЖ» Фото: Catherine Steenkeste/Getty Images

Вингер «ПСЖ» — лучший бомбардир Лиги 1, вот это новость! Можете саркастично отметить вы. Но, во-первых, Килиан Мбаппе уже давно перебрался в Мадрид. Во-вторых, ожидалось, что с потерей главной звезды парижане уничтожат трансферный рынок. Вместо этого команду Луиса Энрике тащит футболист, который в 25 матчах прошлого сезона забил четыре раза. И не скажешь, что ему мало доверяли — этого он достиг за 1650 минут.

Чтобы выбить десяток забитых мячей, Баркола потребовалось 7,0 xG. На гол в среднем ему требуется 83,4 минуты. Футболисты «ПСЖ» — отдельная категория, так что сравнивать будем именно с ними. В предыдущей Лиге 1 Мбаппе наколотил 27 мячей, забивая каждые 79,96 минуты. Цифры вполне сопоставимы. И это ещё Брэдли пенальти не исполняет, а Килиан с них отличился шесть раз.

Мэйсон Гринвуд, «Марсель» (23 года, 8 голов)

Мэйсон Гринвуд, «Марсель» Фото: Xavier Laine/Getty Images

Скандал с избиением возлюбленной чуть не похоронил карьеру Гринвуда. Повышать репутацию приходится отличной игрой и множеством голов. В Ла Лиге — 2023/2024 он забил восемь раз, а в нынешней Лиге 1 уже повторил этот результат. Для этого ему понадобилось каких-то 11 матчей — последний с «Лансом» он отбегал вхолостую, но «Марсель» и так победил на выезде со счётом 3:1.

Самое удивительное, что Мэйсон добился такого с 3,5 xG. То есть англичанин реализовал своё и приплюсовал 4,5 мяча! 101,6 минуты на гол — тоже прекрасный уровень. Родному «МЮ» такой правый вингер точно бы не помешал. А у них Антони, что вдвойне забавнее. Гринвуд сам виноват, конечно. Даже с такой результативностью далеко не каждый топ-клуб пойдёт на репутационные риски и пригласит его.