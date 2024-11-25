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Расписание спортивных матчей 26 ноября 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи вторника: «Бавария» — «ПСЖ», игры Кубка России в футболе и хоккей
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 26 ноября 2024 года
Аудио-версия:
Комментарии
Яркое 26 ноября: матчи 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов, локальная битва бомбардиров между Кучеровым и Маккинноном, а также НБА!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Сент-Луис Блюз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
26 ноября 2024, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Не начался
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: выиграет ли «Сент-Луис» первый матч под руководством Монтгомери?

«Рейнджерс» не совсем удачно съездили на выезд – команда проиграла два матча из трёх, а в последнем без каких-либо шансов уступила «Эдмонтону». Артемий Панарин немного просел по результативности – с выезда россиянин вернулся с двумя очками в активе, которые набрал в последней встрече. Сможет ли Артемий поправить статистику в матче с «Сент-Луисом»?

Генменеджер «блюзменов» — о назначении нового главного тренера:
В «Сент-Луисе» оценили подписание контракта с главным тренером Джимом Монтгомери

🏒 3:00: «Флорида Пантерз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
26 ноября 2024, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: выиграет ли «Вашингтон» первый матч без Овечкина в составе?

«Вашингтон» пока очень тяжело переживает травму лидера команды – «столичные» уступили в обоих матчах и очень сильно просели по результативности. «Флорида» же в целом попала в яму – подопечные Мориса проиграли три встречи подряд в основное время и выглядят в целом неважно. Прервётся ли неудачная серия в этом матче?

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🏒 3:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Колорадо Эвеланш», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
26 ноября 2024, вторник. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Не начался
Колорадо Эвеланш
Денвер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто выиграет локальную битву бомбардиров: Кучеров или Маккиннон?

В прошлом сезоне Никита Кучеров и Натан Маккиннон до самых последних дней регулярки бились за «Арт Росс» — награду лучшему бомбардиру сезона. В этом Никита немного отстал от канадца, но пока некритично – разрыв всего шесть очков. Но «Тампе» нужно решать и командные проблемы – «молнии» находятся вне зоны плей-офф. Войдут ли они туда по итогам этого матча?

Кто из россиян, помимо Кучерова, выбивал 900 очков в НХЛ:
Несколько лет назад мы чуть не лишились магии Кучерова. Скоро он войдёт в «Клуб 1000»
Несколько лет назад мы чуть не лишились магии Кучерова. Скоро он войдёт в «Клуб 1000»

🏀 3:30: «Бостон Селтикс» — «Лос-Анджелес Клипперс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
26 ноября 2024, вторник. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Не начался
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: чья победная серия прервётся?

Действующий чемпион НБА «Бостон Селтикс» уступает лишь «Кливленду» в турнирной таблице Востока. «Кельты» не знают горечи поражений уже на протяжении пяти матчей кряду, среди которых затесалась победа над «Кавальерс», ставшая первой в сезоне для подопечных Кенни Аткинсона. Чемпионы на домашнем паркете примут «Лос-Анджелес Клипперс». «Парусники» прилично разогнались по ходу сезона и обладают точно такой же серией побед (пять игр). Удастся ли Джеймсу Хардену прыгнуть выше головы?

Рейтинг внутренних скандалов в НБА:
Драки, сливы и один расист! Рейтинг внутренних скандалов клубов НБА
Рейтинг
Драки, сливы и один расист! Рейтинг внутренних скандалов клубов НБА

🏀 5:00: «Денвер Наггетс» — «Нью-Йорк Никс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
26 ноября 2024, вторник. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Не начался
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: увидим ли мы трипл-дабл от Йокича?

У Николы Йокича родился второй сын. После небольшой паузы, связанной с этим событием, он вернулся на паркет, буквально разрывая всё и вся. В игре с «Далласом» Джокер набрал 33 очка, 17 подборов и 10 передач, а с «Лейкерс» – 34 очка, 13 подборов и восемь передач, немного не дотянув до трипл-дабла. «Нью-Йорк Никс» понемногу приходит в себя после не самого удачного старта в сезоне НБА. Удастся ли Йокичу и компании победить неуступчивую банду Тома Тибодо?

Кого из НБА обокрали?
Дроны, маскировка и разведка. Звёзды НБА стали лакомым кусочком для криминала
Дроны, маскировка и разведка. Звёзды НБА стали лакомым кусочком для криминала

⚽️ 16:00: «Тюмень» — «Краснодар», Кубок России, Путь регионов, плей-офф, 1/4 финала

Fonbet Кубок России . Lower Bracket Quarter Finals R1. 1-й тур
26 ноября 2024, вторник. 16:00 МСК
Тюмень
Тюмень
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: справится ли «Краснодар» с худшим клубом Первой лиги?

«Краснодар» прилетел в Тюмень не в лучшем настроении. Дело в том, что команда Мурада Мусаева дважды подряд потеряла очки в РПЛ и упустила первое место в таблице. Впереди — игра с худшим клубом Первой лиги. С другой стороны, несколько дней назад «Тюмень» неожиданно обыграла тульский «Арсенал» (2:1). Гости «горели» до 85-й минуты, но забили два мяча в концовке и набрали три очка. «Краснодар» очень штормит в этом розыгрыше Кубка России. На групповом этапе Пути РПЛ «быки» стартовали с трёх побед, а потом проиграли три раза подряд и покинули верхнюю сетку.

Чумовая концовка матча в Химках:
«Краснодар», что это было?! Упустили первое место после дикой концовки с аутсайдером
Видео
«Краснодар», что это было?! Упустили первое место после дикой концовки с аутсайдером

🏒 17:00: «Металлург» Магнитогорск — «Авангард», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 ноября 2024, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Коул Касселс окончательно проснётся?

В прошлом матче «Авангард» победил «Барыс» на выезде, а легионер омичей Коул Касселс забросил первую шайбу в сезоне. Магнитогорцы же во второй раз в сезоне справились с «Сибирью». Сделают ли подопечные Разина ещё один шаг к выходу из кризиса?

Андрей Назаров — идеальный кандидат на пост главного тренера «Авангарда»?
«Авангард» ищет тренера-иностранца. Но на поверхности лежит рабочий вариант с россиянином
«Авангард» ищет тренера-иностранца. Но на поверхности лежит рабочий вариант с россиянином

⚽️ 18:15: «Шинник» — «Акрон», Кубок России, Путь регионов, плей-офф, 1/4 финала

Fonbet Кубок России . Lower Bracket Quarter Finals R1. 1-й тур
26 ноября 2024, вторник. 18:15 МСК
Шинник
Ярославль
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто прервёт серию без голов?

Для обеих команд победа в предстоящем матче будет важна с точки зрения психологии. «Шинник» не одержал ни одной победы в трёх предыдущих турах Первой лиги. Более того, команда не забила в этих матчах ни одного мяча. «Акрон», в свою очередь, дважды подряд проиграл в РПЛ. И не просто проиграл, но и сделал это с общим счётом 0:7. Сначала команда Заура Тедеева пропустила четыре мяча от «Спартака», а потом — три от «Рубина». Прервёт ли кто-то серию без голов? Или нас ждёт нулевая ничья по итогам основного времени?

Этот матч «Акрону» лучше забыть как можно скорее:
Даку — герой, а Дзюба — статист. У форварда «Рубина» личный рекорд и красивый поступок
Даку — герой, а Дзюба — статист. У форварда «Рубина» личный рекорд и красивый поступок

🏒 19:30: «Динамо» Москва — «Локомотив» Ярославль, регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 ноября 2024, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Локомотив
Ярославль
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сколько очков наберёт Никита Гусев в матче с лидером КХЛ?

«Динамо» вышло из кризиса, набрало обороты и сейчас занимает привычное место в турнирной таблице. Вместе с командой на пик вышел и её главный лидер – прямо сейчас Никита Гусев является лучшим бомбардиром лиги. «Локомотив» же немного захандрил – два сухих поражения в последних четырёх матчах. Сможет ли «Динамо» воспользоваться кризисом ярославцев?

Интервью с генменеджером «Динамо»:
Что изменилось в «Динамо» после провала на старте? Честное интервью с генменеджером клуба
Эксклюзив
Что изменилось в «Динамо» после провала на старте? Честное интервью с генменеджером клуба

⚽️ 20:30: ЦСКА — «Рубин», Кубок России, Путь РПЛ, 1/4 финала, второй матч

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2024, вторник. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: прервёт ли Рахимов ужасную серию в матчах с ЦСКА?

В прошедшем туре РПЛ ЦСКА провёл удивительную встречу с «Ростовом». Команда Марко Николича доминировала в первой половине, забила один мяч, а соперник, по сути, ничего не создал у ворот Игоря Акинфеева. Но потом что-то пошло не так. Гости забрали инициативу и вырвали победу. «Рубин» же разгромил дома «Акрон» (3:0) благодаря дублю самого ценного футболиста команды — Мирлинда Даку. Первая игра с участием «Рубина» и ЦСКА в Кубке России завершилась без голов. У казанского клуба был прекрасный шанс обыграть соперника, но Даку не реализовал пенальти в концовке. Команды Рашида Рахимова ещё ни разу не побеждали в матчах с ЦСКА. Получится ли на этот раз?

Что это вообще было?
Карпин одним решением перевернул матч с ЦСКА! Суперкамбэк «Ростова». Видео
Карпин одним решением перевернул матч с ЦСКА! Суперкамбэк «Ростова». Видео

⚽️ 23:00: «Спортинг» — «Арсенал», Лига чемпионов, общий этап, 5-й тур

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: забьёт ли «Арсенал» первый мяч в гостевом матче ЛЧ?

«Спортинг» отлично провёл первую половину общего этапа Лиги чемпионов — 10 очков из 12 возможных. Но есть один нюанс. Команда добилась такого результата под руководством Рубена Аморима, который недавно перебрался в «Манчестер Юнайтед». «Спортинг» уже встречался с английским клубом в этом розыгрыше ЛЧ и разнёс «Манчестер Сити» — 4:1. А вот «Арсенала» пока нет в топ-10 — команда Микеля Артеты набрала семь очков. Лондонский клуб хорошо играет на своём поле (две победы в двух матчах) и плохо — на выезде (ни одного забитого мяча в двух встречах). Пока все матчи «Арсенала» в ЛЧ получаются «низовыми» (меньше трёх голов).

Красивая цифра:
«Арсенал» одержал 2000-ю победу в высшем дивизионе чемпионата Англии

⚽️ 23:00: «Барселона» — «Брест», Лига чемпионов, общий этап, 5-й тур

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Брест
Брест, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продлит ли «Брест» серию без поражений в ЛЧ?

«Барса» стартовала в Лиге чемпионов с поражения, после чего одержала три победы подряд. Более того, в этих трёх матчах команда Ханс-Дитера Флика наколотила 14 голов! С другой стороны, сине-гранатовые не побеждают в чемпионате Испании в течение двух туров подряд. «Брест» — одно из открытий первой половины общего этапа ЛЧ. Французский клуб набрал 10 очков (это больше, чем у «Барсы») и не потерпел ни одного поражения. Правда, «Брест» проиграл три матча подряд в Лиге 1.

«Барса» обидно упустила победу:
«Барса» снова дарит шанс «Реалу»! Вели 2:0, но отдали матч после глупейшего «привоза»
«Барса» снова дарит шанс «Реалу»! Вели 2:0, но отдали матч после глупейшего «привоза»

⚽️ 23:00: «Бавария» — «ПСЖ», Лига чемпионов, общий этап, 5-й тур

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «ПСЖ» ещё больше осложнит положение в турнире?

Главный матч игрового дня в Лиге чемпионов! Но давайте посмотрим в таблицу. «Бавария» находится на 17-й строчке в таблице, «ПСЖ» — на 25-й. Кто бы мог подумать! «ПСЖ» не побеждает в течение трёх матчей, а «Бавария» пока выигрывает исключительно на домашнем стадионе. А нас в первую очередь интересует, примет ли во встрече участие вратарь Матвей Сафонов. Ведь Джанлуиджи Доннарумма уже серьёзно ошибался в этой Лиге чемпионов (вспомним матч с «Арсеналом»). А ещё у парижан проблемы с атакой в турнире — всего три гола в четырёх встречах.

Сафонов не подвёл в предыдущем матче:
«Сафонов просто умница!» Двойной сейв россиянина принёс «ПСЖ» сухую победу
«Сафонов просто умница!» Двойной сейв россиянина принёс «ПСЖ» сухую победу

⚽️ 23:00: «Манчестер Сити» — «Фейеноорд», Лига чемпионов, общий этап, 5-й тур

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: прервёт ли «Манчестер Сити» серию поражений?

Внимание: «Манчестер Сити» проиграл пять встреч подряд во всех турнирах. Нет, вам не показалось. Предыдущий матч в ЛЧ обернулся для команды Хосепа Гвардиолы настоящим кошмаром — «Спортинг» разгромил соперника (4:1). В минувший уикенд «Ман Сити» пережил унижение в домашней встрече АПЛ с «Тоттенхэмом» (0:4). «Фейеноорд» пока что занимает всего лишь четвёртое место в чемпионате Нидерландов. В Лиге чемпионов команда одержала две победы в четырёх матчах. Кажется, «Ман Сити» должен прервать кошмарную серию. Или нас ждёт ещё один сюрприз?

Спад превращается в кризис:
«Сити» буквально распотрошили. Такого унижения на своём поле при Гвардиоле ещё не было
«Сити» буквально распотрошили. Такого унижения на своём поле при Гвардиоле ещё не было
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