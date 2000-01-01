«Ман Сити» повторил антирекорд 68-летней давности
У «Манчестер Сити» большие проблемы. Команда потерпела уже пятое поражение подряд и повторила антирекорд «Челси» 68-летней давности!
Команда Гвардиолы потерпела уже три поражения в АПЛ: одно в ЛЧ и одно – в Кубке английской лиги. Действующий чемпион Англии не проигрывал пять встреч во всех турнирах с 50-х годов прошлого века. В 1956 году «Челси» удалось потерпеть пять поражений подряд.
«Ман Сити» повторил антирекорд «Челси». 68-летней давности!
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