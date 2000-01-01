В стиле отца. Сын Роналду забил крутой гол головой
Криштиану Роналду-младший забил гол в стиле отца. Парень классно открылся во время штрафного и пробил по воротам соперника головой!
В стиле отца. Сын Роналду забил крутой гол головой
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