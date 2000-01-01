В какой топ-лиге больше всего волевых побед
Канал «Мяч Production» сделал список лиг с наибольшим числом победных камбэков в топ-5 чемпионатах. В каком турнире чаще всего одерживаются волевые победы в этом сезоне?
Серия А
11% матчей в итальянском чемпионате в сезоне-2024/2025 завершились победными камбэками.
Лига 1
В 12,2% встреч в чемпионате Франции команды переворачивали игру и одерживали волевую победу.
Ла Лига
12,7% матчей в Примере завершились победными камбэками в этом сезоне.
Бундеслига
В 14,8% встреч в чемпионате Германии команды переворачивали игру и одерживали волевую победу.
АПЛ
21% матчей в английском чемпионате завершился победным камбэком.
В каких лигах больше всего победных камбэков в этом сезоне?
Читайте также
Сын Роналду забил крутой гол головой. В стиле отца
«Сити» повторил антирекорд 68-летней давности
Лишь четыре игрока «Спартака» делали покер в РПЛ
Необычный дизайн щитков Роналду. Фото
Хитрый фанат пробрался на тренировку Колумбии
Топ-5 главных претендентов на «Золотой мяч» — 2025
«Реал» продаёт шкафчики из раздевалки на аукционе
Нейросеть создала крутые стадионы топ-сборных
Клубы с наименьшим числом пропущенных голов
Милый опоссум прервал матч на Коста-Рике. Видео
Самые дорогие составы европейских сборных
Сборная России выдала рекордную сухую серию
Месси повторил мировой рекорд в сборной
Необычный портрет Криштиану Роналду. Видео
Эмоции Сан-Марино после исторической победы. Видео
Фанаты смеются над статуей Кейна в Лондоне