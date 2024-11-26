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Бавария — ПСЖ, Лига чемпионов в сезоне-2024/2025, как Кингсли Коман уходил из ПСЖ и забивал ему в составе Баварии

Главные проблемы «ПСЖ» в ЛЧ создаёт его же воспитанник. Из клуба он уходил со скандалом
Кирилл Закатченко
Кингсли Коман
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Кингсли Коман провёл всего четыре матча за первую команду парижан, а потом оставил её без победы в финале важнейшего матча в истории.

Главный матч первого игрового дня 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов пройдёт в Мюнхене, куда приедут футболисты «ПСЖ». Эта встреча будет особенной для воспитанника парижан, выступающего за «Баварию». Речь о Кингсли Комане. В своё время он не закрепился в составе «ПСЖ», а потом наказал бывшую команду в финале Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Коман ушёл из «ПСЖ» как свободный агент. Он провёл всего четыре матча за основную команду

Коман родился в Париже и попал в систему «ПСЖ» в девятилетнем возрасте. Тренировавший Кингсли Ив Жерго отмечал, что француз заметно выделялся на фоне сверстников. Коман провёл первый матч за основную команду парижан в феврале 2013 года и вошел в историю клуба как самый молодой дебютант (16 лет 4 месяца 8 дней). Правда, слово «матч» — слишком громкое, ведь Кингсли выпустили всего на три минуты (заменил Марко Верратти). Кстати, француз дебютировал за «ПСЖ» под руководством Карло Анчелотти.

Кингсли Коман в форме «ПСЖ» в матче юношеской ЛЧ с «Реалом»

Кингсли Коман в форме «ПСЖ» в матче юношеской ЛЧ с «Реалом»

Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Правда, это был единственный случай, когда Коман вышел на поле в сезоне-2012/2013. К основной команде его не подпускали в течение полугода. Потом выпустили на 16 минут в игре Суперкубка Франции и дали суммарно 36 минут в двух матчах Лиги 1. Вот и всё, что получил Коман в сезоне-2013/2014. Летом 2014 года молодой футболист перешёл в «Ювентус» и сделал это на правах свободного агента.

Судя по всему, Коман обиделся на «ПСЖ». По крайней мере, подобный вывод можно сделать из того, что Кингсли сказал в 2016 году в интервью RMC Sport.

Кингсли Коман
Кингсли Коман
футболист «Баварии»

«Я не чувствовал себя комфортно в «ПСЖ». Разница между молодыми футболистами и всеми остальными была слишком большой. Команда состояла из отдельных групп. Попасть в состав при таких условиях было очень тяжело».

А вот слова Кингсли из 2022 года для Canal+. На этот раз он прошёлся по руководству столичного клуба. «История моего ухода из «ПСЖ» не связана с деньгами. «ПСЖ» просто не мог предоставить игровую практику. Я просил об аренде, но получил отказ от руководства клуба. После этого решил уйти насовсем. Вся сложность в том, что «ПСЖ» хочет мгновенного результата, а этого не добиться с молодыми футболистами. У руководства нет терпения. Они не хотят развиваться молодых игроков».

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Если верить Коману, то в 2014 году им интересовались «Арсенал», «Ливерпуль», «Бавария». Кингсли сделал выбор в пользу «Ювентуса», поскольку у французских футболистов неплохо получалось в Турине. Коману дали больше игрового времени — 14 матчей в Серии А (489 минут). Но он хотел большего. Летом 2015 года «Ювентус» отправил молодого футболиста в «Баварию». Француз отыграл в Мюнхене два сезона на правах аренды, после чего немецкий клуб выкупил игрока. «Ювентус» обогатился на € 28 млн (€ 7 млн — аренда, € 21 млн — выкуп).

К 20 годам Коман выиграл чемпионаты Франции, Италии и Германии. Плюс регулярно выходил на поле в матчах домашнего Евро-2016 (не играл только в полуфинале с немцами). В Германии Коман регулярно пополнял коллекцию трофеев (неудивительно, учитывая, за какой клуб он играл), но постоянно ломался. Кингсли рвал связки колена, голеностопа, у него была травма лодыжки. Плюс мелкие повреждения, которые мешали набирать игровую форму.

В конце 2018-го Коман даже задумался о завершении карьеры: «Этот год получился для меня очень тяжёлым. Когда получил очередную травму, это было что-то вроде конца света. Надеюсь, больше не придётся проходить через нечто подобное. Достаточно. Мои ноги не предназначены для такой жизни. Если это повторится, начну новую, без футбола».

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К счастью, Коман остался в большой игре и в 2020 году стал победителем Лиги чемпионов. Символично, что в финале «Бавария» переиграла бывшую команду француза — «ПСЖ» (1:0). Ещё более символично, что именно Коман прибил парижан — оформил единственный гол на 59-й минуте. «Жаль «ПСЖ», ведь я родом из Парижа. Соперник провёл превосходный матч, мы — тоже. Разумеется, мне хотелось показать хорошую игру, и дело не в парижском прошлом. Сейчас я на 100% баварец. Меня переполняет радость, но в то же время есть небольшая грусть по поводу поражения «ПСЖ», — сообщил после матча счастливый француз.

Кингсли Коман (крайний слева) празднует победу в Лиге чемпионов

Кингсли Коман (крайний слева) празднует победу в Лиге чемпионов

Фото: Miguel A. Lopes/Getty Images

Через три года Коман снова огорчил «ПСЖ». На этот раз в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Немецкий клуб победил в Париже (1:0), а Кингсли стал автором единственного гола. Коман отказался от празднования, несмотря на оскорбления с трибун.

«Все знают, как я люблю «ПСЖ», несмотря на то что не говорю об этом постоянно, — утверждал француз перед ответным матчем. — С уважением отношусь к «Баварию», за которую играю уже семь лет. Безусловно, в матче с «ПСЖ» я сделаю всё, чтобы помочь своей команде пройти дальше.

Почему я не праздновал гол в первом матче? В начале игры было несколько оскорблений, но я сказал себе: «Несколько человек не заставят меня передумать». Когда ты забиваешь, тебе хочется отпраздновать, но я хотел проявить уважение к болельщикам «ПСЖ». Однако если смогу забить больше голов, то буду праздновать».

Кингсли Коман не празднует гол в ворота «ПСЖ»

Кингсли Коман не празднует гол в ворота «ПСЖ»

Фото: Clive Rose/Getty Images

Не исключено, что в будущем Коман вернётся в «ПСЖ». По крайней мере, сам француз был бы не против такого варианта. Вот что он говорил несколько лет назад в интервью Bild: «Если я когда-то уйду из «Баварии», придётся перейти в ещё более топовый клуб. Но такого не существует. Есть только один вариант: вернуться в любимый клуб детства — «ПСЖ». Кстати, в столице Франции играет друг Комана — Преснел Кимпембе. Они знакомы более 10 лет. Воссоединятся ли друзья ещё когда-то в «ПСЖ»?

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