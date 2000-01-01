Жёсткие тренировки телохранителя Лионеля Месси. Видео

Жёсткие тренировки телохранителя Месси. Видео

Телохранитель Лионеля Месси Яссин Чуэко не отправился в отпуск по окончании сезона, а стал вовсю готовиться к старту нового. Посмотрите, как жёстко тренируется охранник футболиста.