«Это полное неуважение к игре». Разбор судейства в 16-м туре РПЛ

16-й тур РПЛ получился богатейшим на неожиданные результаты. В чемпионате сменился лидер, «Краснодар» потерял очки, «Локомотив» разгромно влетел «Спартаку», а «Зенит» еле вырвал победу над аутсайдером. А что насчёт работы арбитров?

Специально для «Чемпионата» судейство в 16-м туре чемпионата России разобрал наш эксперт, бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов. Ниже — его экспертиза по всем восьми матчам.

Максимальная оценка — 8,5. Её арбитр получает, если проводит матч без ошибок.



Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку — неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).



В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла.



0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.



Один балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.



Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

«Рубин» — «Акрон» — 3:0

Давно не получал назначений Бобровский, с матча в Махачкале. Неплохо отработал. На пятой минуте ошибочно не показал жёлтую карточку игроку «Рубина» за симуляцию, следовало наказывать. Наверное, посчитал, что ещё начало игры. Такое бывает, что судьи стараются сначала не разбрасываться карточками. Но здесь был обман арбитра, надо было показывать.

Также Бобровский правильно самостоятельно назначил 11-метровый в ворота «Акрона» за игру рукой. Он находился в правильной позиции и увидел, что рука была отставлена в сторону и увеличивала площадь тела.

Оценка Бобровского — 8,3.

Ян Бобровский Фото: fcakron.ru

«Оренбург» — «Зенит» — 0:1

Несложная игра для Карасёва. Правильно показал вторую жёлтую Коваленко, но она простая и очевидная. Некоторые сравнивают её с моментом в матче «Зенита» с «Локомотива», когда не показали вторую жёлтую Батракову. Но это две абсолютно разные игры по всем параметрам, и это больше проблема игрока «Оренбурга», который почему-то решил в центре поля пойти в отбор в безрассудной манере. Карасёв разобрался.

Был ещё момент, когда в концовке отменили гол «Зенита». Сложный эпизод для ассистента, ему перекрывали обзор, поэтому он не увидел, касался ли нападающий мяча. VAR в лице Цыганка разобрался и правильно отменил гол.

Оценка Карасёва — 8,4.

ЦСКА — «Ростов» — 1:2

Нормальная работа Кукуяна, хотя игра была непростая. Приписал ему только непоказанные 100-процентные карточки. На 53-й минуте игрок «Ростова» не получил жёлтую за применение локтя в борьбе за мяч, но даже здесь Кукуян провёл беседу и объяснил, что так нельзя. Так что здесь всё хорошо.

И на 75-й минуте надо было показывать жёлтую футболисту «Ростова» за грубую игру. Тем не менее общая картинка — замечательная. Кукуяна по такой игре можно считать надёжным, на таких можно рассчитывать во второй части сезона. Назначение на Кубок он уже получил. Значит, департамент ему доверяет.

Оценка Кукуяна — 8,2.

Павел Кукуян Фото: РИА Новости

«Химки» — «Краснодар» — 2:2

Если оценивать игру целиком, то у Сухого всё хорошо и надёжно. На 13-й минуте не показал жёлтую игроку «Краснодара» за срыв перспективной атаки. У Сперцяна было два момента, и хотя бы в одном надо было наказывать.

На 90-й минуте Сухой не назначил 11-метровый в ворота «Краснодара», но изменил решение после вмешательства VAR. Он был в идеальной позиции и, возможно, посчитал, что игрок «Химок» сам опасно шёл ногой. Но это не так, и хорошо, что вмешался VAR. Да, футболист «Химок» выставил ногу, но они с соперником шли к мячу параллельно, а не навстречу друг другу. И контакт пришёлся по икроножной мышце игроку «Химок». Футболист «Краснодара» опоздал и совершил фол по неосторожности. Непростой момент.

Оценка Сухого — 7,8.

«Спартак» — «Локомотив» — 5:2

На данный момент Левников — лучший арбитр, который у нас есть. Можно говорить о непоказе жёлтой Батракову и о других моментах. Но это абсолютно нормальная и правильная работа — тактика арбитра выстроена логично. Как говорится, нет драки — и слава богу. Сложная игра, но Левников выдержал линию и справился. Главное, чтобы не снижал к себе требований. Для департамента это надёжный человек, который выполняет требования.

Оценка Левникова — 8,5.

Кирилл Левников Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Крылья Советов» — «Ахмат» — 2:1

Здесь беда. В двух моментах Шадыханов находился в хорошей позиции, но продолжал игру, несмотря на фолы. Первый — эпизод с Садулаевым в штрафной на 63-й минуте. VAR зачем-то позвал Шадыханова к монитору и показал ему ракурс из космоса. Обычно логика такая: смотрят, фол ли это для арбитра, а дальше рассматривают санкции. Скорее всего, здесь смотрели на красную. Не могу сказать, почему Шадыханов не досмотрел повтор. Он просто развернулся и назначил 11-метровый. Этот момент сравнивают с удалением игрока «Динамо» Махачкала в кубковом матче со «Спартаком», но они абсолютно разные. Здесь игрок «Крыльев» выпрыгивал за мячом, оставив ногу на газоне, а остальное делал Садулаев — почувствовал контакт в колене и зацепился ногой за соперника. Это не нарушение со стороны «Крыльев». Даже можно говорить о фоле Садулаева.

В следующем эпизоде игрок «Ахмата» наступил сопернику на голеностоп. Это неназначенный 11-метровый и непоказанная жёлтая, которая стала бы для футболиста второй. Шадыханов, находясь в хорошей позиции, жестом продолжил игру. Значит, для него это не нарушение.

И таких непоказанных карточек в игре было много. Швец, у которого уже есть три жёлтые, очень напрашивался на дисквалификацию. Например, на 19-й минуте — открытый момент. Швец взял соперника за шею, развернул его и бросил. Это полное неуважение к игре.

Итог: на 19-й минуте Шадыханов не показал жёлтую игроку «Ахмата», на 63-й ошибочно назначил 11-метровый после просмотра повтора, а потом ошибочно не назначил 11-метровый и не показал сфолившему игроку вторую жёлтую. Плохое судейство.

Оценка Шадыханова — 7,2.

«Факел» — «Динамо» — 1:1

Чистяков сейчас тоже один из лучших. Он стабилен, показывает надёжную работу. Разобрался в эпизоде на 45-й минуте, где мяч попал в прижатую руку игрока «Динамо». Простой, открытый момент — никакого 11-метрового.

Оценка Чистякова — 8,4.

Артём Чистяков Фото: fakelfc.ru

«Пари НН» — «Динамо» Махачкала — 0:0

Казарцев нормально разобрался. Только ошибочно показал жёлтую игроку «Пари НН». Тот сыграл в мяч и поджал ноги, чтобы избежать контакта с соперником. Никаких шипов, никакой грубости. Но зоркий глаз Казарцева наказал его жёлтой. Это ошибка. Хочешь свистнуть фол — свисти, допуск на ошибки есть, но здесь так делать не стоило. Недоумение игрока я понимаю.

Оценка Казарцева — 8,3.