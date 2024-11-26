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Барселона — Брест, Лига чемпионов, 26 ноября 2024: сенсация Бреста, главные звёзды, тренер, владельцы, статистика

Главный феномен Лиги чемпионов. Как 12-я команда Франции разрывает Европу олдскулом
Никита Паглазов
Главный феномен Лиги чемпионов
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«Брест» — далеко не самый богатый клуб Лиги 1, но претендует на плей-офф еврокубков. Теперь готовы удивлять «Барселону».

«Брест» — главная сенсация стартовых туров Лиги чемпионов. Не самый статусный французский клуб набрал 10 очков за четыре матча и всерьёз претендует на выход в плей-офф. Команда победила «Штурм» (2:1), «Ред Булл Зальцбург» (4:0) и пражскую «Спарту» (2:1), а также сыграла вничью с «Байером» (1:1). Каждая победа принесла французам по € 2,1 млн (+ € 700 тыс. за ничью). € 7 млн — примерно 15% от годового операционного бюджета клуба, составляющего € 48 млн. Мощно! А какие герои сделали сказку «Бреста» возможной? И насколько вероятен выход команды в следующий этап?

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Брест
Брест, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Брест» ни разу не выигрывал Лигу 1, а третье место в сезоне-2023/2024 стало лучшим результатом в его истории. До этого клуб поднимался максимум на 11-ю строчку. «Брест» впервые отобрался в Лигу чемпионов и выдал классный старт — четвёртое место среди 36 участников после четырёх туров.

Однако в чемпионате Франции дела пока складываются не так успешно: 12-е место после 12 туров и всего три очка от зоны вылета. Сказывается банальная «регрессия к среднему». Прошлый сезон получился аномально успешным: сила состава не позволяла руководству рассчитывать на борьбу за топ-3. Сейчас «Бреста» попросту не хватает сразу на два турнира. Приоритет — за Лигой чемпионов. А из Лиги 1 команда всё же вряд ли вылетит. Как минимум из-за разницы в составах с соседями («Сент-Этьен», «Гавр», «Ренн», «Нант», «Анже», «Монпелье»).

Игроки «Бреста»

Игроки «Бреста»

Фото: Franco Arland/Getty Images

Успехи «Бреста» в Лиге чемпионов выглядят ещё удивительнее, если немного углубиться в детали. Французы — седьмые с конца по общей стоимости состава в турнире (€ 120,9 млн, ниже только такие «гиганты», как «Спарта», «Янг Бойз», «Црвена Звезда», «Штурм», загребское «Динамо» и братиславский «Слован»). Домашние матчи ЛЧ «Брест» проводит не на своём «Франсис-Ле Бле»: 100-летнюю арену не допустили из-за несоответствия требованиям УЕФА. Поэтому клубу приходится выступать на стадионе «Стад дю Рюдуру» в соседнем Генгаме.

Президенты «Бреста» — братья Дени и Жерар Ле Сен. Они приобрели клуб в 2016 году. Ле Сен с 1998-го владеют компанией по дистрибуции продуктов питания Le Saint, основанной их родителями ещё 40 лет назад. Деньги у Дени и Жерара есть, но бороться по бюджетам с «ПСЖ» или хотя бы «Марселем» вряд ли получится. Это отражается и в словах боссов.

Дени Ле Сен
Дени Ле Сен
президент «Бреста»

«Опыт выступлений в Европе поможет нам вырасти и познакомиться с высшим уровнем. У нас небольшой бюджет, но есть отличные болельщики и хорошие партнёры, которые с оптимизмом смотрят на будущее клуба. Наша главная цель — остаться в Лиге 1».

Другая важная фигура — главный тренер Эрик Руа. Игровая карьера француза получилась не самой яркой, но неплохой. Руа выступал за «Ниццу», ещё не топовый «Лион», уже не топовый «Марсель», английский «Сандерленд» и испанский «Райо Вальекано». За всё время Эрик не выиграл ни одного трофея, хотя с марсельцами добрался до финала Кубка УЕФА — 1998/1999, который состоялся в «Лужниках». Однако «Марсель» без Руа в заявке влетел «Парме» — 0:3.

Тренерская карьера Эрика началась в «Ницце» в сезоне-2010/2011 — там он начал и завершил игровую. Но в ноябре 2011-го покинул должность, оставшись при этом спортивным директором. Однако и здесь надолго задержаться на вышло. В июне 2012 года Руа и «Ницца» расстались со скандалом. Клуб уволил функционера за превышение полномочий, а в своём заявлении утверждал, что Руа совершил 12-дневную поездку в Аргентину с нелицензированным агентом без согласия «Ниццы». Эрик подал апелляцию в Трудовой суд Ниццы, и в июне 2013 года было вынесено решение: увольнение не имело серьёзных оснований. «Ницца» тоже подала апелляцию, но всё равно проиграла. Клуб в итоге выплатил экс спортивному директору и тренеру € 300 тыс. за неправомерное увольнение.

Эрик Руа

Эрик Руа

Фото: Jasmin Walter/Getty Images

Позже Руа вообще не работал тренером. В 2017-м «Ланс» назначил его спортивным директором, а в декабре 2019-го на аналогичную должность француза позвал «Уотфорд». Тем удивительнее, что в январе 2023 года Эрик согласился возглавить «Брест» после 11 лет без практики.

Хотя сам Руа в интервью Le Parisien объяснил причину такого большого перерыва: «После моего ухода из «Ниццы» проблема заключалась в отсутствии лицензии. Курс длится три года. Возможно, я немного неправильно выбрал момент, когда стал тренером. Время проходит, и тебя быстро забывают. Было очень грустно не иметь возможности перезапустить карьеру. Но в этой профессии ты полностью зависишь от желаний других. Однажды президент или спортивный директор просто решает сделать ставку на тебя».

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Сезон-2022/2023 команда завершила на 14-м месте, а затем случилось чудо. Руа не назовёшь тактическим гиком, но как всего за полтора года он поднял клуб до зоны Лиги чемпионов? Главная сила «Бреста» — физика. Команда носится все 90 минут, прессингует и играет жёстко. Да, в Лиге 1 многие клубы ставит на физическую мощь, однако «Брест» выделяется даже среди них. Команда грызётся за каждый подбор и не стесняется часто навешивать. Руа предпочитает схему 4-3-3, в которой в центре поля хочет видеть футболистов, акцентированных на оборону. В защите, естественно, действуют мощные ребята, а нападение заточено не только на навесы, кроссы и подборы, но и на контрвыпады. Также Руа выделяют как тренера-мотиватора, умеющего подобрать нужные слова. В общем, «Брест» — это скорее олдскул, чем прогрессивная команда. Однако только такие методы и помогли ему оказаться в сказке.

Состав «Бреста» типичен для французского середняка. Пара-тройка немного известных имён плюс микс из представителей франкоговорящих стран. Главные звёзды: нидерландский вратарь Марко Бизот, защитник Кенни Лала (в 2021 году мог оказаться в «Спартаке»), полузащитники Эдимилсон Фернандеш (выступает за сборную Швейцарии), Махди Камара и Пьерр Лис-Мелу (олицетворение стиля «Бреста»), а также вингер Ромен дель Кастильо.

Ромен дель Кастильо

Ромен дель Кастильо

Фото: Eurasia Sport Images/Getty Images

Летом 2024 года «Брест» потратил всего € 12 млн на трансферном рынке. Из главных усилений: аренды полузащитника «Борнмута» Ромена Февра и форварда «Брайтона» Абдалла Сима, а также покупка у «Лиона» полузащитника Мама Бальде. Именно Сима — лучший бомбардир «Бреста» в Лиге чемпионов. 23-летний сенегалец забил «Штурму» и оформил дубль в ворота «Зальцбурга». Но состав «Бреста» всё равно не идёт в сравнение с составами топов Лиги 1 — «Марселя», «Лилля» или «Монако». Не говоря уже о «ПСЖ».

После жеребьёвки общего этапа Лиги чемпионов босс французского клуба Дени Ле Сен восторгался.

Дени Ле Сен
Дени Ле Сен
президент «Бреста»

«Когда мы взяли «Брест» под свой контроль восемь лет назад, у нас был план подняться в Лигу 1 и навсегда вывести клуб на высший уровень во Франции. Представьте себе на минутку, что мы бросаем вызов «Реалу»… Дело сделано. Это невообразимое приключение».

Встреча с мадридским «Реалом» предстоит «Бресту» в заключительном, 8-м туре. Пока же впереди битва в Каталонии с «Барселоной» и игры с ПСВ и «Шахтёром».

А что думают аналитики о шансах «Бреста» на выход в плей-офф? Opta считает, что французы наберут 14 очков (20,1% вероятности) по итогам основного этапа. По их версии, наиболее вероятное место «Бреста» — 13-е. Тогда клуб не попадёт в 1/8 финала напрямую, однако примет участие в стыковых матчах (1/16 финала). Opta даёт 73% на такой расклад (и 50%, что «Брест» окажется сразу в 1/8 финала).

Аналитики из Football Meets Data считают, что «Брест» уже на 99,5% обеспечил себе место в топ-24. А вот шансы на выход в 1/8 финала напрямую составляют 33%. Неплохо. Ждём команду-сенсацию в плей-офф ЛЧ?

Франция часто делегирует команды-сенсации в еврокубки:
Они стали настоящей сенсацией. Неожиданные клубы в еврокубках из Франции и Германии
Они стали настоящей сенсацией. Неожиданные клубы в еврокубках из Франции и Германии
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