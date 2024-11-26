«Кажется, все хотят, чтобы «Зенит» не стал чемпионом». Глушаков – об РПЛ и «Спартаке»

Денис Глушаков стал гостем подкаста «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» и ответил на актуальные вопросы. Он рассказал, чем сейчас занимается, разобрал результативность Манфреда Угальде, победу «Спартака» в дерби и раскритиковал игру «Зенита» в сезоне.

Завершение карьеры, тренерство, Карпин

— Денис, ты завершил карьеру или нет?

— Сейчас пока не играю. Ходят слухи, что я буду тренировать, но не хочется забегать вперёд. Как объявят, если всё будет официально — то да. По поводу завершения карьеры — пока сам не знаю. Есть много нюансов насчёт того, позволит ли регламент быть играющим тренером. В свободное время езжу смотреть матчи. Был на молодёжке «Химок», на игре второй команды «Химок». На «Спартак» ездил. Жена говорит, надо было ещё на ЦСКА приехать. Я говорю: «Нет, туда сама поедешь». Играю в футбол, в падел. Надо чуть-чуть тоже двигаться.

— А каким тренером станет Денис Глушаков? Ты говорил, что он будет жёстче, чем Валерий Карпин.

— Мне нравится харизма Валерия Георгиевича. Нравится то, как он общается с футболистами, как составлен тренировочный процесс. Человек провёл долгую карьеру, играл в больших клубах. С ним интересно работать. Мне импонирует подход Карпина. Нравятся его строгость и жёсткость. То, как футболисты относятся к нему. Есть какое-то взаимоуважение. Я себя вижу плюс-минус как Валерий Георгиевич. Может, чуть жёстче.

Валерий Карпин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Если бы была возможность поехать на стажировку к кому-то из тренеров, ты отправился бы к Карпину?

— Я с ним уже работал. Можно сказать, что весь тренировочный процесс уже скачан на жёсткий диск. Думаю, могу подойти к нему за советом, а он подскажет. Я всё прекрасно понимаю. Сейчас всё быстро меняется, поэтому не буду загадывать и говорить, к кому пойду на стажировку.

«Спартак», Угальде, Барко, Промес, Зарема

— Ты сразу разглядел сильные стороны Угальде?

— Видно, что это хороший футболист. Он такой коренастый, чем-то напоминает Вагнера Лава. Небольшого роста, мяч сохраняет, правильно открывается. У него было затишье. Я считаю, это связано с Промесом. Когда Квинси ушёл, Манфред попал в какую-то психологическую яму. Мне кажется, сейчас он добавил благодаря приходу Барко. Эсекьель — интеллектуальный футболист, который прекрасно видит поле. Они хорошо взаимодействуют. Угальде мне нравился с самого начала. Возможно, некоторые футболисты не так думают, как он играет. Это чистый страйкер. Если его поставить слева-справа, он там не сыграет.

Манфред Угальде Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Какого тренера тебе напоминает Станкович? Многие говорят, что это Каррера на минималках. Тактика на втором плане, главное — мотивация.

— Сложно говорить, я с ним не работал. Где-то эмоциями похож на Карреру. По тому, как бегает, прыгает на бровке. В принципе, «Спартак» всегда играет примерно в один и тот же футбол. Просто у футболистов либо есть характер, либо нет. Когда команда с характером, она побеждает. Когда характера нет, «Спартак» может проиграть любой команде. Всё зависит от настроя.

— У тебя сейчас есть вопросы к Барко?

— Когда Барко пришёл, сразу было видно, что он на две головы сильнее большинства игроков РПЛ. Был заряжен, в порядке. Может быть, сейчас понял, что в чемпионате России можно на одной ноге играть, и снизил требования к себе. Плюс соперник видит, что вся игра «Спартака» строится через Барко, поэтому с ним действуют плотнее.

— А кто из нынешнего «Спартака» играл бы в твоём, чемпионском?

— Там серьёзная компания была. Понятно, что Барко был бы в обойме, но не факт, что играл бы.

Эсекьель Барко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Бабич?

— У нас был Боккетти, который до этого играл в «Рубине» по схемам Бердыева. Я был в шоке, когда он выносил мяч и выбегал вперёд. Надо было бежать на рывках. Я ему говорю: «Мы из обороны выходим, дай подышать спокойно». А он чуть ли не пинками выгонял.

— Боккетти — самый мощный защитник, с которым ты играл?

— Когда Таски был в форме, то вообще не уступал. У него почему-то травмы всегда были. Но как он играл, как выходил с мячом! Для меня это были очень хорошие защитники. Ещё в «Рубине» был Навас, который потом ушёл в «Ростов». Если бы его поставить в центр, а Таски и Боккетти по краям в схеме с тремя центральными, это вообще была бы стена.

— Кто-то рассказывал, что, когда к вам только пришёл Промес, вы посмотрели и подумали: «Кого вообще привезли?»

— Мы его тогда не знали. Думаю: «Привезли и привезли, очередной трансфер». Но Промес был наглым, с характером, со стержнем. На тренировках бил штрафные, пенальти. Мы думали: «Какой-то дерзкий тип пришёл». Потом он с кем-то из защитников зарубился, дело до драки дошло.

Но Квинси «выстрелил» в какой-то момент. Для футболиста главное, чтобы в него верил тренер.

— Вспыльчивость Промеса со временем осталась?

— Нет. На тренировках всё было нормально, профессионально. У него спортивная наглость.

— А за пределами поля были какие-то инциденты?

— Нет. В «Спартаке» он был добрым и хорошим парнем.

— Ты не сталкивался с Заремой Салиховой?

— Я с ней не знаком. Ни разу не видел. Не знаю, как так вышло. Она всплыла после моего ухода из «Спартака». Я бы пообщался, она нормально рубит, если честно.

— Как оценишь ошибку Лантратова в матче со «Спартаком»?

— Если честно, я не понял, почему они разыгрывали мяч. Там ведь стоял Угальде, это было опасно. Главное, чтобы Илюха сейчас не зарылся и психологически не потерялся. Думаю, тот факт, что «Локомотив» борется за чемпионство, стал для них каким-то грузом. Возможно, слишком поверили в себя. Но главное, что Лантратов тащит на ленточке.

— Что скажешь по игре?

— «Спартак» был очень хорош. Не сказал бы, что тренер «Локомотива» что-то сделал неправильно или не угадал. Команде попался очень хороший соперник. Было видно, что у футболистов «Спартака» горели глаза.

«Зенит», Ерохин

— Как тебе игра Ерохина?

— Что вы говорите, возраст? Надо заканчивать карьеру? Сколько ему, 35? Красавец, вопросов нет. Лишний раз подтверждает мои слова, что возраст не помеха. Есть генетика, самоотдача, профессионализм, работа. Семак сам играл до 37 лет, он всё прекрасно понимает.

— Ты играл с Ерохиным в сборной. В чём его сильные стороны?

— Он всегда там, где нужно. Не понимаю, когда атакующие футболисты бегают по бровкам, теряют мяч. Деньги закопаны во вратарской. Ерохин находится в нужном месте и забивает голы.

Александр Ерохин Фото: Пресс-служба ФК «Зенит»

— Можно ли назвать футбол «Зенита» современным?

— «Зенит» плохо играет в этом сезоне. Вообще не похож на себя. Он начал сбавлять ещё в конце прошлого сезона. «Зенит» не похож на себя образца трёхлетней давности. Может, сейчас идёт смена поколений. Может, легионеры заигрались, подустали. Не сказал бы, что «Зенит» показывает что-то яркое.

— Бывает такое у футболистов, что они устают выигрывать?

— Выигрывать — не знаю. Я очень устал в «Локомотиве», когда ничего не выигрывал. Семь лет — ни одного трофея. Я устал. Пахал на поле, но не шло. Или поколение не то, или в команде что-то не так. Может, я плохой был. Мне надо было срочно что-то менять. Я ушёл, и «Локомотив» заиграл. И «Спартак» завоевал со временем чемпионство и Суперкубок.

— В чём причина неяркой игры «Зенита»?

— Знаю Богдановича [Сергея Семака] и его амбиции — он сейчас что-нибудь придумает зимой. Не исключено, что будет распродажа и придут какие-то новые футболисты. Возможно, было бы лучше даже сейчас купить каких-то российских игроков. С Глушенковым, например, угадали. Слышал, Кузяев сейчас может вернуться. Если это произойдёт, он им поможет спокойно. Такая «собака» в центр поля, может любую позицию закрыть.

Возможно, «Зенит» был бы ярче, будь у него Лига чемпионов. Ему сейчас некуда стремиться. Каждый год берёт золото и топчется на месте. Мне кажется, легионеры уже затоптались и думают: «Отпустите нас уже, пожалуйста».

«Краснодар», Кордоба

— «Краснодар» может стать чемпионом?

— Сергея Николаевича Галицкого все уважают очень сильно. Мне кажется, все хотят, чтобы «Зенит» не стал чемпионом и «Краснодар» взял золото. Клуб проделал впечатляющую работу. Академия, парк. Это всё должно войти в историю. Стадион — космос, база — космос. Всё идеально сделано. «Краснодар» заслуживает чемпионства. Но надо брать свои очки. Не надо настраивать на «Зенит». Надо обыгрывать условные «Химки», «Факел», «Оренбург», «Акрон».

— Нет ощущения, что Кордоба расслабился после нового контракта?

— Не думаю, что он расслабился. Просто с ним играют. Я был на матче с «Химками». От него не отходят два-три футболиста, не дают ему вообще разворачиваться. Конечно, его анализируют. Кордоба — хороший футболист. Мне кажется, он думает о том, чтобы побыстрее выиграть чемпионство.

ЦСКА, «Динамо», «Ахмат»

— Давай о ЦСКА.

— Безобразно выглядит. Второй тайм с «Ростовом» — катастрофа. А Карпин одну замену сделал и угадал. ЦСКА когда-то был образцом трансферов. А сейчас не могу понять некоторые моменты. Тот же Мусаев сидит в запасе, выходит, доказывает, забивает. Сейчас он сильнее Гуарирапы. Сауль в некоторых эпизодах тачку возил, а этот выходил и был в порядке. Парня могут погубить с психологической точки зрения. Он сначала был такой уверенный, а ЦСКА взял и «потушил» его. Видно, что ему тяжело. Думаю, Николич не прав в некоторых моментах. У ЦСКА хороший состав, но нет стабильности.

— Что думаешь по «Динамо»?

— Мне кажется, они давно проваливаются. И в селекции, и в чемпионате. У них давно не было вау-игроков. Таким был Тюкавин, но это воспитанник. Все остальные, кого покупают, средние футболисты. С таким бюджетом нужно брать игроков для борьбы за чемпионство. В прошлом сезоне они выстрелили на эмоциях после прихода Лички, но этого не хватило. Я не могу понять, как они с такой обороной добрались тогда до третьего места. У них опорник Кутицкий играет справа. Им не хватает точечности в трансферах.

— Мог ли ты представить, что «Ахмат» окажется так низко в таблице?

— Я вообще не мог представить, что «Ахмат» будет претендентом на вылет. Общался с Адамовым и Садулаевым. Видно, что они подавлены, переживают. По игре — были матчи, когда «Ахмат» не заслуживал поражения. Большую роль сыграли травмы Бериши и Богосаваца. Это два сердца команды. В нашем чемпионате может быть всё что угодно. Кто-то когда-нибудь думал, что «Урал» вылетит из РПЛ? А «Динамо»? «Рубин»? Если «Ахмат» плохо сыграет с прямыми конкурентами, то это будет звоночек из Первой лиги.